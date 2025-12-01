Svetli način
Tujina

Trump in Maduro na telefonu, Trump: 'Ne bi rekel, da je šlo dobro ali slabo'

Washington/Caracas, 01. 12. 2025 10.22 | Posodobljeno pred 29 minutami

Avtor
Ne.M. , STA
Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo potrdil, da je po telefonu spregovoril z venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom. Pogovor sta opravila v času, ko so se napetosti med država zaostrile zaradi ameriških napadov na domnevne tihotapce mamil. V luči tega je Maduro ZDA obtožil, da hočejo pridobiti nadzor nad naftnimi zalogami Venezuele.

Razpravljala naj bi o morebitnem srečanju, kot navaja Wall Street Journal pa tudi o pogojih za amnestijo, če bi Maduro odstopil.
Razpravljala naj bi o morebitnem srečanju, kot navaja Wall Street Journal pa tudi o pogojih za amnestijo, če bi Maduro odstopil. FOTO: Shutterstock

"Ne bi rekel, da je šlo dobro ali slabo. Bil je telefonski klic," je novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One povedal Trump. O pogovoru med voditeljema je že v petek poročal časnik New York Times. Razpravljala naj bi o morebitnem srečanju, kot navaja Wall Street Journal pa tudi o pogojih za amnestijo, če bi Maduro odstopil.

Voditelja sta pogovor opravila v času, ko so se napetosti med država znatno zaostrile. Ameriška vojska v Karibskem morju in vzhodnem Tihem oceanu od začetka septembra izvaja napade na domnevna plovila tihotapcev z drogami. Po navedbah ZDA so napadi nujni za zajezitev dotoka mamil v državo. Doslej je bilo v napadih ubitih najmanj 83 ljudi.

Trump je pred dnevi izjavil, da se bodo prizadevanja ZDA za zaustavitev venezuelskih tihotapcev mamil kmalu razširila tudi na kopno. Prav tako je posvaril letalske družbe, naj zračni prostor nad Venezuelo in okoli nje štejejo za zaprt.

V luči napadov in retorike ZDA se Caracas boji, da so operacije ameriške vojske v resnici pretveza za načrtovano zamenjavo oblasti v Venezueli. Maduro je v nedeljo Organizaciji držav izvoznic nafte (Opec) poslal pismo, v katerem je članice pozval, naj Venezueli pomagajo ustaviti ameriško agresijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V pismu, ki ga je na virtualnem srečanju ministrov Opec prebrala podpredsednica Venezuele Delcy Rodriguez, piše tudi, da Washington skuša z vojaško silo prevzeti nadzor nad ogromnimi zalogami venezuelske nafte.

trump maduro napetost napadi tihotapci venezuela
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Agartha enjoyer
01. 12. 2025 10.55
+1
Haha, ne, po tem, ko je bil ustreljen, si je že po dveh dneh dal dol povoj in je izgledalo skoraj kot novo. In še huje izgledalo je kar kot novo! Haha!
ODGOVORI
1 0
lokson
01. 12. 2025 10.47
+1
Domnevne tihotapce!!!
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
01. 12. 2025 10.38
+1
Res sem ponosen, da SDS podpira modrega Trumpa.
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 10.36
Še en težek dan na uradu za resnico...
ODGOVORI
0 0
Yon Dan
01. 12. 2025 10.34
Trump bo očistil cel svet. Komaj čakam da pride na vrsto neonacistična EU.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 10.38
+1
Mi smo dobri za strišt, molzt in, da kupujemo orožje, surovine, energente, ter izdelke.
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 10.34
Ne vem, kaj ga je Donald sploh klical...zame je eden in edini Gujdo pripoznan prvi. Pa za našo politiko tudi, kolikor vem. 😉
ODGOVORI
0 0
