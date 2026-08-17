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Trump grozi Omanu: Če se bo vmešal, jih bomo bombardirali

Washington, 17. 08. 2026 16.32 pred 41 minutami 2 min branja 12

Avtor:
STA M.S.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z napadom na Oman, če bo oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o Hormuški ožini. "Če se bo Oman vmešal, jih bomo (...) bombardirali," je dejal v intervjuju za ameriško televizijo.

Predstavniki Irana in Omana se že več tednov pogajajo o prihodnjem skupnem upravljanju strateške Hormuške ožine, iransko zunanje ministrstvo pa je danes sporočilo, da strani pripravljata skupno izjavo. Teheran je tudi sporočil, da so pogovori z Omanom zapleteni, vendar se nadaljujejo.

Trumpove izjave prihajajo ob današnjem izteku junija dogovorjenega 60-dnevnega roka za mirovne pogovore med ZDA in Iranom. Rok se izteka brez konkretnih načrtov za konec vojne. Čeprav je vojna z Iranom pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA med Američani zelo nepriljubljena, je Trump vztrajal, da se mu ne mudi z dogovorom s Teheranom.

V telefonskem pogovoru za Fox News je tudi potrdil, da je njegova administracija vzpostavila neposreden povratni kanal z iransko revolucionarno gardo. "So dobri igralci pokra, ampak umirajo," je dejal Donald Trump. "Nimam časovnega razporeda. Nikamor se mi ne mudi," je dodal in Iran pozval, naj "dvigne belo zastavo predaje".

To ni prvič, da je Trump grozil Omanu, ki je sicer zaveznik ZDA. Na seji vladnega kabineta maja je Trump dejal: "Oman se bo obnašal tako kot vsi drugi, sicer jih bomo morali razstreliti," poroča CNN.

Ameriški predsednik je doslej večkrat vztrajal, da je Hormuška ožina pod nadzorom ZDA. V petek je celo dejal, da bo Hormuško ožino razglasil za del ameriškega ozemlja, Iran pa je odgovoril, da bo ključna energetska plovna pot "ostala iranska".

Hormuška ožina je ena najpomembnejših poti za prevoz nafte in plina iz Perzijskega zaliva. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je v odziv na napade med drugim v dele ožine namreč namestil pomorske mine in obstreljuje ladje, ki se niso držale njegovih navodil.

Razlagalnik

Hormuška ožina je ozek morski prehod med Perzijskim zalivom in Omanskim zalivom, ki predstavlja edino pomorsko pot iz Perzijskega zaliva do odprtega oceana. Skozi to ožino potuje približno petina celotne svetovne oskrbe s surovo nafto in velik del utekočinjenega zemeljskega plina. Zaradi te izjemne koncentracije energetskega prometa se ožina šteje za eno najbolj kritičnih geopolitičnih točk na svetu, saj lahko že najmanjša motnja v prometu skozi ta prehod povzroči drastične skoke cen energentov na globalnih trgih.

Oman ima dolgo zgodovino delovanja kot nevtralen posrednik v regionalnih konfliktih na Bližnjem vzhodu. Zaradi svoje zunanjepolitične drže, ki temelji na dialogu in izogibanju neposrednim konfrontacijam, je pogosto služil kot tihi kanal za pogajanja med Iranom in zahodnimi državami, vključno z ZDA. Ta edinstvena vloga omogoča Omanu, da ohranja dobre odnose z državami, ki so sicer v konfliktu, kar ga postavlja v položaj ključnega diplomatskega posrednika v regiji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
donald trump oman hormuška ožina

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KOMENTARJI12

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Letnik 1964
17. 08. 2026 17.14
če bi imeli interes bi že zdavnaj naredili prekop mimo te ožine, ni veliko km...
Odgovori
0 0
KogaHecam
17. 08. 2026 17.14
Kje sta OZN in VARNOSTNI Svet? Da se odzoveta na Trumpove grožnje in njegove svetovne vojne. Skupaj z Izraelom. Nič, popolnoma nič ne ukrepata. Ukiniti oboje, saj razen da prejemajo odlične peneze, ne naredijo nič. Ali bi spremeniti njihovo lokacijo. Ven iz Amerike.
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0 0
KogaHecam
17. 08. 2026 17.08
Joj, joj. Kdaj se bo svet zbudil in tega neuravnovešeeenca spravil k pameti. Še Oman bi napadel. Ta nooorec bo res skuhal 3.svetovno vojno. Ja, res je. Naredil je Ameriko za najbolj osovraženo. državo. Najslabši in najbolj skorumpiran v vsej zgodovini. Amerika, zbudi se. Evropa pa udriha po Putinu. Ta je 100 x slabši.
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+1
1 0
qwerty99
17. 08. 2026 17.05
Če imaš Trumpla za zaveznika, ne rabiš sovražnikov.
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+2
2 0
Slovenska pomlad
17. 08. 2026 17.04
Tako sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa in poštenega Netanyahuja.
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+2
3 1
Groucho Marx
17. 08. 2026 17.11
Tisti SDS, ki je v strahu pred razkritjem kriminalne dejavnosti umaknil tožbo proti Izraelu. 😅👍
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0 0
ap100
17. 08. 2026 17.04
Politika trumpa in podobnih bo pospešeno spremenila svetovno ureditev pod vladavino kitajske v naslednjih 15 letih
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+1
1 0
Watcherman
17. 08. 2026 17.02
Trump je Legenda in ravna prav.
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-2
2 4
Emyy
17. 08. 2026 17.02
Demokracija amera
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+1
1 0
Komentator
17. 08. 2026 16.59
Najverjetneje bodo iz njegovega kabineta spet pojasnili, da se je šalil.
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+2
2 0
VP87
17. 08. 2026 16.42
Ma ste pa hitri .
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+1
1 0
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