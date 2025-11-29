Svetli način
Tujina

Trump grozi Hondurasu z ukinitvijo pomoči, če ne zmaga določen kandidat

Tegucigalpa, 29. 11. 2025 10.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
43

Predsednik ZDA Donald Trump je v petek zagrozil z ukinitvijo ameriške pomoči za Honduras, če na nedeljskih predsedniških volitvah v tej srednjeameriški državi ne bo zmagal desničarski kandidat Nasry Asfura. Napovedal je tudi pomilostitev nekdanjega predsednika Juana Orlanda Hernandeza, ki je bil v ZDA obsojen zaradi sodelovanja v trgovini z mamili.

Juan Orlando Hernandez, ki je Honduras vodil med letoma 2014 in 2022, je bil lani na zveznem sodišču v New Yorku obsojen na 45 let zapora zaradi sodelovanja pri uvozu približno 400 ton kokaina iz Venezuele in Kolumbije v ZDA od leta 2004 naprej.

Vlada njegove naslednice, levičarke Xiomare Castro, ga je izročila ZDA, poroča televizija ABC.

Juan Orlando Hernandez
Juan Orlando Hernandez FOTO: AP

Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je bil Hernandez po mnenju mnogih, ki jih zelo spoštuje, deležen nepoštene obravnave.

Pomilostitev nekdanjega voditelja, obsojenega zaradi uvoza mamil v ZDA, je napovedal v času, ko ameriška vojska brez dokazov in ustreznih postopkov napada čolne v Karibih, ki naj bi prevažali mamila v ZDA. Ob tem predsednika Venezuele Nicolasa Madura obtožuje vodenja mamilarskega kartela in mu grozi z vojno.

Nasry Asfura
Nasry Asfura FOTO: Profimedia

V petek je tudi zahteval, da na nedeljskih predsedniških volitvah v Hondurasu zmaga kandidat Hernandezove desničarske stranke Nasry Asfura. V nasprotnem je državi zagrozil z ukinitvijo ameriške pomoči.

"Če Asfura ne zmaga, potem ZDA ne bodo več metale denarja stran, ker lahko napačen vodja prinese državi katastrofalne rezultate, ne glede na to za katero državo gre," je objavil.

Donald Trump Honduras Juan Orlando Hernandez Nasry Asfura ZDA
Naslednji članek

V nočnih ruskih napadih na Kijev trije mrtvi

KOMENTARJI (43)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Heprk
29. 11. 2025 12.19
to je ta demokracija. Gabi se mi
ODGOVORI
0 0
Minifa
29. 11. 2025 12.17
-1
Evropa je še hujša izsiljuje s 80 spoli in paradami Gnusa non stop vse okoli sebe..))
ODGOVORI
1 2
ZIPPO
29. 11. 2025 12.10
+2
Ja pa A je to normalno,da se ena država vmešava v notranjepolitične zadeve druge????
ODGOVORI
2 0
Heprk
29. 11. 2025 12.19
ce bo se kitajci ali rusi, bi se kavbojci grozili s sankcijami
ODGOVORI
0 0
Mladi? Plasto
29. 11. 2025 12.08
+2
kako demokratično razmišljanje :D ..... zda ..... komu mar volja ljudi ..... sam , da bo naš na oblasti !!!! - je razmišljanje nedemokratičnih sil ....
ODGOVORI
2 0
IQ200
29. 11. 2025 12.05
+0
Kok že zgleda star... še s pudrom. Vem, da bomo vsi ampak to ni več za opravljanje takšne funkcije. Do 60 max. 40-60. Tako je pa možnost napake vsak dan večja. Demenca, kognitivne funkcije, spomin, razsodnost, vzkipljivost, stres... Samo ne bodo nikoli priznali, ker so sami taki prisesani na aparat. Pa nihče noče v penzion.
ODGOVORI
1 1
optimist11
29. 11. 2025 12.19
To Janši povej.
ODGOVORI
0 0
jugatneme
29. 11. 2025 12.01
+1
kramp kot kramp, spet visok cuker pa se mu rola.....svetovni policaj se sploh ne vmešava drugim in povsod ane...
ODGOVORI
1 0
Minifa
29. 11. 2025 12.01
+0
To je kot v Evropi ko je umazana ŽLABUDR AJNA rekla, da mora Kosovka v Evropo Ž( da naš izbranec ni primeren )...Golob se je pa posral )) Ko že kritizirate K rampa..
ODGOVORI
2 2
royayers
29. 11. 2025 11.50
+6
nori Trump. ta bo šel v zgodovino kot navečji klovn med vsemi predsedniki na svetu. gnil človek
ODGOVORI
7 1
anatomija
29. 11. 2025 11.50
+6
ZDA pod Trumpom je vse bolj podobna Putinovi Rusiji in S. Koreji
ODGOVORI
6 0
cekinar
29. 11. 2025 12.01
+2
pod Bidenom pa netanjahuju,oz. Izraelu.
ODGOVORI
2 0
Bbcc12
29. 11. 2025 12.12
Anatomija. Zato pa se Putin in Trump razumeta...
ODGOVORI
0 0
RATO
29. 11. 2025 11.49
+4
Škoda denarja za volitve, če postaviš edinega, pravega, svojega kandidata 🙄 Pa sem mislil, da se samo pri nas sosed vtika (pametuje) 😩 v sosedovo življenje 😏
ODGOVORI
4 0
Oilchecker
29. 11. 2025 11.44
+6
Megalomanski avtoritarec. Našim desnim ne bom nikdar oprostil, da se v imenu cepitve levo/desno prodajajo takim bolnikom. Upam, da bo kdo pri nas desnico povlekel na sredino in pometel s temi prodanci. Nesprejemljivo.
ODGOVORI
7 1
bor99
29. 11. 2025 11.41
+4
bolnik
ODGOVORI
5 1
Luigi Taveri II.
29. 11. 2025 11.35
+7
Je JJ že čestital Nasryju Asfuri?
ODGOVORI
8 1
kunccix
29. 11. 2025 11.34
+9
Demokracija po desnuharsko
ODGOVORI
11 2
Darko32
29. 11. 2025 11.42
-1
Mar ni bila to idelogija in način dela boljševikov, da so si nastavljali kader in na vodilna mesta nastavljali svoje. Dajmo malo pogledati zgodovino. Desničar ni mogel sploh priti zraven. Je pa ta poteza in način dela TRAMP-a res sramota za AMeriko v celoti. Z tem je ostalo veliko ljudi brez besed in takšna slika je samo dokaz, da se volitve nameščajo in če je potrebno prirejajo.
ODGOVORI
2 3
SDS_je_poden
29. 11. 2025 11.33
+6
Me zanima, če bo kaj pametoval, ko bodo pri nas volitve.
ODGOVORI
7 1
jugatneme
29. 11. 2025 12.06
+1
...skoraj gotovo bo, še posebno ob visokem cukru zjutraj...kramp kot kramp, klovn komedijantski
ODGOVORI
1 0
Zmaga Ukrajini
29. 11. 2025 11.30
+2
riđo pač ni gladek, to vemo. Na yt je kanal "Farron Balanced", ki pogosto opozarja na riđotovo mentalno upadanje. Nazadnje je povedal, da se riđo ne more spomnit zakaj mora na MR pregled glave. 🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 4
bb5a
29. 11. 2025 11.55
+2
Rajš kej povej o korupciji ukrajine, kako to poteka, kok ste nakradl....
ODGOVORI
2 0
ZIPPO
29. 11. 2025 12.12
Tok so nakradli,da še prešteti ne morejo.
ODGOVORI
0 0
bb5a
29. 11. 2025 11.28
-4
Ne vem kje je problem, očitno ne rabjo pomoči, če gredo po poti kriminala...
ODGOVORI
3 7
Bbcc12
29. 11. 2025 11.25
+10
Kaj ima to Amerika. En navaden diktator je Trump.
ODGOVORI
12 2
Dragica Cegler
29. 11. 2025 11.24
-2
Natmat In Honduras se naj odpove pomoči in dela po svoje.V čem je problem?Če jaz nekomu pomagam finančno me bo tudi zanimalo kam bo ta dal denar,da ne bo potrebno pomagat kar naprej .Dejstvo je ,da če nisi finančno neodvisen ti lahko drugi ukazuje.Saj tudi Slovenija ni neodvisna in se kahko vsak vtika v nas.
ODGOVORI
4 6
JoskoP
29. 11. 2025 11.21
+4
taprav Demokrat, ni kej
ODGOVORI
6 2
