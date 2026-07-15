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Trump grozi z napadi na iranske mostove in elektrarne

Washington, 15. 07. 2026 06.32 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Ameriški napad na iranske vojaške zmogljivosti

ZDA so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom). Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem.

Blokada, ki ladjam preprečuje dostop do iranskih pristanišč prek Hormuške ožine, je začela veljati v torek ob 22. uri po srednjeevropskem času.

Centcom je sporočil, da so ameriške sile že uro pred začetkom blokade začele nove napade na zmogljivosti, ki jih Iran uporablja za napade na tovorni ladijski promet v Hormuški ožini. Obseg napadov ni bil takoj znan, je poročala televizija CNN.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Iran napadel ameriško letalsko oporišče

Iranska državna tiskovna agencija Irna je poročala o eksplozijah v pristaniškem mestu Bandar Abas, na območju Sirika ter na otoku Hengam v provinci Hormozgan ob Hormuški ožini. Po navedbah Irana so ameriški izstrelki zadeli več območij v regiji.

Iran je medtem sporočil, da je z brezpilotniki napadel ameriško letalsko oporišče Al Azrak v Jordaniji, kjer naj bi bili poškodovani območje z lovci F-18, nastanitveni objekt in hangar. Ciljali so tudi ameriške zmogljivosti v Bahrajnu.

Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je dejal, da Teheran po propadu memoranduma o soglasju z ZDA nima več nobenih obveznosti iz tega dogovora, katerega cilj je bil končati vojno. Dodal je, da Iran ne namerava zaprositi za nova pogajanja in da je odgovornost za propad dogovora na strani Washingtona.

Trump napovedal napade na mostove in elektrarne

Ameriški predsednik Trump je v torek znova zaostril retoriko do Irana, ko je v pogovoru za televizijo Fox News napovedal, da bo ameriška vojska prihodnji teden napadla iranske elektrarne in mostove, če se Teheran ne bo vrnil za pogajalsko mizo. Po njegovih besedah se bodo napadi nadaljevali, dokler sam ne odloči drugače, ni pa izključil niti možnosti napotitve kopenskih sil, čeprav je dejal, da si tega ne želi.

Iran je znova pozval k sklenitvi dogovora z ZDA in opozoril, da od države sicer ne bo ostalo nič. Pred tem je preklical ponedeljkovo napoved o uvedbi 20-odstotnega nadomestila za ladijski promet skozi Hormuško ožino ter dejal, da bodo varovanje plovbe namesto tega nadomestile naložbe zalivskih držav v ZDA.

Nove sankcije

Ameriško finančno ministrstvo je medtem uvedlo nove sankcije proti Iranu. Zamrznilo je več kot 130 milijonov dolarjev kriptovalut, domnevno povezanih z iransko centralno banko ter uvedlo sankcije proti več kot 50 posameznikom in organizacijam, ki naj bi sodelovali pri izogibanju sankcijam.

V ameriškem senatu je vojna z Iranom medtem povzročila politične zaplete. Demokratski senatorji so blokirali začetek obravnave letnega zakona o financiranju obrambne politike, saj zahtevajo več pojasnil vlade o strategiji in ciljih vojaškega posredovanja v Iranu. Predlog zakona ni zbral potrebne podpore, čeprav je za sprejetje še veliko časa.

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