Trump grozi s carinami državam, ki nasprotujejo priključitvi Grenlandije

"Morda bom uvedel carine za države, če se ne bodo strinjale z načrti za Grenlandijo. Grenlandijo namreč potrebujemo za nacionalno varnost," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Trump.
Ameriški predsednik je že večkrat izrazil namero po priključitvi arktičnega otoka zaradi varnostnih interesov in domnevnih groženj Rusije in Kitajske. Napetosti okoli Grenlandije so se v zadnjih dneh še zaostrile, potem ko je Trump dejal, da bodo ZDA prevzele otok "zlepa ali zgrda" ter ob tem ni izključil možnosti prevzema s silo.
Njegove težnje so povzročile trenja med ZDA in evropskimi zaveznicami, saj je Grenlandija avtonomno ozemlje pod vladavino Danske, ki je tudi članica Nata in ena najbližjih zaveznic Washingtona.
Danska je ob vse resnejših težnjah ZDA napovedala krepitev vojaške prisotnosti na Grenlandiji in v njeni okolici, ki se je že začela. Manjše število vojaških častnikov je v teh dneh na arktični otok napotilo tudi več evropskih zaveznic, med njimi Francija, Nemčija in skandinavske države.
