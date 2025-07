Trump Epsteinu v rojstnodnevni čestitki poslal skico gole ženske

Pismo naj bi Trump sicer napisal in narisal prav v času, leta 2003, ko sta bila z Epsteinom v dobrih odnosih. Veliko verjetnost, da je Trump res napisal pismo, naj bi potrjevalo tudi dejstvo, da je čestitke prispevalo še na desetine drugih ljudi.

Trump je že zanikal, da je pismo napisal in v petek zaradi obrekovanja proti Wall Street Journalu in novinarjem, ki so napisali zgodbo, vložil tožbo. "Ne rišem skic žensk," je dejal v izjavi za časnik in zgodbo označil za izmišljotino.

Pismo naj bi poslal tudi Trump, v njem pa naj bi bila nespodobna skica gole ženske in namišljen pogovor med Trumpom in Epsteinom.

Epsteinova sodelavka Ghislaine Maxwell naj bi leta 2003 Trumpa in številne druge prijatelje prosila, naj pošljejo pisma za album, ki ga pripravlja za Epsteinov 50. rojstni dan.

Jeffrey Epstein in Donald Trump

Prijateljevanje Trumpa in Epsteina sicer dokazujejo številne njune skupne fotografije, a Trump si je zadnja leta naporno prizadeval, da se ga v Epsteinovo afero ne vpleta. Večkrat je podal tudi izjave, ki so si bile nasprotujoče.

Pred leti je priznal, da sta se poznala, ker da so Epsteina v Palm Beachu poznali vsi, da pa z njim ni govoril že 15 let, kar je potrdilo tudi poročilo časopisa Washington Post, ki je poročal, da sta se leta 2004 sprla, ko sta se potegovala za isto nepremičnino ob oceanu v Palm Beachu.

Spor naj bi se zgodil še preden je Epstein zapadel v resne finančne težave. Dnevniki letov so sicer razkrili, da sta se družila na posestvih na Floridi in v New Yorku, a lani je Trump dejal, da nikoli ni bil na njegovem letalu.

Trumpova vlada je sicer obljubljala, da bo objavila dosjeje o Epstein , skupaj s seznamom njegovih slavnih strank oziroma sokrivcev, vendar pa je prejšnji teden sklenila, da seznama ni in zatrdila, da je Epstein leta 2019 v priporu res izvršil samomor.

Trump je nato v četrtek od pravosodne ministrice Pam Bondi zahteval, naj objavi prepise pričanj pred veliko poroto, ki je potrdila obtožnico proti Epsteinu, vendar le tiste, ki so ustrezni in katerih objavo bo dovolil sodnik. Ni pa zahteval objavo vseh dosjejev in domnevnega seznama strank.