Trump bo spet gostil evropske voditelje, dnevni red: Ukrajina

"Nekateri evropski voditelji bodo v ponedeljek ali torek posamično prišli v ZDA," je v nedeljo po prihodu s teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku najavil Donald Trump. Ni sicer jasno, katere voditelje je imel v mislih, podrobnosti pa zaenkrat ni podala niti Bela hiša, poroča tiskovna agencija Reuters.

Trump je napovedal tudi, da bo kmalu znova govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, s katerim sta se prejšnji mesec sešla na Aljaski. Ameriški predsednik po lastnih besedah namreč ni zadovoljen s trenutnim stanjem glede vojne po novem obsežnem ruskem napadu v noči na nedeljo.