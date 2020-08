Facebook in Twitter odstranila Trumpove izjave, da so otroci odporni na koronavirus

Zaradi navajanja "napačnih informacij", da so otroci skorajda odporni na novi koronavirus, sta ameriška giganta družbenih omrežij Facebook in Twitter ukrepala proti predsedniku Donaldu Trumpu ter njegovi kampanji. Prvi je izbrisal sporno objavo, pri Twitterju pa so zamrznili račun Trumpove kampanje, dokler tvita sami niso odstranili. Trumpova kampanja pravi, da gre za dokaz "očitne pristranskosti Silicijeve doline do predsednika".

Facebook in Twitter sta ukrepala proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in njegovi ekipi zaradi objav, da so otroci "skoraj odporni" na novi koronavirus. Objava, ki naj bi glede na pojasnilo podjetij predstavljala "napačno informacijo", je bila z obeh družbenih omrežij odstranjena. Facebook izbrisal objavo, Twitter zamrznil račun Facebook je objavo - gre za izsek iz Trumpovega pogovora s televizijo Fox News - izbrisal, ker naj bi šlo za škodljivo napačno informacijo v povezavi s covidom-19. To pa je v nasprotju s pravili podjetja, je v sredo sporočil Facebook. Kmalu zatem je podobno ukrepal še Twitter, ki je zamrznil račun Trumpove volilne kampanje, dokler ni ta odstranila tvita z istim izsekom intervjuja. Tudi tiskovna predstavnica Twitterja je sporočila, je objava"v nasprotju s pravili Twitterja glede napačnih informacij o covidu-19"."Račun bo moral tvit odstraniti, preden bodo lahko spet tvitali,"je dodala. Tvit je bil kasneje očitno izbrisan, račun pa spet aktiven. icon-expand Twitter je začasno zamrznil profil Trumpove kampanje. FOTO: AP Trumpova kampanja: Gre za očitno pristranskost "Še en dan, še en dokaz očitne pristranskosti Silicijeve doline do tega predsednika, ko se pravila uporabljajo zgolj v eni smeri," v odzivu v izjavi sporočila predstavnica Trumpove kampanje Courtney Parella."Predsednik je zgolj dejal, da so otroci manj dovzetni za koronavirus," je dejala. "Družbeni mediji niso razsodniki resnice," je še dodala. Facebook je tokrat v skladu s svojo politiko glede napačnih informacij glede covida-19 prvič odstranil vsebino, ki jo je objavil Trump, ni pa prvič ukrepal proti njemu. Velikan družbenih omrežij je minuli mesec s posebnim opozorilom opremil Trumpovo objavo, da bi glasovanje po pošti vodilo v "pokvarjene" volitve, junija pa je odstranil oglase Trumpove kampanje, ki so vsebovale simbol, ki ga je za politične zapornike uporabljala nacistična Nemčija. PREBERI ŠE Koronavirus po svetu: več kot 18,5 milijona okužb, več kot 700.000 smrti Twitter pa je minuli mesec začasno ustavil delovanje računa Trumpovega sina Donalda mlajšega, ker je ta delil posnetek, ki naj bi po navedbah Twitterja širil napačne informacije o koronavirusu in hidroksiklorokinu. Twitter pa je marca po drugi strani dejal, da tvit ustanovitelja ameriške Tesle Elona Muska, da so otroci "v pretežni meri odporni" na koronavirus ni kršitev njegovih pravil. Trump je sicer v sredinem pogovoru za Fox News dejal, da čas, da se po vsej državi odprejo šole. "Če pogledate otroke, otroci so skoraj - in rekel bi, da skoraj gotovo - skoraj odporni na to bolezen," je dejal. Kot je v luči razprave o odprtju šol sklenila Ameriška pediatrična akademije, se zdi, da otroci širijo covid-19 manj kot odrasli in da bi se šole v prihodnjih mesecih ob upoštevanju ukrepov lahko odprle. Za otroke obstaja manjša verjetnost, da bodo za virusom resno zboleli ali celo umrli.