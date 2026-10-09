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Trump položaj tiskovne predstavnice Bele hiše ponudil Katie Zacharia

Washington, 09. 10. 2026 21.00 pred 43 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Katie Zacharia

Ameriški mediji poročajo, da si je Trump izbral novo tiskovno predstavnico Bele hiše. Položaj je ponudil konservativni komentatorki Katie Zacharia. Če bo ponudbo sprejela, bo na tem mestu nasledila Karoline Leavitt, ki se je poslovila avgusta.

Da je vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je konservativni komentatorki Katie Zacharia ponudila položaj tiskovne predstavnice Bele hiše, je danes prvi poročal časnik New York Times

41-letna konservativna pravnica in politična komentatorka je v začetku letošnjega leta krajši čas delala kot tiskovna predstavnica Ministrstva za domovinsko varnost. Trenutno pa dela kot višja svetovalka za komuniciranje v podjetju Trump Media & Technology Group, ki upravlja družbeno omrežje Truth Social. Pogosto kot komentatorka nastopa na televizijskih postajah Fox News in Newsmax.

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Položaj tiskovnega predstavnika Bele hiše, odkar ga je konec avgusta zapustila Karoline Leavitt, še ni zasedel nihče. Leavittova je bila z 28. leti najmlajša oseba v zgodovini na položaju tiskovnega predstavnika Bele hiše, ki ga je zasedala od začetka Trumpovega drugega mandata.

Morebitna zamenjava prihaja v času zaostrenih odnosov med Trumpom in mediji zaradi predsednikove prepovedi dostopa televizijama CNN in MS NOW ter spletnemu mediju Politico. Zvezni sodnik Timothy Kelly je prepoved začasno odpravil in medijem omogočil vrnitev v zahodno krilo Bele hiše.

Zacharia novice še ni javno komentirala. 

V novinarski sobi Beli hiši od 3. septembra, ko je podpredsednik JD Vance nagovoril novinarje in odgovarjal na njihova vprašanja, ni bilo novinarske konference.

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