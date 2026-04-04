Trump: Imate 48 ur za odprtje Hormuške ožine, sicer sledi pekel

"Se spomnite, ko sem Iranu dal deset dni časa, DA SKLENE DOGOVOR ali ODPRE HORMUŠKO OŽINO. Čas se izteka - 48 ur preden se bo nad njimi razbesnelo peklo. Slava BOGU," je na omrežju Truth Social zapisal Donald Trump in spomnil na svoj ultimat s 26. marca.

Takrat je ameriški predsednik Teheranu postavil desetdnevni ultimat, naj ponovno odpre Hormuško ožino, ključno pomorsko pot za prevoz nafte in zemeljskega plina, kot tudi gnojil iz Perzijskega zaliva, ki jo je Iran od začetka vojne praktično zaprl za promet.

Na Bližnjem vzhodu so se sicer tudi danes nadaljevali spopadi med Iranom in Izraelom ob pomoči ZDA, ki so se s prvimi ameriško-izraelskimi napadi na islamsko republiko začeli 28. februarja.

ZDA in Izrael sta danes med drugim napadla jedrsko elektrarno Bušir, petrokemijsko središče Mahšar, mejni prehod na meji med Iranom in Irakom ter cementarno.