Trump grozi s peklom na Bližnjem vzhodu, če Hamas ne izpusti vseh talcev

Donald Trump bo predsedniški položaj uradno prevzel na inavguraciji 20. januarja 2025. Prav ta datum pa je danes kot rok za izpustitev talcev postavil Hamasu. "Vsi govorijo o talcih, ki so pridržani tako nasilno, nehumano in proti volji celotnega sveta, na Bližnjem vzhodu. A to so samo besede, brez dejanj! Prosim naj ta RESNICA služi kot dokaz, da če talci ne bodo izpuščeni pred 20. januarjem 2025, datumom, ko bom ponosno prevzel položaj predsednika Združenih držav, bodo Bližnji vzhod in tisti, ki so odgovorni za ta grozodejstva proti človeštvu, plačali s peklom," je zapisal na svojem profilu na družbenem omrežju Truth Social.

Obljubil je, da bodo odgovorni plačali "več kot kdorkoli v dolgi zgodovini ZDA". Sporočilo pa je zaključil s pozivom: "Izpustite talce zdaj!"

Hamas je med svojim napadom na Izrael 7. oktobra po podatkih izraelskih virov zajel 251 ljudi, med katerimi jih je tudi nekaj z dvojnim (izraelskim in ameriškim) državljanstvom. Do 24. avgusta je Hamas na svobodo izpustil 117 talcev, večino teh v zameno za izpustitev Palestincev, ki so jih priprle izraelske sile. Okoli 100 talcev pa je še vedno v Gazi.

Hamas: 33 talcev je ubitih, večina v izraelskih zračnih napadih

Po poročanju Al Jazeere je sicer Hamas danes sporočil, da je bilo od začetka izraelskega obleganja Gaze, ki traja že 14 mesecev, v tej palestinski enklavi ubitih 33 talcev.

V video sporočilu, ki ga je Hamas objavil v ponedeljek, so smrt talcev pripisali "trmi vojnega zločinca" Benjamina Netanjahuja, izraelskega premiera, in "njegovi neprestani agresiji". V videu so tudi navedli seznam in datume incidentov, v katerih so bili talci ubiti. Po teh podatkih je bila večina talcev ubitih v izraelskih zračnih napadih. Nekaj jih je bilo ubitih tudi v spodletelih poskusih izraelske vojske, da bi talce rešila.

"Z nadaljevanjem tvoje nore vojne boš morda zavedno izgubil talce," so še opozorili v videu. "Naredi, kar je treba, preden bo prepozno," so dodali.

Medtem glavni posredniki med Hamasom in Izraelom, vključno z Egiptom, Katarjem in ZDA skušajo znova obuditi pogajanja za prekinitev ognja, v okviru katere bi dosegli tudi vrnitev preostalih talcev.