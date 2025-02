Trump Hamasu: Izpustite talce do sobote, sicer bo v Gazi izbruhnil pekel

Kot je v Beli hiši dejal Donald Trump, se bo zavzel za preklic dogovora o prekinitvi ognja v Gazi in izmenjavi talcev za palestinske zapornike, če Hamas do sobote ne bo izpustil vseh talcev, zajetih med napadom 7. oktobra 2023, ki so še v ujetništvu.

"Kar se mene tiče, bi rekel, da če vsi talci ne bodo vrnjeni do sobote do 12. ure – mislim, da je to primeren čas – bi dogovor preklical [...] in naj izbruhne pekel," je izjavil, potem ko je Hamas sporočil, da zaradi domnevnih izraelskih kršitev sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi za nedoločen čas odlaga za soboto načrtovano izpustitev treh talcev.

Trump je dodal, da je odločitev o preklicu dogovora sicer v rokah Izraela in da sam ne pričakuje, da bo Hamas do sobote res izpustil talce. "Mislim, da ne bodo [...]. Mislim, da je veliko talcev mrtvih," je dejal.