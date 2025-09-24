Svetli način
Tujina

Trump in Epstein se pred kongresom držita za roke

Washington, 24. 09. 2025 15.28 | Posodobljeno pred 59 minutami

Avtor
D. S.
Komentarji
12

V Washingtonu se je pojavil satirični kip Donalda Trumpa in Jeffreyja Epsteina, ki se držita za roke. Delo protestne umetnosti je javnost prvič videla v torek. Anonimni ustvarjalec je kip poimenoval Najboljša prijatelja za vedno, pred Kapitolom pa naj bi ostal do nedelje.

Na National Mallu v Washingtonu se je pojavil kip ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pokojnega obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, ki se držita za roke.

Kip z naslovom Najboljša prijatelja za vedno bo ostal postavljen do nedelje zvečer na podlagi dovoljenja, ki ga je izdala Služba narodnih parkov, kot poroča Euronews.

"Praznujemo dolgotrajno vez med predsednikom Donaldom J. Trumpom in njegovim 'najbližjim prijateljem' Jeffreyjem Epsteinom," je pisalo na plošči na dnu instalacije.

Ustvarjalec kipa ni znan, vendar je umetniško delo najnovejše v seriji anonimnih instalacij, ki kritizirajo ameriškega predsednika.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Abigail Jackson je v odgovoru na vprašanje o kipu dejala, da "lahko liberalci zapravljajo svoj denar, kakor se jim zdi primerno".

"A to, da je Epstein poznal Donalda Trumpa, ni novica, saj ga je Donald Trump vrgel iz svojega kluba, ker je bil čudak," je dejala Jacksonova.

V začetku meseca so demokrati v nadzornem odboru Predstavniškega doma objavili pismo Epsteinu, ki naj bi ga podpisal Trump.

Preberi še Objavili Epsteinovo darilo za rojstni dan, se je podpisal tudi Trump?

Pismo je bilo vključeno v album za 50. rojstni dan, ki je bil leta 2003 sestavljen za Epsteina. Trump je dejal, da ni napisal pisma niti ustvaril risbe ženskega telesa, ki obdaja besedilo.

Trumpova administracija se še naprej sooča z vse večjimi pozivi k objavi več informacij o vladni preiskavi spolne trgovine z ljudmi proti Epsteinu, vendar iz kabineta predsednika to zavračajo.

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
24. 09. 2025 16.31
-1
Banda levajzarska provokatorska.
ODGOVORI
1 2
KaiC
24. 09. 2025 16.35
provokatorksa zakaj? ker izpostavljajo nekaj kar skuša Trump skriti, istočasno pa uporabiti kot orožje proti drugim? Eni ste pa res ortodoksno pretirano desni, da tretirate kakršno koli kritiko na slaba jabolka desnih kot "levajzarsko provokatorstvo"
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
24. 09. 2025 16.31
+1
Bunga bunga USA
ODGOVORI
1 0
MarkoJur
24. 09. 2025 16.31
Ta nepoznanstva smo tudi pri nas že imeli, ko se niso ''poznali'', potem pa slike prikazujejo udeležbo na poroki in celo zelo bogato darilo, npr....
ODGOVORI
0 0
jank
24. 09. 2025 16.26
+4
Dva predatorja!
ODGOVORI
6 2
Slovenska pomlad
24. 09. 2025 16.23
-6
Sploh se nista poznala...oziroma je Trump delal pod krinko za FBI.
ODGOVORI
1 7
Sventevith
24. 09. 2025 16.18
+1
Top! :))) Vsi so isti, vsi pokvarjeni.
ODGOVORI
3 2
DIKLOVE
24. 09. 2025 16.34
vsi, tudi ti.
ODGOVORI
0 0
Veščec
24. 09. 2025 16.07
+8
Ameriški Banksey na delu.Na drugačen način.super👏👏👍
ODGOVORI
8 0
