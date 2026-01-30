Naslovnica
Tujina

Trump državam, ki bi Kubi dobavljale nafto, grozi s carinami

Washington, 30. 01. 2026 06.28

Avtor:
M.P.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump znova grozi s carinami - tokrat vsem tistim, ki bi Kubi prodajale ali dobavljale nafto. S slednjim pa bi lahko še poslašal globoko energetsko krizo, ki že vlada na tem otoku. Kubanski zunanji minister je Trumpov izvršni ukaz že označil za "brutalno dejanje agresije".

Kubanska vlada očitno predstavlja "izjemno grožnjo" varnosti ZDA; vsaj tako trdi ameriški predsednik ZDA Donald Trump, ki pa sicer ni navedel, kakšna naj bi ta grožnja bila. Podobne obtožbe in trditve brez navedbe kakršnegakoli dokaza je sicer v preteklosti že izrekel tudi glede Venezuele, ko je serijsko napadal njihove ladje in trdil, da prevažajo droge, ki ogrožajo zdravje Američanov, nato pa zasegal njihove tankerje z nafto, med napadom na Caracas zajel predsednika Nicolasa Madura, nato pa sporočil, da bodo z nafto v državi upravljala ameriška podjetja.

Trump svari: Nič več nafte ali denarja ne bo šlo na Kubo – nič!

V središču njegove pozornosti je zdaj dotok nafte na otok v Karibskem morju. Kot poroča Deutsche Welle, je predsednik ZDA v četrtek podpisal izvršni ukaz, ki bi uvedel dodatne carine na blago iz držav, ki prodajajo ali dobavljajo nafto Kubi.

Ukaz se sklicuje na Zakon o mednarodnih izrednih ekonomskih pooblastilih, njegova poteza pa bi lahko še dodatno poslabšala že tako globoko energetsko krizo na tem karibskem otoku. V zadnjih letih se je namreč Kuba soočala s hudim pomanjkanjem goriva, kar je vplivalo tudi na njeno električno omrežje in povzročilo obsežne izpade električne energije.

Havana, Kuba
Havana, Kuba
FOTO: Shutterstock

Kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez je že obsodil Trumpov izvršni ukaz in ga označil za "brutalno dejanje agresije proti Kubi in njenemu ljudstvu". Dodal je, da je bila država več kot 65 let podrvžena "najdaljši in najbolj kruti gospodarski blokadi, kar jih je bilo kdajkoli naloženih celotnemu narodu, in ki je zdaj zagotovo podvrženo ekstremnim življenjskim razmeram".

Kuba se je močno zanašala na svoje zaveznikov, kot so Venezuela, Mehika in Rusija. A dobava nafte iz Venezuele se je ustavila po ameriškem vojaškem napadu v začetku meseca. Trump je že po napadu sporočil, da venezuelska nafta ne bo več prehajala na Kubo in dejal, da je kubanska vlada pripravljena na propad.

Največji pritisk s strani ZDA bo nmedtem najverjetneje občutila Mehika, ki ostaja ena redkih držav, ki Kubi dobavlja energijo. Od januarja do 30. septembra lani je mehiško naftno podjetje Pemex (po njihovih navedbah) na Kubo na primer poslalo skoraj 20.000 sodov nafte na dan, a strokovnjaki menijo, da se je ta številka najverjetneje več kot prepolovila.

