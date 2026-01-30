Trump državam, ki bi Kubi dobavljale nafto, grozi s carinami

Kubanska vlada očitno predstavlja "izjemno grožnjo" varnosti ZDA; vsaj tako trdi ameriški predsednik ZDA Donald Trump, ki pa sicer ni navedel, kakšna naj bi ta grožnja bila. Podobne obtožbe in trditve brez navedbe kakršnegakoli dokaza je sicer v preteklosti že izrekel tudi glede Venezuele, ko je serijsko napadal njihove ladje in trdil, da prevažajo droge, ki ogrožajo zdravje Američanov, nato pa zasegal njihove tankerje z nafto, med napadom na Caracas zajel predsednika Nicolasa Madura, nato pa sporočil, da bodo z nafto v državi upravljala ameriška podjetja.

V središču njegove pozornosti je zdaj dotok nafte na otok v Karibskem morju. Kot poroča Deutsche Welle, je predsednik ZDA v četrtek podpisal izvršni ukaz, ki bi uvedel dodatne carine na blago iz držav, ki prodajajo ali dobavljajo nafto Kubi. Ukaz se sklicuje na Zakon o mednarodnih izrednih ekonomskih pooblastilih, njegova poteza pa bi lahko še dodatno poslabšala že tako globoko energetsko krizo na tem karibskem otoku. V zadnjih letih se je namreč Kuba soočala s hudim pomanjkanjem goriva, kar je vplivalo tudi na njeno električno omrežje in povzročilo obsežne izpade električne energije.

Havana, Kuba FOTO: Shutterstock