Tujina

Trump: Evropa ne bo pretirano nasprotovala ameriškemu nakupu Grenlandije

Washington/Bruselj, 20. 01. 2026 06.59 pred 48 minutami 3 min branja 8

Avtor:
K.H. STA
Donald Trump

Evropski voditelji ne bodo pretirano nasprotovali ameriškemu nakupu Grenlandije, danskega avtonomnega ozemlja, je v ponedeljek izjavil predsednik ZDA Donald Trump, ki je v zadnjem času večkrat izrazil željo po priključitvi tega arktičnega otoka. O težnjah ZDA po prevzemu Grenlandije, danskega avtonomnega ozemlja, ki sicer ni del unije, bodo razpravljali v Evropskem parlamentu. Finančni ministri držav članic EU pa bodo v Bruslju govorili o možnih protiukrepih unije v odziv na ameriške grožnje z uvedbo carin na uvoz iz več članic.

"Mislim, da ne bodo preveč nasprotovali. Moramo jo imeti. To morajo storiti," je Donald Trump odgovoril na novinarsko vprašanje, kaj namerava povedati evropskim voditeljem, ki nasprotujejo njegovim načrtom glede Grenlandije.

Ameriški predsednik je od vrnitve v Belo hišo večkrat izrazil namero po priključitvi Grenlandije zaradi varnostnih interesov in domnevnih groženj Rusije in Kitajske. Napetosti okoli otoka so se v zadnjih dneh še zaostrile, potem ko je Trump dejal, da bodo ZDA prevzele otok "zlepa ali zgrda" ter ob tem ni izključil prevzema s silo.

V soboto je osmim evropskim državam, ki so kot prve napotile manjše število vojakov na Grenlandijo, celo zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile arktičnega otoka.

Preberi še Trump: Grožnje bomo 100-odstotno izpolnili. Evropa naj se ukvarja z Ukrajino

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je medtem v ponedeljek v Davosu, kjer poteka Svetovni gospodarski forum, sestala z delegacijo ameriškega kongresa in ji poudarila, da je treba spoštovati suverenost Grenlandije in Danske.

"To je izredno pomembno za naše transatlantske odnose. Hkrati je Evropska unija še naprej pripravljena tesno sodelovati z ZDA, Natom in drugimi zavezniki v sodelovanju z Dansko, da bi napredovali v naših skupnih varnostnih interesih," je po srečanju na omrežju X zapisala von der Leyen.

Dodala je še, da so razpravljali tudi o prizadevanjih za mir v Ukrajini in gospodarskemu sodelovanju.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Evropski parlament danes o težnjah ZDA po prevzemu Grenlandije

V zadnjih dneh so se še zaostrile napetosti zaradi vse izrazitejših teženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa po priključitvi Grenlandije, kar utemeljuje z varnostnimi interesi in domnevnimi grožnjami Rusije in Kitajske. V soboto je Trump osmim evropskim državam, ki so kot prve napotile manjše število vojakov na Grenlandijo, zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov.

Evropski parlament bi lahko glede na izjave vodij več političnih skupin v odziv na to začasno ustavil izvajanje julija sklenjenega trgovinskega dogovora med EU in ZDA oziroma preložil konec januarja predvideno odločanje pristojnega odbora o predlogu za odpravo oziroma znižanje carin na uvoz industrijskega blaga in določenih kmetijskih izdelkov iz ZDA.

Več držav članic EU, tudi Slovenija, poudarja, da so odločitve o statusu arktičnega otoka v izključni pristojnosti Danske in Grenlandije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je poudarila, da lahko Grenlandija računa na politično, gospodarsko in finančno podporo unije.

Finančni ministri EU o ameriških grožnjah s carinami in posojilu za Ukrajino

Članice EU bodo danes na ministrski ravni nadaljevale usklajevanje odziva unije na sobotne grožnje ameriškega predsednika Trumpa z uvedbo dodatnih carin na uvoz iz osmih evropskih držav.

Na mizi so med drugim zamrznitev izvajanja lani sklenjenega trgovinskega sporazuma z ZDA, uvedba carin na ameriško blago in uporaba instrumenta EU proti gospodarski prisili, ki jo izvajajo tretje države. V Bruslju so sicer v ponedeljek poudarili, da je njihova prioriteta pogovor z ZDA, da te ne bi uvedle carin, in ne zaostrovanje odnosov.

Slovenska vlada po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki ga bo danes v Bruslju nadomeščala državna sekretarka Saša Jazbec, še ni razpravljala o teh ukrepih. Sta se pa Boštjančič in premier Robert Golob strinjala, da mora EU umiriti žogico in se enotno odzvati. Voditelji držav članic bodo o tem razpravljali na četrtkovem izrednem vrhu EU.

trump evropa zda grenlandija

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezOrban
20. 01. 2026 08.08
Kaj pravijo na to Grims,Mahnić,Janša,Zver?
Odgovori
+1
1 0
Veščec
20. 01. 2026 08.09
in potem,vse tiho je bilo,pa to
Odgovori
0 0
_endrug
20. 01. 2026 08.07
Se bojim, da jo bodo eni funkcionarji res prodali.
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
20. 01. 2026 08.07
Od Grenlandije niti Danska, niti EU nima nič, razen stroška okoli 1,5 milijarde Eur letno, kolikor je letna subvencija Danske Grenlandiji… Najbolj pametno bi torej bilo, da Danska Grenlandijo čimprej proda, mogoče za povračilo kakih 100 letnih subvencij, ki jih plačujejo Grenlandiji, kar bi bilo kakih 100 x 1,5 milijarde Eur = 150 milijard (nekdo je omenjal celo cifro ranga 700 milijard)...Za ZDA drobiž...win-win situacija, ZDA dobijo Grenlandijo in je srečna, Danska pa se je znebi in še dobro pokasira in je tudi srečna…Grenlandija pa itak geografsko spada k S ameriški celini in je danski protektorat samo ostanek starih kolonialističnih časov…
Odgovori
0 0
jablan
20. 01. 2026 08.07
Hahaha dream on
Odgovori
+1
1 0
kr nekdo
20. 01. 2026 08.07
a ga neb kdo ugrabil odpeljal v tretji svet in mu sodil?
Odgovori
0 0
Brus1234
20. 01. 2026 08.01
Trumpu je potrebno odvzeti opravilno sposobnost, ker ne živi v realnem svetu ampak v povsem svojem. Ne podpira ga 75% njegovega naroda.
Odgovori
+5
5 0
royayers
20. 01. 2026 08.00
kaj pravijo naši evropopanci, Zver, Grimm in blond kača?
Odgovori
+3
4 1
