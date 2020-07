Trump Hongkongu vzel posebni status, v Pekingu besni

Hongkong je v skladu s sporazumom med Kitajsko in Veliko Britanijo o vrnitvi območja iz leta 1984 sprva užival svoboščine, ki so bile na Kitajskem nepredstavljive, zadnja leta pa je kitajska oblast vse bolj pritiskala na tamkajšnje "svobodomiselno in uporno" prebivalstvo, vrh pa je vse skupaj doseglo z uvedbo zakonodaje, ki jo večina svobodnega sveta vidi kot napad na svoboščine tamkajšnjih prebivalcev.

Trumpov ukrep analitiki ocenjujejo kot "največji zunanjepolitični dogodek" v zgodovini Hongkonga – po tem ko je bilo območje leta 1997 vrnjeno Kitajski.

"Nobenih posebnih privilegijev, nobenih ekonomskih prednosti in nobenega izvoza občutljivih tehnologij." S temi besedami je Trump razložil, kaj pomeni njegova odločitev. Da bodo sankcije prišle, je bilo znano že od maja, ko je napovedal, da bo njegova administracija pod drobnogled vzela posebni status Hongkonga ob novi realnosti tega območja po uvedbi sporne kitajske zakonodaje.

Prav tako je novinarjem dejal, da"nima nobenih namenov, da bi se o vsem skupaj pogovoril s kitajskim predsednikom".

Med Kitajsko in ZDA bolj odkrito vre že, odkar se je Trump zavihtel na oblast. Začelo se je s trgovinsko vojno in poudarjanjem, da kitajske prakse v svetovni trgovini državi dajejo nepoštene prednosti, drugi – predvsem ZDA – pa izgubljajo. Nadaljevalo se je z obtoževanji, da Kitajska po svetu s pomočjo podjetij, kot je Huawei, razpošilja "vohunsko opremo", zdaj pa višek dosega z obtoževanjem Pekinga za pandemijo covid-19, ki je svet pahnila v resnično nezavidljiv gospodarski položaj, in opominjanjem Kitajske, da je uvajanje zakonodaje, kot so si jo privoščili v Hongkongu, nesprejemljivo.

Trump zato ni izpustil nove priložnosti, da poudari, da je njegova administracija prepričana, da je "Kitajska kriva za prikrivanje prave narave virusa in za to, da se je globalno razširil".