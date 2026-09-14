Trump: dvig cen goriva 'v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo'

"Ukrajina se je strinjala, da ne bo napadala ruskih energetskih ciljev. Rusija se je strinjala, da bo storila enako," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zatrdil ameriški predsedik Donald Trump. "Dvig cen dizelskega goriva po svetu je v glavnem posledica vojne med Rusijo in Ukrajino, ne Irana," je dodal.

Trump je pred tem v nedeljo med obiskom na Irskem odgovornost za povišanje cen dizla pripisal ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, ki ga je po lastnih besedah pozval, naj "preneha uničevati zmogljivosti za proizvodnjo dizelskega goriva v Rusiji", saj to povzroča pomanjkanje dizla in skok cen.

"Za to ni kriv Bližnji vzhod, temveč dogajanje v zvezi z Rusijo in Ukrajino," je dejal ob zaključku obiska, med katerim je s svojimi izjavami znova dvignil veliko prahu.