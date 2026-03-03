Naslovnica
Tujina

Trump Španiji: Grozni ste, z vami bomo prekinili vso trgovino

Madrid, 03. 03. 2026 22.07 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je med srečanjem z nemškim kanclerjem v Washingtonu zagrozil Španiji s prekinitvijo vseh trgovinskih poslov, potem ko španska vlada Američanom ni dovolila uporabe svojih vojaških oporišč za napade na Iran. Španija je v odzivu na grožnje Trumpa pozvala k spoštovanju mednarodnega prava in poudarila, da se ne bodo pustili izsiljevati.

"Španija je grozna. Prekinili bomo vse trgovinske odnose s Španijo. Ne želimo imeti ničesar opraviti s Španijo. To je edina država, ki noče povečati porabe za obrambo na pet odstotkov BDP," je novinarjem v Beli hiši, kjer se je srečal z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom, povedal Donald Trump.

"Španija je dejala, da ne smemo uporabljati njihovih oporišč. Bila je sovražna. Španija nima absolutno ničesar, kar bi mi potrebovali, razen odličnih ljudi. Imajo odlične ljudi, a nimajo odličnega vodstva," je nadaljeval.

Španija je ZDA zavrnila dostop do svojih letalskih vojaških baz Rota in Morón na jugu države, odkar sta ZDA in Izrael začeli z napadi na Iran. Španski zunanji minister Jose Manuel Albares je dejal, da Španija ne bo dovolila, da bi se njeni vojaški bazi uporabljali za napade, saj da to ni v skladu s sporazumom med državama oz. z Ustanovno listino ZN.

"Nasilje nikoli ne prinese miru. Nasilje nikoli ne prinese stabilnosti ali demokracije. Nasilje prinaša še več nasilja in kaosa," je opozoril Albares.

Španska vlada je v odzivu na Trumpove grožnje zapisala, da če želi Washington proučiti trgovinske odnose s Španijo, bo moral to storiti "ob spoštovanju avtonomije zasebnih podjetij, mednarodnega prava in dvostranskih sporazumov med EU in ZDA".

Španski premier Pedro Sanchez
Španski premier Pedro Sanchez
FOTO: Aljoša Kravanja

Dodali so, da je Španija ključna članica Nata, ki izpolnjuje svoje zaveze in pomembno prispeva k obrambi evropskega ozemlja. "Je tudi pomembna izvozna sila znotraj EU in zanesljiv trgovinski partner za 195 držav po vsem svetu, vključno z Združenimi državami Amerike, s katerimi vzdržujemo dolgoletne in obojestransko koristne trgovinske odnose," so poudarili.

Zapisali so še, da si bo Španija vedno prizadevala za prosto trgovino in gospodarsko sodelovanje med državami, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in skladnosti z mednarodnim pravom. Kljub vsemu je Madrid nakazal, da ima potrebna sredstva za ublažitev morebitnih udarcev, pomoč sektorjem, ki bi lahko bili prizadeti, in diverzifikacijo dobavnih verig.

Španska ministrica za delo Yolanda Diaz je medtem v odzivu zapisala, da "Španija ne bo sprejela izsiljevanja ali predavanj agresorske države". "Smo država miru. Če Združene države želijo zaveznika, bi morale začeti s spoštovanjem naše suverenosti in mednarodnega prava."

