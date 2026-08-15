Trump: Hormuško ožino bom kmalu razglasil za ozemlje ZDA

Predsednik ZDA Donald Trump je zavzetje ožine napovedal v petek na političnem zborovanju na policijski akademiji v zvezni državi New York. "Ko bomo dokončno premagali Iran, ki je že zdaj zelo hudo poražen, bom Hormuško ožino kmalu razglasil za ozemlje ZDA," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal z nasmeškom. Neimenovani uradnik Bele hiše je kasneje pojasnil, da se je Trump šalil, poroča Wall Street Journal.

"Hormuška ožina je bila, je in bo ostala iranska," je danes v odzivu zapisal namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibadi na družbenem omrežju X. Dodal je, da bodo to strateško pomembno pomorsko pot "odpirali in zapirali izključno po navodilih Irana".

Trump je v preteklosti že večkrat dejal, da je ključna pot za izvoz energentov, ki jo je Teheran zaprl po izbruhu ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja vojne na Bližnjem vzhodu, pod nadzorom ZDA. Iran večini civilnih ladij ne dovoli prehoda skozi ožino, zaradi česar so se cene nafte od začetka vojne zvišale. Ameriška vojska medtem izvaja blokado iranskih pristanišč, da bi ohromila iransko gospodarstvo.