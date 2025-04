Trump nad pomotoma deportiranim moškim 'dviguje roke', Salvador ga ne da

Vladni odvetniki so že prej na sodišču priznali, da so Garcio izgnali po napaki, in vrhovno sodišče ZDA je pred dnevi soglasno vladi naročilo, da mora omogočiti njegovo vrnitev v ZDA. Vendar pa si predstavniki vlade sodno odločitev razlagajo drugače.

'Odločitev je v rokah Salvadorja'

Trumpov svetovalec Stephen Miller je dodal, da gre za državljana Salvadorja in ameriške medije obtožil arogance, da zahtevajo njegovo vrnitev. Vnovič je zatrdil, da je bil Kilmar Abrego Garcia član tolpe MS-13, ki jo je Trump razglasil za teroristično organizacijo, in menil, da je vrhovno sodišče odločilo v prid vlade.

"Ta posameznik je bil v ZDA nezakonito in vrhovno sodišče je sklenilo, da moramo mi le pomagati pri njegovi vrnitvi - to je zagotoviti letalo - odločitev pa je v rokah Salvadorja," je dejala pravosodna ministrica Pam Bondi , potem ko je Trump vprašanje CNN preusmeril nanjo.

Državni sekretar Marco Rubio je poudaril, da gre za državljana Salvadorja, ki so ga vrnili v Salvador. "Zunanjo politiko ZDA vodi predsednik in ne sodišča. Konec zgodbe," je dejal Rubio.

V ZDA zbežal zaradi nasilja tolpe

Obtožili so ga članstva v tolpi MS-13, česar mu niso dokazali, Garcia pa to zanika. Sodišče je odredilo njegov izgon, po pritožbi pa je sodnik sklenil, da se ga ne sme izgnati v Salvador, kjer mu grozi nasilje. Dobil je dovoljenje za delo in se vmes poročil z državljanko ZDA.

Sodni ukaz je bil veljaven tudi marca letos, ko so ga spet aretirali in poslali v Salvador. Vladni odvetniki so priznali, da ga glede na sodni ukaz ne bi smeli izgnati, Bondi pa je potem enega od njih poslala na plačani dopust.

Prvostopenjsko sodišče in kasneje prizivno sta vladi ukazala, da ga vrne, vrhovno sodišče pa je sklenilo, da mora vlada "omogočiti" vrnitev, medtem ko ni izrecno ukazalo vrnitve. Trumpova vlada je konec tedna zatrdila, da je Garcia še vedno živ in zdrav, vendar da ga ne more vrniti, ker je to odvisno od Salvadorja.

Primer Garcie je razburil zagovornike človekovih pravic v ZDA in zagovornike pravic priseljencev ter sprožil proteste za njegovo vrnitev. Senator Cory Booker je v nedeljo na televiziji NBC dejal, da ZDA niso država, kjer vlada lahko samovoljno ugrablja ljudi s cest in jih pošilja v neznano brez sodnega preverjanja.