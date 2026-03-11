Naslovnica
Tujina

Trump in Epstein kot Jack in Rose iz Titanika

Washington, 11. 03. 2026

Avtor:
N.V.
Kip v Washingtonu, ki prikazuje Donalda Trumpa in Jeffreya Epsteina

Anonimni umetniki, ki so že v preteklosti postavili satirične kipe in instalacije, usmerjene proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, so v torek postavili nov kip v parku National Mall v Washingtonu. Kip prikazuje Trumpa, kako objema obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, kar spominja na znameniti prizor iz filma Titanik.

Kip zlate barve, ki so ga postavili blizu ameriškega kongresa, prikazuje Trumpa, ki stoji za Epsteinom in gleda proti Washingtonovemu spomeniku na repliki premca ladje Titanik. Trump in Epstein sta v podobni pozi kot glavna junaka filma Titanik Jack in Rose.

Na podstavku skoraj štiri metre visokega kipa je plošča z napisom: "Tragična ljubezenska zgodba med Jackom in Rose je bila zgrajena na razkošnih potovanjih, bučnih zabavah in skrivnih aktih. Ta spomenik je v čast povezavi med Donaldom Trumpom in Jeffreyem Epsteinom, prijateljstvu, ki je bilo očitno zgrajeno na razkošnih potovanjih, bučnih zabavah in skrivnih aktih".

Med kipom in Kapitolom je še deset transparentov s fotografijami Trumpa in Epsteina, na katerih je natisnjen napis "Make America Safe Again" (Naredimo Ameriko spet varno), poleg so insignije ministrstva za pravosodje, s katerih je izbrisana beseda "justice" (pravosodje).

Trump je dolgo prijateljeval z Epsteinom, ki je umrl v zaporu leta 2019. Trdi, da je Epsteina poznal iz družabnega življenja na Floridi in da sta se po letu 2000 sprla. Prav tako vztraja, da ni vedel za Epsteinovo kriminalno ravnanje.

Gre sicer že za tretji kip neznanih umetnikov v tem predelu Washingtona, ki upodablja Trumpa in Epsteina. Januarja so tam postavili ogromno repliko rojstnodnevnega voščila in skice z natipkanim imenom Donald Trump in podpisom "Donald", ki je bil del knjige voščil za Epsteina iz leta 2003. Trump zanika, da bi napisal voščilo, in trdi, da podpis ni njegov.

Septembra je ista skupina umetnikov postavila kip bronaste barve z naslovom Najboljša prijatelja za vedno, ki je upodabljal Trumpa in Epsteina, kako se držita za roke, vsak z eno nogo dvignjeno za seboj.

Umetniki, ki delujejo pod imenom The Secret Handshake (Skrivno rokovanje), dovoljenja za postavitev svojih instalacij na National Mallu po poročanju časnika Washington Post pridobivajo preko posrednikov. Na dovoljenjih za postavitev kipov je običajno naveden datum začetka in konca, vendar je na kopiji dovoljenja, ki jo je pridobil Washington Post, datum konca postavitve novega kipa prečrtan.

