Zakaj Trump Omanu grozi z bombardiranjem?

Oman ima od začetka vojne z Iranom razmeroma neopazno vlogo, med drugim kot posrednik. Toda zaradi svoje geografske lege se je sultanat znašel v neprijetnem položaju, saj se mora s Teheranom pogajati o upravljanju ožine, hkrati pa se sooča z grožnjami Trumpa. Trumpa moti, da je Oman blizu dogovora z Iranom glede ožine, sta povedala dva regionalna predstavnika. Ameriški predsednik se je namreč znašel pod pritiskom. Obljubil je hitro vojno in oslabitev Irana ter boljši dogovor o jedrskem programu Teherana. Namesto tega pa je Iran Hormuško ožino izkoristil kot novo orožje v pogajanjih in prevzel nadzor nad območjem, ki je pred vojno veljalo za mednarodne vode, piše AP News.

Pogajanja Irana in ZDA v Omanu FOTO: AP

Pogajanja med ZDA in Iranom so vmes zastala, ta teden se je izteklo še 60-dnevno obdobje, ki se je začelo, ko sta ZDA in Iran podpisala začasni sporazum, ki naj bi odprl pot podrobnejšim pogovorom. A zdaj ni znakov, da bi ga podaljšali, Trump pa tudi pravi, da pogovori z Iranom niso načrtovani. Edini potrjeni pogovori, ki trenutno potekajo, so tako med Iranom in Omanom glede plovbe skozi ožino. Ti pogovori potekajo že več tednov, Oman pa v javnosti ni o njih povedal skoraj nič. Iran je pogovore z Omanom opisal kot prizadevanja za "vzpostavitev mehanizmov za zagotavljanje varne plovbe skozi Hormuško ožino ob spoštovanju suverenih pravic in suverenosti obeh obalnih držav ter iranske varnosti in nacionalnih interesov". Ti mehanizmi bi lahko vključevali tudi pristojbine. In Trumpu to niti malo ni všeč. Iranu je namenil številne grožnje, zdaj pa je svoje nezadovoljstvo usmeril na Oman. Slednji se je tako znašel med dvema oboroženima silama in dokler se prerekajo, kdo bo s kom, svetovne zaloge nafte, zemeljskega plina in drugega blaga skozi ožino potujejo v znatno zmanjšanem obsegu, kar krepko vpliva na svetovni trg.

Oman si prizadeva za mir, ki ga ni na vidiku