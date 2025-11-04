Trump grozi New Yorku: Nimate izbire. Če zmaga Mamdani, zmanjšam financiranje

Ameriški predsednik Donald Trump je prebivalcem New Yorka namenil grožnjo oz. svarilo v primeru zmage levičarskega favorita Zohrana Mamdanija na županskih volitvah. "Ni pomembno, ali vam je Andrew Cuomo osebno všeč ali ne. Nimate izbire. Glasovati morate zanj," je dejal Trump. Newyorčane je opozoril tudi, da bo v primeru izvolitve Mamdanija svojemu domačemu mestu namenil zgolj minimalno zvezno financiranje.

"Res nimate izbire, ne glede na to, ali vam je Andrew Cuomo osebno všeč ali ne. Morate glasovati zanj in upati, da bo opravil fantastično delo," je ameriški predsednik Donald Trump v ponedeljek zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju.

Trump je Mamdanija označil za komunista.

"On je tega sposoben, Mamdani pa ne!" je še dodal ter s tem skušal volivce prepričati, naj v tekmi za župana New Yorka izberejo nekdanjega guvernerja New Yorka, sicer neodvisnega kandidata, ki pa vseeno prednjači pred republikanskim Curtisom Sliwo. Trump je sicer v svojem zapisu poudaril, da bi bil glas za republikanca v resnici glas za Mamdanija.

Trump Mamdanija označuje za komunista

A na prvo mesto se po javnomnenjskih anketah še vedno uvršča prav 34-letni državni kongresnik z dvojnim državljanstvom Ugande in ZDA Zohran Mamdani, ki prebivalcem med drugim obljublja zamrznitev najemnin, brezplačne prevoze z avtobusi, trgovine z nizkimi cenami za revne.

Mamdani bi lahko postal najmlajši župan New Yorka v več kot 100 letih.

Trump je sicer Newyorčane posvaril tudi, da v primeru zmage Mamdanija svojemu domačemu mestu ne namerava nameniti več kot zgolj minimalno zvezno financiranje. Podobno je že v nedeljskem intervjuju poudaril, da bo "kot predsednik New Yorku težko dal veliko denarja", saj da bi bil "denar za komunista zapravljen denar".

Trumpova administracija je večkrat poskušala zmanjšati zvezna sredstva in financiranje za projekte na območjih, ki jih vodijo demokrati. New York je v tem fiskalnem letu prejel 7,4 milijarde dolarjev (6,4 milijarde evrov) zveznih sredstev.

Mamdani se je v odgovoru na Trumpove komentarje o financiranju v ponedeljek odzval z besedami, da bo njegove "besede vzel za to, kar so - grožnjo". "To je grožnja, to ni zakon," je dejal ter dodal, da podpora Andrewu Cuomu s strani Trumpa in njegove skupine MAGA kaže zgolj to, da bi bil to najboljši župan za Trumpa in njegovo administracijo, ne pa tudi najboljši župan za Newyorčane.

Ameriški predsednik pa je o volitvah v New Yorku spregovoril tudi v svojem obsežnem intervjuju za oddajo 60 minut na CBS. Dejal je, da bi Mamdani na položaju poskrbel, da bi bil celo nekdanji levičarski župan New Yorka Bill de Blasio "izgledal odlično". "Nisem oboževalec Cuoma, ampak če se bo treba odločiti med slabim demokratom in komunistom, bom, če sem iskren, vedno izbral slabega demokrata," je Trump še dejal za CBS.

Mamdani bo v primeru zmage postal prvi muslimanski župan New Yorka

Mamdani se sicer opisuje kot demokratični socialist, ki je že večkrat zavrnil obtožbe, da je komunist, v enem od intervjujev pa se je celo pošalil, da je "nekako podoben skandinavskemu politiku", le da je bolj rjave barve. Če zmaga, bo postal prvi muslimanski župan mesta in najmlajši v več kot 100 letih. 34-letni kandidat je Cuoma, nekdanjega guvernerja New Yorka, označil za Trumpovo lutko in papigo.