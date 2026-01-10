Naslovnica
Tujina

Trump: Grenlandija bo naša – zlepa ali zgrda

Washington, 10. 01. 2026 08.16 pred 20 minutami 3 min branja 32

Avtor:
M.P. STA
Grenlandija

Ameriški predsednik Donald Trump je na petkovem srečanju s predstavniki naftnih podjetij v Beli hiši vztrajal, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo. Dodal je, da jo bodo prevzele zlepa ali zgrda, če jim je to všeč ali ne. Ob tem je ponovil trditve, da jo bosta sicer prevzeli Kitajska ali Rusija.

"Države morajo imeti lastništvo. Najemnih pogodb namreč na enak način in mi bomo morali braniti Grenlandijo," je ameriški predsednik Donald Trump v petek povedal novinarjem ter ponovno napovedal prevzem Grenlandije. "To bomo storili zlepa ali zgrda, če jim je to všeč ali ne," je dejal.

"Rad imam kitajsko in rusko ljudstvo, a ne želim jih za sosede na Grenlandiji. To se ne bo zgodilo. Nato mora to razumeti," je dodal.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Bela hiša je pred kratkim sporočila, da administracija razmišlja o nakupu polavtonomnega ozemlja Danske, članice Nata, a da ob tem ne izključuje možnosti priključitve s silo, piše BBC.

Danske zaveznice so se ta teden zbrale v podporo Danski ter ponovno poudarile, da "lahko le Danska in Grenlandija odločata o zadevah, ki se nanašajo na njune odnose". Dodale so, da so enako kot ZDA zavzete za varnost Arktike, in dejale, da morajo to doseči zavezniki, vključno z ZDA, "skupaj".

Pozvale so tudi k "spoštovanju načel Ustanovne listine ZN, vključno s suverenostjo, ozemeljsko celovitostjo in nedotakljivostjo meja".

Dogovor o gradnji vojaških oporišč na Grenlandiji mu ne zadostuje

Trump sicer že od začetka svojega drugega mandata napoveduje prevzem Grenlandije zaradi naravnih bogastev in strateškega položaja ob Arktiki, po napadu na Venezuelo in uspešnem zajetju predsednika Nicolasa Madura pa so se njegove ozemeljske težnje in grožnje še okrepile.

Že v četrtek je v pogovoru za New York Times dejal, da je lastništvo zelo pomembno. "Mislim, da je to psihološko potrebno za uspeh. Mislim, da ti lastništvo da nekaj, česar ti najem ali pogodba ne moreta dati," je dejal.

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: AP

Trumpu tako kljub sklicevanju na varnost pri prevzemu Grenlandije ne zadostujejo še vedno veljavni dogovori z Dansko, s katerimi so si Američani med drugo svetovno vojno in po njej zagotovili pravico do gradnje vojaških oporišč na Grenlandiji.

ZDA imajo že več kot 100 vojaških uslužbencev stalno nameščenih v svoji bazi Pituffik na severozahodnem koncu Grenlandije – objektu, ki ga ZDA upravljajo od druge svetovne vojne.

'Ne potrebujem mednarodnega prava'

Na vprašanje o mejah njegove globalne moči je Trump v intervjuju odgovoril, da je to njegova lastna morala. "Vse, kar me lahko zaustavi, je moja pamet. Ne potrebujem mednarodnega prava, vendar ne želim škodovati ljudem," je dejal.

Reuters je pred dnevi poročal tudi, da želi Trumpova vlada prebivalcem Grenlandije ponuditi do 100.000 dolarjev, da se odločijo za prostovoljni pristop k ZDA. Trump je v petek novinarjem povedal, da za zdaj ne razmišlja o nakupu.

Preberi še Predstavniki Danske in Grenlandije iščejo podporo pri ameriških kongresnikih

"Trenutno še ne govorim o denarju za Grenlandijo. Morda bom, ampak za zdaj bomo nekaj storili glede Grenlandije, pa če jim je to všeč ali ne, ker če tega ne storimo, bosta Grenlandijo prevzeli Rusija in Kitajska, ki ju ne želimo za sosedi," je dejal Trump.

Danska in Grenlandija ponudbe predsednika ZDA zavračata, vse bolj nejevoljni so tudi republikanci v ameriškem kongresu. Thom Tillis iz Severne Karoline je v senatu v petek povedal, da mu je zaradi teh neumnosti že slabo. Senator iz Nebraske Don Bacon pa meni, da bi moral biti kongres bolj neodvisen in zagotoviti nadzor nad vlado, poroča televizija ABC.

zda grenlandija danska donald trump kolonializem

Zadnje besede 37-letne Renee pred streli agenta ICE: Nisem jezna nate

KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a.kralj1994
10. 01. 2026 09.03
To so besede zblaznelega diktatorja...celi svet bi moral skočiti u luft zaradi vseh teh besed blazneža...na vsak način nam želi ZDA dopovedati, da nas bo napadla Rusija, Kitajska...a nobena od teh ne kaže nobenih teženj po tem...edini, ki je, je to zblazneli, egotrip Trump...janšisti pa ploskajo...
Odgovori
0 0
Bolfenk2
10. 01. 2026 09.02
Če bi bila Grenlandija suverena država članica EU bi se morala vsa Evropa upreti Trumpovim poskusom. Dokler pa je Grenlandija samo Danska kolonija je pa povsem vseeno, če bo jutri ameriška.
Odgovori
0 0
kan1
10. 01. 2026 09.00
Škoda ker je tisti strel zadel samo uho.....
Odgovori
+2
3 1
misterbin
10. 01. 2026 09.02
kan1........ Seveda bilo je naštimano da so ga po tem volili .
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
10. 01. 2026 08.59
Malce znanja geografije ne škodi ... Rusijo in ZDA že zdaj loči samo Beringova ožina preliv, širok je 82 kilometrov. Torej Rusija in ZDA (Aljaska) sta že zdaj SOSEDI :) Pogrešam malce več predrznosti s strani vodij EU - Pač če se spustimo na raven Trumpove gostilniške debate, naj Evropa (Danska) za Grenlandijo zahteva - celotno pacifiško obalo z zveznimi državami Kalifornijo, Oregonom in Washingtonom ter Havaji ... Pač pa da vidimo, ali je Donny pripravljen barantat
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
10. 01. 2026 08.59
Bo anšlus in blitz krieg tko kot je Nemčija priključila Avstrijo in Češke Sudete leta 37 in 38 tokrat po Adolfu Trumpu.
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
10. 01. 2026 08.57
👏
Odgovori
+1
2 1
Renee Nicole Good v spomin
10. 01. 2026 08.57
sedaj je celemu svetu jasno...da je desničar trump mega lopov, kriminalec, zločinec in lažnivec...
Odgovori
+1
2 1
daiči
10. 01. 2026 09.01
ni res. dobil bo nobelovo nagrado za deratizacijo narko mafijskih združb.
Odgovori
0 0
kr en33
10. 01. 2026 08.55
Tako kot laze o vsem laze tudi o Ukrajini…
Odgovori
+4
4 0
Borec21
10. 01. 2026 08.54
Tud Kenedy je imel drim?
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
10. 01. 2026 08.52
Lauder in Trump sta skupaj obiskovala University of Pennsylvania’s Wharton School of Business, in lauder je eden glavnih donatorjev za republikance.
Odgovori
+2
2 0
big_foot
10. 01. 2026 08.52
He, kako so se sds-ovci poskrili po mišjih luknjah ko žučo take bedarije počne, oni ga pa obožujejo in podpirajo. Navadni dvoličneži…. Nod janez z kmeti v bruselj na proteste istočasno pa njegova stranka podpre zakon ki bo kmete v eu uničil. Katastrofa kaj vodi svet in konec koncev koga imamo pri nas ki bi tako politiko podpiral…
Odgovori
+4
7 3
daiči
10. 01. 2026 08.51
pa od kje sploh to, d je grenlandija od danske? a so enkrat z eno ladijco priplul do grenlandije, se izkrcal, zabil svojo zastavo dol in rekl to je zdj naše ? pol k jh je pa v rit začel zebst, pa zbežal nazaj v svojo dansko, pa se tm pohvalt d so si nov velk ozemle prsvojil? ja pa jok, ne more bit kr vse tvoje či si enkrat pristov na obal, mislm, teli danci so pojave težke...
Odgovori
-15
0 15
agent.brinko
10. 01. 2026 08.54
ti pojma nimaš. Kaj pa so potem Američani? PRISELJENCI, ki so se pripeljali s čolni, zavzeli ozemlje pobijali in nagnali avtohtono prebivalstvo
Odgovori
+2
3 1
Uporabnik-1442225
10. 01. 2026 08.55
Malo si preberi zgodovino
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
10. 01. 2026 08.56
Nazadnje je leta 1913 Danska prodala Deviške otoke Merki, Dajči! REs si ydyot iz keudra
Odgovori
-1
0 1
daiči
10. 01. 2026 08.57
ja ampak ti prselnci so pol tm tud ostal, pa se razvil u orengi državo, danci so pa zbežal nazaj k so ratal lačni in k jh je zebst u rit začel
Odgovori
-1
0 1
daiči
10. 01. 2026 08.57
zakaj niso u vsh teh leth kašno vrtino za črpanje nafte gor postavl?
Odgovori
0 0
daiči
10. 01. 2026 08.58
kok so diamantov in rubinov skopal?
Odgovori
0 0
daiči
10. 01. 2026 09.00
a veš kaj bi oni sam nardil. oni bi najel amerikance d za njih črpajo nafto in kopljejoo drage kamne, medtem bi pa oni sedel u svojh foteljh in pil rum in čaj, pa študiral kako bojo dnar zagonil
Odgovori
0 0
daiči
10. 01. 2026 09.02
kaj majo deviški otoki z grenlandijo
Odgovori
0 0
tron3
10. 01. 2026 08.51
Saj je že, sam Dancim je pozabu povedat, he he
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
10. 01. 2026 08.50
¨Ideja nakupa predvsem Ronalda Lauderja!
Odgovori
+2
2 0
GrizzlyMravlja
10. 01. 2026 08.50
Zdej bo pa res ratala United America...Tole kar dela je cist mimo pamet
Odgovori
+6
6 0
Sixten Malmerfelt
10. 01. 2026 08.49
Glavni gonitelj aneksije Grenlandije je William Lauder, ameriški milijarder, potomec madžarskih židov!
Odgovori
+7
7 0
gorica
10. 01. 2026 08.49
Trump je po zajetju Madura pijan "zmage". tako kot Hitler po zavzetju Češhoslovaške in anšlusu Avstrije. Ne bo se kar ustavil, je kot odvisnik, ki je prvič občutil ugodje droge in želi še in še več.
Odgovori
+7
10 3
300 let do specialista
10. 01. 2026 08.48
Trump počne nekaj, kar so pred njim vsi drugi, le s to razliko, da ni zavijanja v folijo in 101 sestanek oz. PREDSTAV ZA OVCE. Tanja je že skočila v zrak?
Odgovori
+4
6 2
Stalin
10. 01. 2026 08.54
Slučajno podpiraš Trumpa pri tem? Torej si izdajalec in ne samo Slovenije, celo na rav i Evrope.
Odgovori
+6
6 0
daiči
10. 01. 2026 08.47
ja pa je kj nafte pod to grenlandijo?
Odgovori
+0
1 1
