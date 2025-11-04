Svetli način
Tujina

Trump grozi New Yorku: Nimate izbire. Če zmaga Mamdani, zmanjšam financiranje

New York, 04. 11. 2025 06.47 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
19

Ameriški predsednik Donald Trump je prebivalcem New Yorka namenil grožnjo oz. svarilo v primeru zmage levičarskega favorita Zohrana Mamdanija na županskih volitvah. "Ni pomembno, ali vam je Andrew Cuomo osebno všeč ali ne. Nimate izbire. Glasovati morate zanj," je dejal Trump. Newyorčane je opozoril tudi, da bo v primeru izvolitve Mamdanija svojemu domačemu mestu namenil zgolj minimalno zvezno financiranje.

"Res nimate izbire, ne glede na to, ali vam je Andrew Cuomo osebno všeč ali ne. Morate glasovati zanj in upati, da bo opravil fantastično delo," je ameriški predsednik Donald Trump v ponedeljek zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju.

Trump je Mamdanija označil za komunista.
Trump je Mamdanija označil za komunista. FOTO: AP

"On je tega sposoben, Mamdani pa ne!" je še dodal ter s tem skušal volivce prepričati, naj v tekmi za župana New Yorka izberejo nekdanjega guvernerja New Yorka, sicer neodvisnega kandidata, ki pa vseeno prednjači pred republikanskim Curtisom Sliwo.

Trump je sicer v svojem zapisu poudaril, da bi bil glas za republikanca v resnici glas za Mamdanija.

Trump Mamdanija označuje za komunista

A na prvo mesto se po javnomnenjskih anketah še vedno uvršča prav 34-letni državni kongresnik z dvojnim državljanstvom Ugande in ZDA Zohran Mamdani, ki prebivalcem med drugim obljublja zamrznitev najemnin, brezplačne prevoze z avtobusi, trgovine z nizkimi cenami za revne.

Mamdani bi lahko postal najmlajši župan New Yorka v več kot 100 letih.
Mamdani bi lahko postal najmlajši župan New Yorka v več kot 100 letih. FOTO: Profimedia

Trump je sicer Newyorčane posvaril tudi, da v primeru zmage Mamdanija svojemu domačemu mestu ne namerava nameniti več kot zgolj minimalno zvezno financiranje. Podobno je že v nedeljskem intervjuju poudaril, da bo "kot predsednik New Yorku težko dal veliko denarja", saj da bi bil "denar za komunista zapravljen denar".

Trumpova administracija je večkrat poskušala zmanjšati zvezna sredstva in financiranje za projekte na območjih, ki jih vodijo demokrati. New York je v tem fiskalnem letu prejel 7,4 milijarde dolarjev (6,4 milijarde evrov) zveznih sredstev.

Mamdani se je v odgovoru na Trumpove komentarje o financiranju v ponedeljek odzval z besedami, da bo njegove "besede vzel za to, kar so - grožnjo". "To je grožnja, to ni zakon," je dejal ter dodal, da podpora Andrewu Cuomu s strani Trumpa in njegove skupine MAGA kaže zgolj to, da bi bil to najboljši župan za Trumpa in njegovo administracijo, ne pa tudi najboljši župan za Newyorčane.

Preberi še Z natisnjeno objavo svojega ministrstva 'dokazoval', da je končal osem vojn

Ameriški predsednik pa je o volitvah v New Yorku spregovoril tudi v svojem obsežnem intervjuju za oddajo 60 minut na CBS. Dejal je, da bi Mamdani na položaju poskrbel, da bi bil celo nekdanji levičarski župan New Yorka Bill de Blasio "izgledal odlično".

"Nisem oboževalec Cuoma, ampak če se bo treba odločiti med slabim demokratom in komunistom, bom, če sem iskren, vedno izbral slabega demokrata," je Trump še dejal za CBS.

Mamdani bo v primeru zmage postal prvi muslimanski župan New Yorka

Mamdani se sicer opisuje kot demokratični socialist, ki je že večkrat zavrnil obtožbe, da je komunist, v enem od intervjujev pa se je celo pošalil, da je "nekako podoben skandinavskemu politiku", le da je bolj rjave barve. Če zmaga, bo postal prvi muslimanski župan mesta in najmlajši v več kot 100 letih.

34-letni kandidat je Cuoma, nekdanjega guvernerja New Yorka, označil za Trumpovo lutko in papigo. 

Preberi še Newyorški guverner zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju napovedal odstop

Poudaril je tudi, da "odgovor na predsedovanje Donalda Trumpa ni ustvarjanje njegove zrcalne podobe tukaj v mestni hiši". "Gre za ustvarjanje alternative, ki lahko govori o tem, kar si Newyorčani tako obupno želijo videti v svojem mestu in kar vsak dan najdejo v sebi in svojih sosedih – mesto, ki verjame v dostojanstvo vseh, ki ta kraj imenujejo dom," je dejal.

Cuomo je medtem v odziv dejal, da je edini kandidat, ki ima dovolj izkušenj, da se spopade s Trumpovo administracijo. New York je vodil v času covida-19 in Trumpovega prvega predsedovanja, čeprav je bil tudi sam pod drobnogledom, ko so državni preiskovalci ugotovili, da so bile smrti v domovih za ostarele med izbruhom pandemije precej podcenjene.

new york volitve župan zohran mamdani andrew cuomo donald trump
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ve?ni optimist
04. 11. 2025 08.09
+1
Ko bi se ukvarjali z našim PV, ko se laže, kot pes teče, .... pismo,.... to pa odobravate.
ODGOVORI
1 0
FIRBCA
04. 11. 2025 08.09
kaj bo on omejil finance ima na cez zidovski lobij se predctavljate, da zmaga musliman.
ODGOVORI
0 0
Roadkill
04. 11. 2025 08.08
-1
Če mene vprašaš bo s tem dosegel ravno obraten učinek. Toliko o njegovi pameti na prvo žogo
ODGOVORI
0 1
Bolfenk2
04. 11. 2025 08.08
+2
Trump ve da so levičarji najhujša grožnja človeški civilizaciji. Uničili so nekoč cvetoči zahod.
ODGOVORI
2 0
slovenc59
04. 11. 2025 08.07
-1
Najboljš da zamenja vse prebivalce ! Aja, ne vseh, samo tiste ki mislijo....drugače kot on !!
ODGOVORI
0 1
Hugh_Mungus
04. 11. 2025 08.07
-2
Demokracija ali diktatura? 😉
ODGOVORI
0 2
Voly
04. 11. 2025 08.05
-1
Tole je pa nezaslišano in je točno v maniri diktatorjev. Človek direktno vpliva na volitve na grozljiv način!
ODGOVORI
3 4
Roadkill
04. 11. 2025 08.05
-1
mali NY in Velika Amerika?
ODGOVORI
1 2
Banion
04. 11. 2025 08.04
-3
evo tako se dela v demokraciji, putin kot diktator mu do kolen ne seže. Janez se kar topi in ima mokre sanje da bo tudi on nekoč povedal kdo bo župan ljubljane
ODGOVORI
2 5
sabro4
04. 11. 2025 08.04
-3
Doni, samo še grožnje so ga, ko razmaženo derište, če ni vse po njegovo, jok in stok,...........zahojenec narcisoidni
ODGOVORI
2 5
Ve?ni optimist
04. 11. 2025 08.08
+1
zahojenec poslušni si ti, ... kar ti povedo tu gor je vse objektivno in korektno, ... ovčika
ODGOVORI
1 0
ActiveR
04. 11. 2025 08.03
+4
Če pa kaj drži je izjava, da denar za komunista je zapravljen denar. To še kako pribito velja za Slovenijo!
ODGOVORI
5 1
ActiveR
04. 11. 2025 08.06
+3
Nikdar več ne volite levičarske stranke, Sloveniji prinašajo samo škodo, uzurpacijo, korupcijo, davke in izgubo.
ODGOVORI
3 0
Slovenska pomlad
04. 11. 2025 08.02
-1
Tako sem ponosen, da SDS podpira modrega Trumpa.
ODGOVORI
2 3
mali.mato
04. 11. 2025 08.02
+1
Državljan Ugande naj bi postal župan New Yorka?!?!?! Svet gre v maloro.
ODGOVORI
4 3
franc1972slo
04. 11. 2025 08.05
+1
Jap, edino pravilno bi bilo da to postane Indijanec, kajne?
ODGOVORI
2 1
Laki je malo nervozan
04. 11. 2025 08.02
+2
Žutoglavi Kramp v vsej svoji lepoti.Obnaša se kot Ludvik IV, država to sem jaz.
ODGOVORI
5 3
Rookoko
04. 11. 2025 08.01
+3
Zahodna “demokracija “ in tako pocnejo po celem svetu ze desetletja…
ODGOVORI
7 4
Volja
04. 11. 2025 08.01
+2
Žalostno, da ne razume častne in odgovorne funkcije predsednika ZDA in kaj si dovoli ta človek, ki mu je bilo Z VOLILNIMI GLASOVI dano, da SLUŽI svoji državi. Ocitno ne razume, da se ni rodil kot MONARH, ampak le z ZLATO ŽLICO v ustih.
ODGOVORI
6 4
