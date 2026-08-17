Trump grozi Omanu: Če se bo vmešal, jih bomo bombardirali

Predstavniki Irana in Omana se že več tednov pogajajo o prihodnjem skupnem upravljanju strateške Hormuške ožine, iransko zunanje ministrstvo pa je danes sporočilo, da strani pripravljata skupno izjavo. Teheran je tudi sporočil, da so pogovori z Omanom zapleteni, vendar se nadaljujejo.

Trumpove izjave prihajajo ob današnjem izteku junija dogovorjenega 60-dnevnega roka za mirovne pogovore med ZDA in Iranom. Rok se izteka brez konkretnih načrtov za konec vojne. Čeprav je vojna z Iranom pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA med Američani zelo nepriljubljena, je Trump vztrajal, da se mu ne mudi z dogovorom s Teheranom.

V telefonskem pogovoru za Fox News je tudi potrdil, da je njegova administracija vzpostavila neposreden povratni kanal z iransko revolucionarno gardo. "So dobri igralci pokra, ampak umirajo," je dejal Donald Trump. "Nimam časovnega razporeda. Nikamor se mi ne mudi," je dodal in Iran pozval, naj "dvigne belo zastavo predaje".

To ni prvič, da je Trump grozil Omanu, ki je sicer zaveznik ZDA. Na seji vladnega kabineta maja je Trump dejal: "Oman se bo obnašal tako kot vsi drugi, sicer jih bomo morali razstreliti," poroča CNN.

Ameriški predsednik je doslej večkrat vztrajal, da je Hormuška ožina pod nadzorom ZDA. V petek je celo dejal, da bo Hormuško ožino razglasil za del ameriškega ozemlja, Iran pa je odgovoril, da bo ključna energetska plovna pot "ostala iranska".

Hormuška ožina je ena najpomembnejših poti za prevoz nafte in plina iz Perzijskega zaliva. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je v odziv na napade med drugim v dele ožine namreč namestil pomorske mine in obstreljuje ladje, ki se niso držale njegovih navodil.