Trump in Harrisova na prvem in verjetno edinem predvolilnem soočenju

Biden je po začetnem oklevanju 21. julija po nacionalni konferenci republikanske stranke odstopil in za naslednico podprl svojo podpredsednico Kamalo Harris , ki je v anketah nadoknadila zaostanek in Trumpa v nekaterih celo prehitela.

Harrisova se je na soočenje intenzivno pripravljala, Trump trdi, da se ni, obenem pa kot ponavadi vnaprej napada voditelje televizije ABC, da bodo pristranski.

Format soočenja ostaja enak kot junija med Trumpom in Bidnom, kar med drugim pomeni, da bodo kandidatu, ki nima besede, začasno izklopili mikrofon.

Republikanski analitiki upajo, da bo Trump ostal osredotočen na gospodarsko politiko, porazen umik ZDA iz Afganistana in globalno nestabilnost. Demokrati pa upajo, da bo Trump ostal na ravni osebnih napadov in da ga bo nekdanja tožilka Harrisova med drugim iztirila z opozarjanjem na kazenske pregone in odnos do žensk.