Tujina

Trump: Imeli smo dober pogovor z Iranom

Washington, 07. 02. 2026 08.06

Avtor:
A.K. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je petkove pogovore z Iranom v Omanu označil za zelo dobre in napovedal njihovo nadaljevanje prihodnji teden. ZDA so sicer ob tem napovedale nove sankcije za omejitev izvoza iranske nafte.

"Imeli smo dobre pogovore z Iranom. Spet se bomo sestali prihodnji teden," je dejal Trump.

ZDA so sicer neposredno po pogovorih napovedale nove sankcije za omejitev izvoza iranske nafte. Te so med drugim usmerjene proti plovilom, ki nezakonito prevažajo iransko nafto, ter podjetjem, ki sodelujejo pri tem.

Ameriški predsednik je ob tem podpisal tudi izvršni ukaz, s katerim administraciji omogoča uvedbo dodatnih carin za vse države, ki posredno ali neposredno kupujejo iransko nafto.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Trump je sicer že januarja vsem državam, ki trgujejo z Iranom, zagrozil s 25-odstotnimi dodatnimi carinami.

Pogovori ameriške in iranske delegacije v Omanu so bili posredni. Tudi v Iranu so jih ocenili pozitivno.

Zunanji minister Abas Aragči je dejal, da so se strinjali o nadaljevanju pogovorov, ki so potekali v "pozitivnem vzdušju". Obenem je izrazil upanje, da se bo Washington, ki je Teheranu večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem, vzdržal groženj in pritiskov.

To so bili prvi pogovori med stranema, odkar so se ZDA junija lani pridružile izraelskim napadom na Iran, v okviru katerih so ameriške sile bombardirale iranske jedrske objekte.

Srečanje je sledilo večtedenskemu naraščanju napetosti med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem in ukazal napotitev letalonosilke v Perzijski zaliv, potem ko je iranski režim januarja nasilno zatrl protivladne proteste.

Ena glavnih točk spora je iranski jedrski program. ZDA skupaj z Izraelom obtožujejo Iran, da si prizadeva za izdelavo jedrskega orožja, medtem ko v Teheranu vztrajajo, da imajo izključno miroljubne namene.

Kriptoborza po pomoti podarila za 44 milijard bitcoinov

Slovenija izrazila podporo koroškemu poslancu, ki je zaradi slovenščine dobil opomin

