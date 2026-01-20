Trump: Evropa ne bo pretirano nasprotovala ameriškemu nakupu Grenlandije

"Mislim, da ne bodo preveč nasprotovali. Moramo jo imeti. To morajo storiti," je Donald Trump odgovoril na novinarsko vprašanje, kaj namerava povedati evropskim voditeljem, ki nasprotujejo njegovim načrtom glede Grenlandije. Ameriški predsednik je od vrnitve v Belo hišo večkrat izrazil namero po priključitvi Grenlandije zaradi varnostnih interesov in domnevnih groženj Rusije in Kitajske. Napetosti okoli otoka so se v zadnjih dneh še zaostrile, potem ko je Trump dejal, da bodo ZDA prevzele otok "zlepa ali zgrda" ter ob tem ni izključil prevzema s silo. V soboto je osmim evropskim državam, ki so kot prve napotile manjše število vojakov na Grenlandijo, celo zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile arktičnega otoka.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je medtem v ponedeljek v Davosu, kjer poteka Svetovni gospodarski forum, sestala z delegacijo ameriškega kongresa in ji poudarila, da je treba spoštovati suverenost Grenlandije in Danske. "To je izredno pomembno za naše transatlantske odnose. Hkrati je Evropska unija še naprej pripravljena tesno sodelovati z ZDA, Natom in drugimi zavezniki v sodelovanju z Dansko, da bi napredovali v naših skupnih varnostnih interesih," je po srečanju na omrežju X zapisala von der Leyen. Dodala je še, da so razpravljali tudi o prizadevanjih za mir v Ukrajini in gospodarskemu sodelovanju.

Donald Trump FOTO: AP

Evropski parlament danes o težnjah ZDA po prevzemu Grenlandije

V zadnjih dneh so se še zaostrile napetosti zaradi vse izrazitejših teženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa po priključitvi Grenlandije, kar utemeljuje z varnostnimi interesi in domnevnimi grožnjami Rusije in Kitajske. V soboto je Trump osmim evropskim državam, ki so kot prve napotile manjše število vojakov na Grenlandijo, zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov. Evropski parlament bi lahko glede na izjave vodij več političnih skupin v odziv na to začasno ustavil izvajanje julija sklenjenega trgovinskega dogovora med EU in ZDA oziroma preložil konec januarja predvideno odločanje pristojnega odbora o predlogu za odpravo oziroma znižanje carin na uvoz industrijskega blaga in določenih kmetijskih izdelkov iz ZDA. Več držav članic EU, tudi Slovenija, poudarja, da so odločitve o statusu arktičnega otoka v izključni pristojnosti Danske in Grenlandije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je poudarila, da lahko Grenlandija računa na politično, gospodarsko in finančno podporo unije.

