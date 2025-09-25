Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump glede dobave ruskih energentov poklical 'prijatelja' Orbana

Washington / Budimpešta, 25. 09. 2025 17.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
9

Ameriški predsednik Donald Trump je poklical madžarskega predsednika Viktorja Orbana, da bi se pogovorila o uvozu ruske nafte. Orban je Trumpu nato pojasnil, da Madžarska vendarle potrebuje rusko gorivo za ohranjanje nizkih cen energije, čemur je predsednik ZDA prikimal. Madžarski strokovnjak za energetiko medtem meni nasprotno: država ima dovolj lastnih zmogljivosti in alternativn za nadomestitev, a bi to ogrozilo dobiček madžarske naftne in plinske družbe MOL. Poleg ameriške administracije prizadevanja za prenehanje uvoza energije iz Rusije sicer prav tako krepi Evropska komisija.

Predsednik ZDA Donald Trump in madžarski premier Viktor Orban sta sinoči v telefonskem pogovoru razpravljala o madžarskem uvozu ruske nafte, je po poročanju Euronewsa potrdil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

Donald Trump in Viktor Orban
Donald Trump in Viktor Orban FOTO: AP

"Premier se je pred kratkim pogovarjal tudi s predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim sta razpravljala o več zadevah, vključno z vojno in možnostjo miru, stanjem svetovnega gospodarstva, razmerami, ki so posledica carin, in seveda vprašanjem oskrbe z energijo v Srednji Evropi. To se je zgodilo pred nekaj urami," je Szijjarto povedal novinarjem po srečanju z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.

Trump je namreč nedavno zahteval, da vse zaveznice Nata začasno ustavijo uvoz nafte iz Rusije, da bi s tem zlomile rusko vojno gospodarstvo. Dejal je, da je pripravljen govoriti z Orbanom o tem vprašanju. "Je moj prijatelj. Nisem se z njim pogovarjal, vendar imam občutek, da bi se, če bi govorila, morda ustavil. In mislim, da bom to tudi storil," je ameriški predsednik dejal v začetku tega tedna.

O vsebini telefonskega pogovora, ki je sledil, je danes spregovoril tudi vodja urada predsednika madžarske vlade Gergely Gulyas. "(Orban) je ameriškega predsednika seznanil z madžarskimi vidiki, ki vodijo do racionalne odločitve v interesu države in so potrebni za ohranjanje nizkih stroškov storitev. Predsednik Trump je te vidike razumel," je dejal Gulyas. Dodal je, da ima Madžarska malo možnosti za diverzifikacijo oskrbe z nafto, saj so zmogljivosti naftovoda Adria, ki vstopa na Madžarsko iz Hrvaške, omejene.

Madžarski energetski strokovnjak Attila Holoda meni drugače: da ima Madžarska dovolj zmogljivosti in alternativnih poti za nadomestitev ruske nafte Ural, vendar bi to ogrozilo dobiček madžarske naftne in plinske družbe MOL. "MOL navaja tehnične težave, ker se ne želi odpovedati temu dobičku," je dejal Holoda.

Naraščajoč pritisk na Madžarsko, da se odpove ruski nafti

Madžarski premier Orban je sicer tesen politični zaveznik Trumpa v Evropi, stališča obeh voditeljev glede migracij in desničarske politike so si precej podobna. Vendar pa bi najnovejši Trumpov pritisk na Putina, da konča vojno v Ukrajini, lahko škodoval madžarskemu gospodarskemu modelu, ki je odvisen od poceni uvoza ruskih fosilnih goriv.

Poleg ameriške administracije prizadevanja za prenehanje uvoza energije iz Rusije prav tako krepi EU. Evropska komisija je že maja predstavila ambiciozen načrt za odpravo vseh nakupov ruskih fosilnih goriv najkasneje do konca leta 2027. Je pa Bruselj zdaj stopil še korak dlje: s pospešitvijo sprejetja novega paketa sankcij, ki bo, če bo odobren, naredil konec dobavi ruskega utekočinjenega zemeljskega plina že letos prej – 1. januarja 2027. Evropska komisija je včeraj razkrila tudi, da bi lahko na uvoz ruskih fosilnih goriv uvedla carine.

pogovor Donald Trump Viktor Orban ruska nafta Madžarska
Naslednji članek

ZDA uradno znižale carine na uvoz avtomobilov iz EU na 15 odstotkov

Naslednji članek

Zelenski: Napad na Kremelj je možnost

SORODNI ČLANKI

Obsežni ruski napadi na Ukrajino, Zelenski napovedal srečanje s Trumpom

'Čas, da zapremo pipico': prepoved uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina

Trump poziva Nato k enotnim sankcijam proti Rusiji

Od zaprtja Hormuške ožine bi imela veliko korist Rusija

Ruska flota v senci: Nemci zasegli tanker s 100.000 tonami surove nafte

Rusija za 20-krat povečala dobavo nafte Indiji

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
25. 09. 2025 19.06
+1
Orban je edini ohranil hrbtenico in nafto kupuje tam, kjer je cenejša v dobro svojega naroda. Zakaj bi morali Madžari plačevati dražji bencin, ker bi en Zelenko rad nadaljeval vojno.
ODGOVORI
1 0
zapiramvamustaaa
25. 09. 2025 18.52
+1
Tudi za Evropo so tako govorili ko so sankcionirali Ruse da nerabimo nobenega bla bla bla pa vemo kako se je končalo z cenami katere imamo še danes tako za hiše in stanovanja tako za živila in ostale stvari;)
ODGOVORI
4 3
qwerty99
25. 09. 2025 18.49
+4
Donald razlaga Viktorju, da lahko samo on kupuje od Vladimirja in s provizijo prodaja naprej. Zato se Viktor trapasto smehlja. Najboljši prjatli ...
ODGOVORI
4 0
tornadotex
25. 09. 2025 18.48
-4
Trump mu je povedal,da ga bo stresel iz hlač grdega Orbana, če bo še kupoval nafto pri noremu Rusu !!!
ODGOVORI
1 5
TITO50
25. 09. 2025 18.48
+6
Orban je Car, on se z Trumpom pogovarja, ostali samo kimajo.
ODGOVORI
6 0
Pomlad 88
25. 09. 2025 18.47
+0
Škoda da ni Goloba, ki ga je v Parizu čakal za vogalom
ODGOVORI
1 1
Zmaga Ukrajini
25. 09. 2025 18.39
+3
Jasno je, da ima Madžarska dovolj alternativ za nadomestitev. Če je cela Evropska unija lahko nadomestila mosskovitsko nafto, jo lahko tudi Madžarska. Ampak kot po navadi so špekulirali (ker kot je omenjeno tudi v članku - prevladal je dobiček) in se pač ustrelili v koleno. Ukrajina se (pravilno) ne bo ozirala na neko Madžarsko, ki bi hotela še vedno dostop do mosskovitskega plina, medtem, ko na njenih tleh divja vojna. Samo totalen idio_ bi tako špekuliral, še zlasti potem, ko se je EU popolnoma jasno in odločno obrnila stran od mafijske mosskovije.
ODGOVORI
9 6
landrick landrick
25. 09. 2025 18.31
+5
America first... Polnjenje Trumpovih žepov... Ostali pa poslušat ukaze!
ODGOVORI
8 3
poper00
25. 09. 2025 17.52
+7
No kletarji pa začnimo z neverjetnimi komentarji.
ODGOVORI
9 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256