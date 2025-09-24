Trump in Epstein se pred kongresom držita za roke

Na National Mallu v Washingtonu se je pojavil kip ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pokojnega obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, ki se držita za roke.
Kip z naslovom Najboljša prijatelja za vedno bo ostal postavljen do nedelje zvečer na podlagi dovoljenja, ki ga je izdala Služba narodnih parkov, kot poroča Euronews.
"Praznujemo dolgotrajno vez med predsednikom Donaldom J. Trumpom in njegovim 'najbližjim prijateljem' Jeffreyjem Epsteinom," je pisalo na plošči na dnu instalacije.
Ustvarjalec kipa ni znan, vendar je umetniško delo najnovejše v seriji anonimnih instalacij, ki kritizirajo ameriškega predsednika.
Tiskovna predstavnica Bele hiše Abigail Jackson je v odgovoru na vprašanje o kipu dejala, da "lahko liberalci zapravljajo svoj denar, kakor se jim zdi primerno".
"A to, da je Epstein poznal Donalda Trumpa, ni novica, saj ga je Donald Trump vrgel iz svojega kluba, ker je bil čudak," je dejala Jacksonova.
V začetku meseca so demokrati v nadzornem odboru Predstavniškega doma objavili pismo Epsteinu, ki naj bi ga podpisal Trump.
Pismo je bilo vključeno v album za 50. rojstni dan, ki je bil leta 2003 sestavljen za Epsteina. Trump je dejal, da ni napisal pisma niti ustvaril risbe ženskega telesa, ki obdaja besedilo.
Trumpova administracija se še naprej sooča z vse večjimi pozivi k objavi več informacij o vladni preiskavi spolne trgovine z ljudmi proti Epsteinu, vendar iz kabineta predsednika to zavračajo.
