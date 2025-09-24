Trump in Epstein se pred kongresom držita za roke

Na National Mallu v Washingtonu se je pojavil kip ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pokojnega obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, ki se držita za roke.

Kip z naslovom Najboljša prijatelja za vedno bo ostal postavljen do nedelje zvečer na podlagi dovoljenja, ki ga je izdala Služba narodnih parkov, kot poroča Euronews.

"Praznujemo dolgotrajno vez med predsednikom Donaldom J. Trumpom in njegovim 'najbližjim prijateljem' Jeffreyjem Epsteinom," je pisalo na plošči na dnu instalacije.

Ustvarjalec kipa ni znan, vendar je umetniško delo najnovejše v seriji anonimnih instalacij, ki kritizirajo ameriškega predsednika.