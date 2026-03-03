Trump Španiji: Grozni ste, z vami bomo prekinili vso trgovino

"Španija je grozna. Prekinili bomo vse trgovinske odnose s Španijo. Ne želimo imeti ničesar opraviti s Španijo. To je edina država, ki noče povečati porabe za obrambo na pet odstotkov BDP," je novinarjem v Beli hiši, kjer se je srečal z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom, povedal Donald Trump.

"Španija je dejala, da ne smemo uporabljati njihovih oporišč. Bila je sovražna. Španija nima absolutno ničesar, kar bi mi potrebovali, razen odličnih ljudi. Imajo odlične ljudi, a nimajo odličnega vodstva," je nadaljeval.

Španija je ZDA zavrnila dostop do svojih letalskih vojaških baz Rota in Morón na jugu države, odkar sta ZDA in Izrael začeli z napadi na Iran. Španski zunanji minister Jose Manuel Albares je dejal, da Španija ne bo dovolila, da bi se njeni vojaški bazi uporabljali za napade, saj da to ni v skladu s sporazumom med državama oz. z Ustanovno listino ZN.

"Nasilje nikoli ne prinese miru. Nasilje nikoli ne prinese stabilnosti ali demokracije. Nasilje prinaša še več nasilja in kaosa," je opozoril Albares.

Španska vlada je v odzivu na Trumpove grožnje zapisala, da če želi Washington proučiti trgovinske odnose s Španijo, bo moral to storiti "ob spoštovanju avtonomije zasebnih podjetij, mednarodnega prava in dvostranskih sporazumov med EU in ZDA".