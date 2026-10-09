Trump položaj tiskovne predstavnice Bele hiše ponudil Katie Zacharia

Da je vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je konservativni komentatorki Katie Zacharia ponudila položaj tiskovne predstavnice Bele hiše, je danes prvi poročal časnik New York Times.

41-letna konservativna pravnica in politična komentatorka je v začetku letošnjega leta krajši čas delala kot tiskovna predstavnica Ministrstva za domovinsko varnost. Trenutno pa dela kot višja svetovalka za komuniciranje v podjetju Trump Media & Technology Group, ki upravlja družbeno omrežje Truth Social. Pogosto kot komentatorka nastopa na televizijskih postajah Fox News in Newsmax.