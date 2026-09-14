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Trump: dvig cen goriva 'v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo'

Washington, 14. 09. 2026 21.39 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Donald Trump

Ukrajina in Rusija sta se strinjali, da ne bosta več napadali energetskih objektov druga druge, je danes zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah je dvig cen dizelskega goriva "v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo", ne dogajanja v zvezi z Iranom.

"Ukrajina se je strinjala, da ne bo napadala ruskih energetskih ciljev. Rusija se je strinjala, da bo storila enako," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zatrdil ameriški predsedik Donald Trump. "Dvig cen dizelskega goriva po svetu je v glavnem posledica vojne med Rusijo in Ukrajino, ne Irana," je dodal.

Trump je pred tem v nedeljo med obiskom na Irskem odgovornost za povišanje cen dizla pripisal ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, ki ga je po lastnih besedah pozval, naj "preneha uničevati zmogljivosti za proizvodnjo dizelskega goriva v Rusiji", saj to povzroča pomanjkanje dizla in skok cen.

"Za to ni kriv Bližnji vzhod, temveč dogajanje v zvezi z Rusijo in Ukrajino," je dejal ob zaključku obiska, med katerim je s svojimi izjavami znova dvignil veliko prahu.

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Od začetka vojne februarja 2022 je Rusija močno poškodovala ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Poleti je okrepila napade na Kijev, logistično infrastrukturo in metalurška podjetja v državi ter med drugim povzročila blokado izvoza žita prek Črnega morja, ki je za Ukrajino ključen vir prihodkov.

Medtem je tudi Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje globoko na ruskem ozemlju, zlasti na rafinerije nafte in skladišča.

Ukrajina Rusija Donald Trump energetska infrastruktura cene goriva

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Rock8
14. 09. 2026 21.51
Ne nakladaj,kriv si ti!
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