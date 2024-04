Bitka izjemno nepriljubljenih kandidatov

New York, 11. 04. 2024 19.54 | Posodobljeno pred 25 minutami

Pravica do splava bo tudi ena glavnih tem, ki bodo odločile ameriške predsedniške volitve – ob visoki inflaciji, humanitarni krizi v Gazi in pravkar končanem zgodovinskem sojenju staršema otroka, ki je v šoli streljal na vrstnike. Kampanja je že v polnem razmahu, oba kandidata, predsednik Joe Biden in republikanski izzivalec Donald Trump, sta pri Američanih izrazito nepriljubljena. Koga bodo nezadovoljni volivci izbrali, je nemogoče napovedati, saj različne ankete dajejo prednost zdaj enemu, zdaj drugemu kandidatu. Oba pa se otepata tudi s številnimi drugimi težavami.