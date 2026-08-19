Zakaj Trump Omanu grozi z bombardiranjem?

Oman ima od začetka vojne z Iranom razmeroma neopazno vlogo, med drugim kot posrednik. Toda zaradi svoje geografske lege se je sultanat znašel v neprijetnem položaju, saj se mora s Teheranom pogajati o upravljanju ožine, hkrati pa se sooča z grožnjami Trumpa.
Trumpa moti, da je Oman blizu dogovora z Iranom glede ožine, sta povedala dva regionalna predstavnika. Ameriški predsednik se je namreč znašel pod pritiskom. Obljubil je hitro vojno in oslabitev Irana ter boljši dogovor o jedrskem programu Teherana. Namesto tega pa je Iran Hormuško ožino izkoristil kot novo orožje v pogajanjih in prevzel nadzor nad območjem, ki je pred vojno veljalo za mednarodne vode, piše AP News.
Pogajanja med ZDA in Iranom so vmes zastala, ta teden se je izteklo še 60-dnevno obdobje, ki se je začelo, ko sta ZDA in Iran podpisala začasni sporazum, ki naj bi odprl pot podrobnejšim pogovorom. A zdaj ni znakov, da bi ga podaljšali, Trump pa tudi pravi, da pogovori z Iranom niso načrtovani.
Edini potrjeni pogovori, ki trenutno potekajo, so tako med Iranom in Omanom glede plovbe skozi ožino. Ti pogovori potekajo že več tednov, Oman pa v javnosti ni o njih povedal skoraj nič. Iran je pogovore z Omanom opisal kot prizadevanja za "vzpostavitev mehanizmov za zagotavljanje varne plovbe skozi Hormuško ožino ob spoštovanju suverenih pravic in suverenosti obeh obalnih držav ter iranske varnosti in nacionalnih interesov". Ti mehanizmi bi lahko vključevali tudi pristojbine.
In Trumpu to niti malo ni všeč. Iranu je namenil številne grožnje, zdaj pa je svoje nezadovoljstvo usmeril na Oman. Slednji se je tako znašel med dvema oboroženima silama in dokler se prerekajo, kdo bo s kom, svetovne zaloge nafte, zemeljskega plina in drugega blaga skozi ožino potujejo v znatno zmanjšanem obsegu, kar krepko vpliva na svetovni trg.
Oman si prizadeva za mir, ki ga ni na vidiku
Oman, ki ima nekaj več kot pet milijonov prebivalcev, je eden bolj zadržanih akterjev v Zalivu. ZDA je dovolil uporabo svojih vojaških objektov, čeprav je Washington odnose na področju obrambe opisal kot manj obsežne v primerjavi s sosednjimi zalivskimi državami, kot so Združeni arabski emirati.
Za razliko od drugih držav v regiji Oman tudi ni bil tarča napadov s strani Teherana. Z droni so bila sicer napadena omanska pristanišča, vendar Iran za napade ni prevzel odgovornosti, Oman pa jih tudi ni obtožil, prav tako njihovega ozemlja ni zadela nobena raketa.
Predvideni dogovor, ki sta ga državi uvedli, določa, da bi ladje v Perzijski zaliv vstopale po poti pod nadzorom Irana, iz njega pa izplule pod nadzorom Omana. Vendar je vsakršen dogovor odvisen od tega, ali bodo ZDA odpravile blokado iranskih pristanišč.
Oman je v začetku tega meseca dejal, da pogovori "potekajo v pozitivnem in konstruktivnem ozračju", hkrati pa v isti izjavi obsodil ponavljajoče se napade na ladje, ki plujejo skozi ožino.