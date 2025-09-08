Trump bo spet gostil evropske voditelje, dnevni red: Ukrajina

"Nekateri evropski voditelji bodo v ponedeljek ali torek posamično prišli v ZDA," je v nedeljo po prihodu s teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku najavil Donald Trump. Ni sicer jasno, katere voditelje je imel v mislih, podrobnosti pa zaenkrat ni podala niti Bela hiša, poroča tiskovna agencija Reuters.
Trump je napovedal tudi, da bo kmalu znova govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, s katerim sta se prejšnji mesec sešla na Aljaski. Ameriški predsednik po lastnih besedah namreč ni zadovoljen s trenutnim stanjem glede vojne po novem obsežnem ruskem napadu v noči na nedeljo.
V okviru napada je Rusija z več kot 800 droni in raketami napadla ukrajinska mesta, v Kijevu je bilo tarča tudi poslopje ukrajinske vlade. Življenje so izgubili štirje ljudje, prek 40 je bilo ranjenih, poškodovanih je tudi več stavb. Napad so obsodile številne evropske države, med njimi Slovenija.
Trump je v nedeljo dejal še, da je pripravljen vstopiti v drugo fazo sankcij proti Moskvi, in da bodo situacijo med Rusijo in Ukrajino rešili.
Tudi pri tem podrobnosti ni podal, tako da ostaja nejasno, ali bo do uvedbe novih sankcij res prišlo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer v nedeljo sporočil, da Ukrajina računa na odločen odziv ZDA.
