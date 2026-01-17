Naslovnica
Tujina

Trump evropskim državam grozi s carinami zaradi Grenlandije

17. 01. 2026

Avtor:
STA M.V.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je stopnjeval prizadevanja za priključitev Grenlandije ZDA. Več evropskim državam je zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile arktičnega otoka. V objavi na omrežju Truth Social je dodal, da so ZDA pripravljene na takojšnja pogajanja z Dansko in drugimi državami.

Od 1. februarja bodo za Dansko, Norveško, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo, Nizozemsko in Finsko veljale 10-odstotne carine na vse blago, izvoženo v ZDA, je napovedal Trump. Dodal je, da bo te carine s 1. junijem zvišal na 25 odstotkov, kar bo v veljavi do sklenitve sporazuma o popolnem in celotnem nakupu Grenlandije, ki je sicer dansko avtonomno ozemlje.

Spomnil je, da skušajo ZDA Grenlandijo kupiti že več kot 150 let. "Mnogi predsedniki so to poskušali, in to z dobrim razlogom, vendar je Danska to vedno zavrnila. Zdaj je zaradi Zlate kupole in sodobnih obrambnih in napadalnih oborožitvenih sistemov potreba po PRIDOBITVI še posebej pomembna," je zapisal.

"Dansko in vse države Evropske unije ter druge države smo dolga leta subvencionirali, tako da jim nismo zaračunavali carin ali drugih oblik nadomestila. Sedaj, po stoletjih, je čas, da Danska vrne dolg - na kocki je svetovni mir!," še piše v Trumpovi objavi.

Dodal je, da Kitajska in Rusija želita Grenlandijo, Danska pa ne more ničesar storiti. "Trenutno imajo za zaščito dve pasji vpregi, eno so dodali pred kratkim," je bil kritičen. "Le ZDA pod predsednikom DONALDOM J. TRUMPOM lahko sodelujejo v tej igri, in to zelo uspešno," je poudaril in dodal, da nihče ne bo posegal po otoku, še posebej, ker da je ogrožena nacionalna varnost ZDA in celotnega sveta.

Ob tem je bil Trump oster do Danske, Norveške, Švedske, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Nizozemske in Finske, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Zapisal je, da so odpotovale na Grenlandijo "z neznanim namenom". To je po njegovih besedah zelo nevarna situacija za varnost, zaščito in preživetje planeta.

"Te države, ki igrajo to zelo nevarno igro, so v igro vnesle raven tveganja, ki ni sprejemljiva ali trajnostna," je ocenil Trump. Kot je zapisal, je zato nujno, "da se za zaščito svetovnega miru in varnosti sprejmejo strogi ukrepi, da se ta potencialno nevarna situacija hitro in brez dvoma konča".

Odločitev o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost je sicer danes sprejela tudi Slovenija. Ob koncu zapisa je Trump poudaril, da so ZDA pripravljene na takojšnja pogajanja z Dansko in/ali katero koli od teh držav.

Trump je državam, ki nasprotujejo njegovim načrtom na Grenlandiji, sicer že v petek zagrozil z uvedbo novih carin.

Trump je v preteklosti večkrat ponovil, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo, pri tem pa ni izključil niti možnosti prevzema s silo. Bela hiša je v četrtek sporočila, da nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima nobenega vpliva na načrte predsednika Trumpa o ameriškem prevzemu danskega avtonomnega ozemlja.

Sneg pokopal pet ljudi

