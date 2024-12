Trump grozi, da bodo ponovno prevzeli nadzor nad Panamskim prekopom

"Z našo mornarico in trgovino so ravnali na zelo nepošten in nerazsoden način. Pristojbine, ki jih zaračunava Panama, so smešne," je Donald Trump sporočil v objavi na družbenem omrežju Truth Social.

ZDA bodo prevzele nadzor nad Panamskim prekopom, če bodo ugotovile, da Panama ne izpolnjuje pogojev iz leta 1977 sklenjenega sporazuma o pravnem statusu prekopa, je zatrdil.

Opozoril je tudi, da ne bo dopustil, da prekop pride v napačne roke, in pri tem namignil na domnevno vse večji vpliv Kitajske. "Nikoli ne bomo dovolili, da pride v napačne roke," je zapisal Trump. Če Panama ne bo mogla zagotoviti "varnega, učinkovitega in zanesljivega delovanja" prekopa, "bomo zahtevali, da se nam Panamski prekop vrne v celoti in brez vprašanj".