Trump položaj tiskovne predstavnice Bele hiše ponudil Katie Zacharia

Da je vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je konservativni komentatorki Katie Zacharia ponudila položaj tiskovne predstavnice Bele hiše, je danes prvi poročal časnik New York Times.
41-letna konservativna pravnica in politična komentatorka je v začetku letošnjega leta krajši čas delala kot tiskovna predstavnica Ministrstva za domovinsko varnost. Trenutno pa dela kot višja svetovalka za komuniciranje v podjetju Trump Media & Technology Group, ki upravlja družbeno omrežje Truth Social. Pogosto kot komentatorka nastopa na televizijskih postajah Fox News in Newsmax.
Položaj tiskovnega predstavnika Bele hiše, odkar ga je konec avgusta zapustila Karoline Leavitt, še ni zasedel nihče. Leavittova je bila z 28. leti najmlajša oseba v zgodovini na položaju tiskovnega predstavnika Bele hiše, ki ga je zasedala od začetka Trumpovega drugega mandata.
Morebitna zamenjava prihaja v času zaostrenih odnosov med Trumpom in mediji zaradi predsednikove prepovedi dostopa televizijama CNN in MS NOW ter spletnemu mediju Politico. Zvezni sodnik Timothy Kelly je prepoved začasno odpravil in medijem omogočil vrnitev v zahodno krilo Bele hiše.
Zacharia novice še ni javno komentirala.
V novinarski sobi Beli hiši od 3. septembra, ko je podpredsednik JD Vance nagovoril novinarje in odgovarjal na njihova vprašanja, ni bilo novinarske konference.
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