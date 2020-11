The Wall Street Journal: Težki časi za vzhodnoevropske populiste

Beseda teče tudi o estonskem notranjem ministru Martu Helmeju in njegovem sinu, finančnem ministru Martinu Helemeju , ki sta Joeja Bidna in "globoko državo" obtožila kraje volitev in govorila, da si bo Donald Trump povrnil oblast prek državljanske vojne. Poljski predsednik Andrej Duda je Bidnu sicer čestital za uspešno predsedniško kampanjo in dodal, da čaka na odločitev volilnega kolegija, medtem ko poljska državna televizija namiguje, da so bile predsedniške volitve potencialno neregularne.

"Dan po ameriških predsedniških volitvah, 3. novembra, je desničarski predsednik slovenske vlade Janez Janša postal prvi – in edini – svetovni voditelj, ki je Donaldu Trumpu javno čestital za zmago. Od takrat je zaposlen s pisanjem in deljenjem objav o neosnovanih teorijah glede domnevnih volilnih prevar," prispevek začne finančni časnik The Wall Street Jorunal .

Finančni časnik nadaljuje, da to nakazuje na razkol med zahodnoevropskimi silami in geopolitično šibkejšimi državami evropskega vzhoda, kjer so večinoma podpirali Trumpa. Ta se je zapletal v spore s Francijo in Nemčijo, medtem pa izoblikoval čvrstejšo vez z vzhodnim delom evropske celine, kjer so njegov politični program sprejele nacionalistične in populistične stranke.

Ob tem pa Wall Street Journal poudarja, da so se omenjeni voditelji povzpeli na oblast še pred izvolitvijo Trumpa leta 2016. Madžarski premier Viktor Orban je tako na oblasti že deset let. "V tem času si je zagotovil večji nadzor nad mediji, civilnimi institucijami in sodstvom." Duda je za poljskim krmilom od leta 2015.