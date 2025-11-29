Trump grozi Hondurasu z ukinitvijo pomoči, če ne zmaga določen kandidat

Juan Orlando Hernandez, ki je Honduras vodil med letoma 2014 in 2022, je bil lani na zveznem sodišču v New Yorku obsojen na 45 let zapora zaradi sodelovanja pri uvozu približno 400 ton kokaina iz Venezuele in Kolumbije v ZDA od leta 2004 naprej.
Vlada njegove naslednice, levičarke Xiomare Castro, ga je izročila ZDA, poroča televizija ABC.
Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je bil Hernandez po mnenju mnogih, ki jih zelo spoštuje, deležen nepoštene obravnave.
Pomilostitev nekdanjega voditelja, obsojenega zaradi uvoza mamil v ZDA, je napovedal v času, ko ameriška vojska brez dokazov in ustreznih postopkov napada čolne v Karibih, ki naj bi prevažali mamila v ZDA. Ob tem predsednika Venezuele Nicolasa Madura obtožuje vodenja mamilarskega kartela in mu grozi z vojno.
V petek je tudi zahteval, da na nedeljskih predsedniških volitvah v Hondurasu zmaga kandidat Hernandezove desničarske stranke Nasry Asfura. V nasprotnem je državi zagrozil z ukinitvijo ameriške pomoči.
"Če Asfura ne zmaga, potem ZDA ne bodo več metale denarja stran, ker lahko napačen vodja prinese državi katastrofalne rezultate, ne glede na to za katero državo gre," je objavil.
