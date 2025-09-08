Svetli način
Tujina

Trump bo spet gostil evropske voditelje, dnevni red: Ukrajina

Washington, 08. 09. 2025 10.07 | Posodobljeno pred 17 minutami

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se bodo voditelji evropskih držav v ZDA mudili na pogovorih o tem, kako končati vojno v Ukrajini. Ob tem je po najobsežnejšem ruskem napadu na Ukrajino doslej v noči na nedeljo izrazil pripravljenost okrepiti pritisk na Rusijo.

"Nekateri evropski voditelji bodo v ponedeljek ali torek posamično prišli v ZDA," je v nedeljo po prihodu s teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku najavil Donald Trump. Ni sicer jasno, katere voditelje je imel v mislih, podrobnosti pa zaenkrat ni podala niti Bela hiša, poroča tiskovna agencija Reuters.

Trump je napovedal tudi, da bo kmalu znova govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, s katerim sta se prejšnji mesec sešla na Aljaski. Ameriški predsednik po lastnih besedah namreč ni zadovoljen s trenutnim stanjem glede vojne po novem obsežnem ruskem napadu v noči na nedeljo.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

V okviru napada je Rusija z več kot 800 droni in raketami napadla ukrajinska mesta, v Kijevu je bilo tarča tudi poslopje ukrajinske vlade. Življenje so izgubili štirje ljudje, prek 40 je bilo ranjenih, poškodovanih je tudi več stavb. Napad so obsodile številne evropske države, med njimi Slovenija.

Trump v Ovalni pisarni z evropskimi voditelji in Zelenskim
Trump v Ovalni pisarni z evropskimi voditelji in Zelenskim FOTO: Bela hiša

Trump je v nedeljo dejal še, da je pripravljen vstopiti v drugo fazo sankcij proti Moskvi, in da bodo situacijo med Rusijo in Ukrajino rešili.

Tudi pri tem podrobnosti ni podal, tako da ostaja nejasno, ali bo do uvedbe novih sankcij res prišlo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer v nedeljo sporočil, da Ukrajina računa na odločen odziv ZDA.

ukrajina rusija zda evropa voditelji
