Trump EU grozi s trgovinsko vojno: napovedal uvedbo carin

Trump je v zadnjih mesecih večkrat grozil, da bo začel trgovinsko vojno z EU, je spomnil Politico. Decembra pa je na družbenih omrežjih objavil, da če EU ne bo kupila več ameriške nafte in plina, bodo sledile "carine do konca!". Na petkovi novinarski konferenci pa je prvič potrdil te svoje grožnje. Kakšne bodo te carine in za katero blago bodo uvedene, sicer ni pojasnil, je pa dejal, da namerava "narediti nekaj konkretnega".

Med svojim prvim mandatom je Trump uvedel 25-odstotne carine na uvoz jekla in 10-odstotne carine na uvoz aluminija iz EU, Kanade in Mehike. EU je odgovorila s carinami na ameriško blago, med drugim na viski, motorje in džins, ki so znesle okoli šest milijard dolarjev (cca 5,8 milijarde evrov).

Iz Evropske komisije so sporočili, da bodo tudi tokrat odgovorili na morebitno uvedbo carin. EU je leta 2023 v ZDA izvozila za 576,3 milijarde dolarjev (cca. 556,16 milijarde evrov) blaga, kar je skoraj 20 odstotkov vsega izvoza. ZDA so s tem druga največja trgovinska partnerica EU.