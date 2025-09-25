Trump glede dobave ruskih energentov poklical 'prijatelja' Orbana

Predsednik ZDA Donald Trump in madžarski premier Viktor Orban sta sinoči v telefonskem pogovoru razpravljala o madžarskem uvozu ruske nafte, je po poročanju Euronewsa potrdil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.
"Premier se je pred kratkim pogovarjal tudi s predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim sta razpravljala o več zadevah, vključno z vojno in možnostjo miru, stanjem svetovnega gospodarstva, razmerami, ki so posledica carin, in seveda vprašanjem oskrbe z energijo v Srednji Evropi. To se je zgodilo pred nekaj urami," je Szijjarto povedal novinarjem po srečanju z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.
Trump je namreč nedavno zahteval, da vse zaveznice Nata začasno ustavijo uvoz nafte iz Rusije, da bi s tem zlomile rusko vojno gospodarstvo. Dejal je, da je pripravljen govoriti z Orbanom o tem vprašanju. "Je moj prijatelj. Nisem se z njim pogovarjal, vendar imam občutek, da bi se, če bi govorila, morda ustavil. In mislim, da bom to tudi storil," je ameriški predsednik dejal v začetku tega tedna.
O vsebini telefonskega pogovora, ki je sledil, je danes spregovoril tudi vodja urada predsednika madžarske vlade Gergely Gulyas. "(Orban) je ameriškega predsednika seznanil z madžarskimi vidiki, ki vodijo do racionalne odločitve v interesu države in so potrebni za ohranjanje nizkih stroškov storitev. Predsednik Trump je te vidike razumel," je dejal Gulyas. Dodal je, da ima Madžarska malo možnosti za diverzifikacijo oskrbe z nafto, saj so zmogljivosti naftovoda Adria, ki vstopa na Madžarsko iz Hrvaške, omejene.
Madžarski energetski strokovnjak Attila Holoda meni drugače: da ima Madžarska dovolj zmogljivosti in alternativnih poti za nadomestitev ruske nafte Ural, vendar bi to ogrozilo dobiček madžarske naftne in plinske družbe MOL. "MOL navaja tehnične težave, ker se ne želi odpovedati temu dobičku," je dejal Holoda.
Naraščajoč pritisk na Madžarsko, da se odpove ruski nafti
Madžarski premier Orban je sicer tesen politični zaveznik Trumpa v Evropi, stališča obeh voditeljev glede migracij in desničarske politike so si precej podobna. Vendar pa bi najnovejši Trumpov pritisk na Putina, da konča vojno v Ukrajini, lahko škodoval madžarskemu gospodarskemu modelu, ki je odvisen od poceni uvoza ruskih fosilnih goriv.
Poleg ameriške administracije prizadevanja za prenehanje uvoza energije iz Rusije prav tako krepi EU. Evropska komisija je že maja predstavila ambiciozen načrt za odpravo vseh nakupov ruskih fosilnih goriv najkasneje do konca leta 2027. Je pa Bruselj zdaj stopil še korak dlje: s pospešitvijo sprejetja novega paketa sankcij, ki bo, če bo odobren, naredil konec dobavi ruskega utekočinjenega zemeljskega plina že letos prej – 1. januarja 2027. Evropska komisija je včeraj razkrila tudi, da bi lahko na uvoz ruskih fosilnih goriv uvedla carine.
