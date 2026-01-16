Naslovnica
Tujina

Trump grozi s carinami državam, ki nasprotujejo priključitvi Grenlandije

Washington, 16. 01. 2026 18.01

Avtor:
A.K. STA
Grenlandija

Ameriški predsednik Donald Trump je državam, ki ne podpirajo njegovih načrtov za priključitev Grenlandije ZDA, zagrozil z novimi carinami. Na dogodku v Beli hiši je dejal, da bo morda uvedel carine, in ponovil, da ZDA potrebujejo Grenlandijo za nacionalno varnost.

"Morda bom uvedel carine za države, če se ne bodo strinjale z načrti za Grenlandijo. Grenlandijo namreč potrebujemo za nacionalno varnost," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Trump.

Ameriški predsednik je že večkrat izrazil namero po priključitvi arktičnega otoka zaradi varnostnih interesov in domnevnih groženj Rusije in Kitajske. Napetosti okoli Grenlandije so se v zadnjih dneh še zaostrile, potem ko je Trump dejal, da bodo ZDA prevzele otok "zlepa ali zgrda" ter ob tem ni izključil možnosti prevzema s silo.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Njegove težnje so povzročile trenja med ZDA in evropskimi zaveznicami, saj je Grenlandija avtonomno ozemlje pod vladavino Danske, ki je tudi članica Nata in ena najbližjih zaveznic Washingtona.

Danska je ob vse resnejših težnjah ZDA napovedala krepitev vojaške prisotnosti na Grenlandiji in v njeni okolici, ki se je že začela. Manjše število vojaških častnikov je v teh dneh na arktični otok napotilo tudi več evropskih zaveznic, med njimi Francija, Nemčija in skandinavske države.

trump carine grenlandija

Ženska, ki jo je ubil agent ICE, štirikrat ustreljena

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AlNiCo
16. 01. 2026 18.45
Ne rabimo take Amerike. Dovolj je!! Nasvidenje
Odgovori
0 0
Pfolca
16. 01. 2026 18.42
Še tako trdovraten "madež" je možno odstranit, tako da...
Odgovori
-2
0 2
krjola
16. 01. 2026 18.38
loh nam ga sam gladko potegne....
Odgovori
-1
2 3
simc167
16. 01. 2026 18.38
tip je upičen do amena. sektaši, ste še ponosni?
Odgovori
+3
5 2
Luka40
16. 01. 2026 18.37
Edino to mu je še ostalo. Grožnje na carine...
Odgovori
+2
4 2
Z O V
16. 01. 2026 18.36
...sej druzga ne zna...
Odgovori
+1
4 3
JAZsemTI
16. 01. 2026 18.36
In zdaj je EU totalno v riti. Skregali smo se z Rusi, amerikanci nam pa dajo korenja in palice🤔
Odgovori
+5
6 1
tali?ni tom
16. 01. 2026 18.36
po moje,jaz razglačam priključitev havajev sloveniji,kdoior tole tako ali drugače zavrača bo dobil carine v višini 150 tisoč procentov! evo! mamo morje in otoke!
Odgovori
+0
1 1
Srčni kralj
16. 01. 2026 18.34
Zakaj noben ne upa na glas povedat? Mi tud rabimo za našo nacionalno varnosti Hrvaška, pa še en del Italije.🤣
Odgovori
+1
2 1
Pfolca
16. 01. 2026 18.33
Povprečen Jenki nikdar ni veljav za nek presežek razgledanosti, do Jenki meje še gre, naprej pa... eh saj ni treba, vse onkraj je slabotno in podpovprečno, življenje v mehurčku pa ima posledico, ki jo trenutno še gledamo iz mesa in krvi - DJT, poudarek na trenutno.Bliža se Davos, mogoče zadnja priložnost, da se ga "sestopi"
Odgovori
+0
2 2
Big M
16. 01. 2026 18.38
Kolca, pri nas tuji niso ne vem kak razgledani ljudje
Odgovori
+0
1 1
MarkoG.
16. 01. 2026 18.29
kar naj…EU ne potrebuje ZDA še boljše nam bo če bomo šli svojo pot, samostojno in še bolj enotni
Odgovori
+5
6 1
Primula1
16. 01. 2026 18.27
Ja, kar daj Donny, itak že vse od Kitajcev kupujemo, nobene škode
Odgovori
+8
9 1
followme
16. 01. 2026 18.27
EU ze leze Putinu u .......
Odgovori
+3
5 2
OdTončnasosed
16. 01. 2026 18.27
Kaj pa če bi mi prevzeli Ameriko, pol bi bil pa mir!
Odgovori
+7
8 1
Slovenska pomlad
16. 01. 2026 18.27
Zdaj moramo podpreti SDS,ki podpira okupacijo Grenlandije in streljanje ljudem v glavo.
Odgovori
+1
6 5
Groucho Marx
16. 01. 2026 18.34
Bomo, ampak ne zaradi tvojih laži. Zahvalite se pa lewaci kar svojemu negodnemu ptiču.
Odgovori
+1
3 2
BBcc
16. 01. 2026 18.26
Volite Trumpa Janšo in si zagotovite Venezuelo in vojno v Sloveniji. Želite kaos Janš in Logar že komaj čakata. Janša nam je znižal pokojnine. On že obvlada tak način vladanja kot ga ima Trump.
Odgovori
+3
9 6
JAZsemTI
16. 01. 2026 18.26
Komu še ni jasno kje je problem za mir na svetu?!
Odgovori
+3
3 0
matko74
16. 01. 2026 18.26
Ne vem, kaj se bojijo tega starega prdca glede carin, kontra carine, pa še malo višje pa bo rešeno, ni Amerika tako vsemogočna, kot si Slovenski zet misli
Odgovori
+9
9 0
Pfolca
16. 01. 2026 18.25
Nor, bolj nor... Trump in z njim Jenki raja, ki ji norec nabija cene oni pa ponosno, "imamo najvišje carine na planetu"
Odgovori
+4
5 1
YourFriend
16. 01. 2026 18.21
Naj ga že pospravi en. Pa ja ni njegov svet, da bo prosto po prešerno vsem ukazoval in grozil. Luba gela.
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
