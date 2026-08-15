Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump: Hormuško ožino bom kmalu razglasil za ozemlje ZDA

Washington/Teheran, 15. 08. 2026 08.53 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je v odzivu poudaril, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana.

Predsednik ZDA Donald Trump je zavzetje ožine napovedal v petek na političnem zborovanju na policijski akademiji v zvezni državi New York. "Ko bomo dokončno premagali Iran, ki je že zdaj zelo hudo poražen, bom Hormuško ožino kmalu razglasil za ozemlje ZDA," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal z nasmeškom. Neimenovani uradnik Bele hiše je kasneje pojasnil, da se je Trump šalil, poroča Wall Street Journal.

"Hormuška ožina je bila, je in bo ostala iranska," je danes v odzivu zapisal namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibadi na družbenem omrežju X. Dodal je, da bodo to strateško pomembno pomorsko pot "odpirali in zapirali izključno po navodilih Irana".

Trump je v preteklosti že večkrat dejal, da je ključna pot za izvoz energentov, ki jo je Teheran zaprl po izbruhu ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja vojne na Bližnjem vzhodu, pod nadzorom ZDA. Iran večini civilnih ladij ne dovoli prehoda skozi ožino, zaradi česar so se cene nafte od začetka vojne zvišale. Ameriška vojska medtem izvaja blokado iranskih pristanišč, da bi ohromila iransko gospodarstvo.

hormuška ožina donald trump zda iran

Silovit potres v Indoneziji zahteval smrtne žrtve

Obeta se nam eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna

24ur.com Trump poziva k napotitvi ladij v Hormuško ožino, Iran jih je posvaril
24ur.com Trump: Če se Iran strinja s predlogom, je konec, če ne, jih bomo bombardirali
24ur.com 'Poceni za drago': kako Iran z asimetričnim vojskovanjem kljubuje ZDA
24ur.com Iran Hormuško ožino razglasil za povsem odprto. Trump: Hvala!
24ur.com Trump: Prevzemamo ožino, ki je odprta za vse ladje, razen iranske
24ur.com Trump Iranu dal 10–15 dni za dogovor. Iran: Nočemo vojne, a na napad bomo odgovorili
24ur.com Iran bo odprl Hormuško ožino, če ZDA zaustavijo operacije
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
bibaleze
Portal
Najpomembnejša vloga njenega življenja: Salma Hayek je postala babica
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
zadovoljna
Portal
Imate močnejša stegna? Te poletne hlače in krila so ustvarjena za vas
Ni pričakovala, da se bo končalo tako: zdaj je spregovorila o boleči ločitvi
Ni pričakovala, da se bo končalo tako: zdaj je spregovorila o boleči ločitvi
Navdušila v pikčasti obleki, ki jo želimo imeti vse
Navdušila v pikčasti obleki, ki jo želimo imeti vse
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
vizita
Portal
Bolečina, ki se iz križa širi po nogi: to so značilni znaki išiasa
Ste že slišali za 'svetopisemsko dieto'?
Ste že slišali za 'svetopisemsko dieto'?
Katera živila so 'usodna' za trebušno slinavko: preprosta pravila za zdravo prebavo po 50. letu
Katera živila so 'usodna' za trebušno slinavko: preprosta pravila za zdravo prebavo po 50. letu
Preproste navade za močno srce in dolgo življenje
Preproste navade za močno srce in dolgo življenje
cekin
Portal
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Največji statusni simbol generacije Z je nekaj, česar starejši pogosto ne razumejo
Največji statusni simbol generacije Z je nekaj, česar starejši pogosto ne razumejo
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
moskisvet
Portal
Cristiano Ronaldo pokazal svoje igrače: v garaži ima skoraj 26 milijonov evrov
Le nekaj ur iz Slovenije: ta avstrijski kraj ponuja popolne aktivne počitnice
Le nekaj ur iz Slovenije: ta avstrijski kraj ponuja popolne aktivne počitnice
Mislili so, da je pijan, v resnici pa je doživljal možgansko kap
Mislili so, da je pijan, v resnici pa je doživljal možgansko kap
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
dominvrt
Portal
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
Nimate vrta? Nič hudega – borovnice lahko uspešno gojite kar v loncu
Nimate vrta? Nič hudega – borovnice lahko uspešno gojite kar v loncu
Kdaj in zakaj kopati mačko: nasveti veterinarjev za varno nego
Kdaj in zakaj kopati mačko: nasveti veterinarjev za varno nego
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
okusno
Portal
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
voyo
Portal
Kečap Džezve i Mare
Notting Hill
Notting Hill
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Spuži na suhem
Spuži na suhem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897