Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump: Imate 48 ur za odprtje Hormuške ožine, sicer sledi pekel

Washington, 04. 04. 2026 16.52 pred 24 dnevi 2 min branja 378

Avtor:
M.V. STA
Hormuška ožina

Ameriški predsednik Donald Trump je ob nadaljevanju vojne na Bližnjem vzhodu znova zagrozil Iranu. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da ima Iran še 48 ur časa za sklenitev dogovora o odprtju Hormuške ožine, sicer bodo ZDA na njih sprožile "pekel". Iran je medtem ZDA postavil pet svojih pogojev za končanje vojne.

"Se spomnite, ko sem Iranu dal deset dni časa, DA SKLENE DOGOVOR ali ODPRE HORMUŠKO OŽINO. Čas se izteka - 48 ur preden se bo nad njimi razbesnelo peklo. Slava BOGU," je na omrežju Truth Social zapisal Donald Trump in spomnil na svoj ultimat s 26. marca.

Takrat je ameriški predsednik Teheranu postavil desetdnevni ultimat, naj ponovno odpre Hormuško ožino, ključno pomorsko pot za prevoz nafte in zemeljskega plina, kot tudi gnojil iz Perzijskega zaliva, ki jo je Iran od začetka vojne praktično zaprl za promet.

Na Bližnjem vzhodu so se sicer tudi danes nadaljevali spopadi med Iranom in Izraelom ob pomoči ZDA, ki so se s prvimi ameriško-izraelskimi napadi na islamsko republiko začeli 28. februarja.

ZDA in Izrael sta danes med drugim napadla jedrsko elektrarno Bušir, petrokemijsko središče Mahšar, mejni prehod na meji med Iranom in Irakom ter cementarno.

Jezni Trump
FOTO: AP

Pet iranskih zahtev

Iran je kot enega od pogojev za končanje konflikta z Združenimi državami in Izraelom postavil spoštovanje svoje pravice do civilne uporabe jedrske energije.

"Med pogoji za končanje vojne je trajen mir v naši regiji, ne le premirje, s katerim že imamo grenke izkušnje. Mehanizem za doseganje trajnega miru vključuje obsodbo agresorja, vojno odškodnino za materialno škodo, odpravo vseh sankcij in spoštovanje iranske pravice do miroljubne uporabe jedrske energije," je rusko agencijo RIA Novosti dejal vir iz iranske vlade.

V skladu s petimi pogoji za končanje sovražnosti Teheran po navedbah vira zahteva: trajen mir, ne le premirje, obsodbo agresorja, vojno odškodnino, odpravo sankcij in dovoljenje za civilno uporabo jedrske energije.

trump ultimat iran zahteve
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
06. 04. 2026 09.09
Iztekel se je že pred 2 dnevi! oranžni norc!
Odgovori
+1
2 1
Luigi Taveri II.
05. 04. 2026 20.29
Glavne poti za tankerje so urejene po mednarodnem pravu skozi Hormuško ožino . Zakaj bi Iran moral upoštevati to, če ZDA ne upošteva mednarodnega prava na nobenem področju ?
Odgovori
+4
4 0
Kostorog
05. 04. 2026 14.37
Me zanima če si oranžni gumpec pogleda na goglu kako se delajo,,, skeči,,, iz njega in prijatelja benija, za posrat od smeha.
Odgovori
+6
6 0
Slavko BabIč
06. 04. 2026 09.10
Najboljš so pa skeči iz Lego kockic, ki jih delajo Iranci!
Odgovori
+2
2 0
Kostorog
05. 04. 2026 14.31
Naslednjih 48 ur je ključnih, se zdi kot da da je gumpec pod vplivom sdss jansharija in njegovega trobila kacota. Tudi ta dva sta klatila neumnosti.
Odgovori
+4
4 0
Nidani
05. 04. 2026 11.13
Tako je to, ko je America first v Iranu...
Odgovori
+5
5 0
graf
05. 04. 2026 10.38
Čakte mal , a ni to tisti Trump ki je želel Nobelovo nagrado za mir ?
Odgovori
+9
10 1
Nidani
05. 04. 2026 11.11
Ta je tisti, ki ni sprožil nobene vojne....🤣😂
Odgovori
+7
7 0
brabusednet
05. 04. 2026 10.07
Boli Trumpa za Iran,ko se bo naveličal in porabil staro strelivo bo nehal.Nastradali bomo pa mi in mnogi zaradi cen energentov.A res mislite,da je Putin boljši.Samo ima smolo,ker so Ukrajinci sosedi in bodo.
Odgovori
+2
4 2
Nidani
05. 04. 2026 11.16
Desnuhi so vsi isi pacienti...
Odgovori
+1
1 0
Zlobni76
05. 04. 2026 10.01
Putler je reku tri dni pa Ukraina pade. Kramp je reku tri tedni pa bo konec. Staca nimata pojma kaj delata.
Odgovori
+0
4 4
markan3
05. 04. 2026 10.13
pred starcem tvoja hlapć. eu poklekne 😁🦾🍻
Odgovori
-2
2 4
GMajky
05. 04. 2026 09.56
Podporniki trumpa bojo zelo negativno preseneceni, ko bo “konflikt” zakljucen!
Odgovori
-1
2 3
markan3
05. 04. 2026 09.59
ridžo car
Odgovori
-3
0 3
brabusednet
05. 04. 2026 09.54
Se spomnite,kako Hrvati sklatili Srbom kar dva avijona nekje pri Šibeniku mislim.Tudi Amričanom,Rusom se to dogaja,pač vojna.
Odgovori
+2
3 1
jogo
05. 04. 2026 09.46
Iran me spominja na Srbijo. Tako dolgo so trmoglavili, da so jim vse razbili in na koncu so pristali na vse pogoje.
Odgovori
-1
2 3
Aijn Prenn
05. 04. 2026 10.04
Mislim, da obstaja ena ogromna razlika. Iran je država, ki jo "drži skupaj" vera. Ko množici razdražiš verska čustva, nastane pekel na zemlji.
Odgovori
+5
6 1
Potouceni kramoh
05. 04. 2026 09.17
Čez 24 ur bo Donald jedu bakljave in ratluk ter pil iranski čaj.
Odgovori
+4
8 4
Vera in Bog
05. 04. 2026 09.05
Nekaj bo treba storiti.
Odgovori
+3
4 1
kakorkoliže
05. 04. 2026 09.01
Ko američani niso mogli premagati Japoncev so vrgli atomsko bombo. Jo bodo tudi tokrat?
Odgovori
+2
7 5
Aijn Prenn
05. 04. 2026 09.25
Glede na to kako usekanga predsednika imajo, bi verjel, da bodo. Ampak to bo kot drezanje s palico v ogromno osje gnezdo.
Odgovori
+3
6 3
markan3
05. 04. 2026 09.28
glede na to, da si že leta med top 5 ✂🐑🐑🐑 verjamem, da verjameš vsemu tem, @aijn
Odgovori
+0
2 2
Aijn Prenn
05. 04. 2026 10.06
Lej, čez par minut grem jesti žegen, ne mi pokvariti apetita s svojim dr. ekanjem.
Odgovori
+0
1 1
Greznica
05. 04. 2026 09.00
še 24 ur ...
Odgovori
-3
0 3
Potouceni kramoh
05. 04. 2026 08.50
Slava Iranu ker se brani.
Odgovori
-2
7 9
Watcherman
05. 04. 2026 08.37
Slava ZDA.
Odgovori
-3
6 9
omega _v6
05. 04. 2026 08.19
Res ste nekateri neumni!! Navijate za te Iranske mesare!! Kako ste lahko tako slepi,da ne vidite,da je režim poklal 40000 protestnikov predvsem mladih?? Kako ne vidite,da Hormoška ožina sploh ni Iranska?? Kako ne vidite,da islamisti z to ožino hočejo držati pod kontrolo ves svet?? Ta režim v Iranu je potrebno izbrisat z obličja zemlje!! In verjamite ZDA so tik pred tem,da to naredijo!! Iran je brez raket ali so le te globoko pod zemljo zakopane!! Iransko vodstvo še naprej pobija lasten narod in prav je,da takšno vodstvo nekdo izbriše iz obličja zemlje!! Z tem ne bo več Hamasa ne bo več Hutijev ne Hezbolaha in ostalih terorističnih skupin,ki so na plačilnih listah Irana!!!
Odgovori
+3
12 9
Watcherman
05. 04. 2026 08.36
Tako je bravo saj večina ne vedo kaj je Iran in kaj počnejo ljudem.Lp
Odgovori
+1
8 7
kakorkoliže
05. 04. 2026 08.55
Samo za nafto se gre in samo za to.
Odgovori
+1
4 3
Slavko BabIč
05. 04. 2026 09.00
Kaj 40.000, štiri milijone protestnikov. Zahodna londonska propaganga press!
Odgovori
-2
2 4
Greznica
05. 04. 2026 09.01
v trenutnem primeru se branijo okupatorju ! tko da tuki smo na njihi strani ...
Odgovori
+1
5 4
Čudovita zima
05. 04. 2026 09.10
Mislim da gre v samem izvoru bolj za versko vojno.
Odgovori
-1
1 2
biggbrader
05. 04. 2026 08.16
Iran je itak navajen na kameno dobo, kar dokazujejo tudi z versko, fanatično vlado.
Odgovori
+4
11 7
Bombardirc1
05. 04. 2026 09.18
Ko so v Perziji imeli napredno civilizacijo so se v ameriki indijanska plemena s kamnitimi sekiricami pobijala med seboj..
Odgovori
+0
2 2
cool1
05. 04. 2026 08.14
In ne pozabite, pred vojno v Iranu je bila cena bencina v USA za galono 2,5 dolarja, sedaj je na 4 dolarje narastla, kar je pa seveda polovico manj , ali trikrat manj, kakor v Evropi in drugod. Sedaj , ko plačajo gorivo v USA okoli dolarja za liter jamrajo, kakor da jih je strela zadela.
Odgovori
+10
11 1
Uporabnik1859656
05. 04. 2026 10.02
Ja, bencin je v ZDA res “poceni” 😄 samo če vsak dan voziš 2-tonski pickup z V8 motorjem in 6+ litri prostornine, ki kuri kot manjši tovornjak, potem tudi 1 € na liter hitro začne bolet. V Evropi se večinoma vozimo z manjšimi, varčnejšimi avti in delamo manj kilometrov, medtem ko je tam skoraj normalno, da nekdo rabi ogromen pickup za vožnjo do trgovine. Tako da v resnici ne plačujejo bistveno manj za mobilnost – samo več porabijo, ker so navajeni na neučinkovite avte, potem pa šok, ko cena malo zraste.
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677