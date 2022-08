'FBI je na silo vdrl v moj sef'

"To so temačni časi za naš narod," o vsem skupaj pravi Trump. Dejal je, da je sodeloval z vsemi ustreznimi vladnimi agencijami, zato "nenapovedana racija na mojem domu ni bila potrebna ali primerna". Trump je dejal, da gre za "napačno ravnanje tožilstva", da bi mu preprečili ponovno kandidaturo za Belo hišo.

"Takšen napad bi se lahko zgodil le v razpadlih državah tretjega sveta," je dejal. "Na žalost je Amerika zdaj postala ena od teh držav, skorumpirana na takšni ravni, kot je še nismo videli. Vlomili so celo v moj sef!"

Eric Trump, predsednikov sin, je za Fox News povedal, da je bila preiskava FBI na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago povezana s preiskavo o ravnanju z dokumenti državnega arhiva.



Nacionalni arhiv, ameriška vladna agencija, ki skrbi za hrambo predsedniških zapisov, je februarja zaprosil pravosodno ministrstvo za preiskavo Trumpa zaradi njegovega ravnanja z uradnimi dokumenti, poroča BBC. Nacionalni arhiv je sporočil, da je iz Mar-a-Laga prevzel 15 škatel, med katerimi so nekatere vsebovale zaupne zapise.

Ameriški predsedniki morajo po zakonu vsa svoja pisma, delovne dokumente in elektronsko pošto prenesti v nacionalni arhiv. Vendar uradniki trdijo, da je nekdanji predsednik nezakonito raztrgal številne dokumente.

Nekatere je bilo potrebno ponovno zlepiti z lepilnim trakom, so sporočili iz arhiva. Trump je zavrnil poročila, da je napačno ravnal z uradnimi dokumenti, kot lažne novice.

Tudi višji trumpov svetovalec v Palm Beachu je za CBS povedal, da so zvezni agenti v Mar-a-Lagu preiskovali predsedniško dokumentacijo.

"Zvezni nalog za preiskavo mora podpisati sodnik. Organi pregona morajo imeti dokaze, da bo preiskava verjetno našla dokaze o nezakonitosti."

Neimenovani predstavnik organov pregona je za CBS povedal, da je bila tajna služba obveščena tik pred vročitvijo naloga okoli 10. ure in da so agenti, ki varujejo gospoda Trumpa, pomagali preiskovalcem FBI. Odnesli so več škatel, je povedal vir in dodal, da niso izkopali nobenih vrat in da se je racija končala pozno popoldne.