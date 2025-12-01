Trump in Maduro na telefonu, Trump: 'Ne bi rekel, da je šlo dobro ali slabo'

Razpravljala naj bi o morebitnem srečanju, kot navaja Wall Street Journal pa tudi o pogojih za amnestijo, če bi Maduro odstopil.

"Ne bi rekel, da je šlo dobro ali slabo. Bil je telefonski klic," je novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One povedal Trump. O pogovoru med voditeljema je že v petek poročal časnik New York Times. Razpravljala naj bi o morebitnem srečanju, kot navaja Wall Street Journal pa tudi o pogojih za amnestijo, če bi Maduro odstopil.

Voditelja sta pogovor opravila v času, ko so se napetosti med država znatno zaostrile. Ameriška vojska v Karibskem morju in vzhodnem Tihem oceanu od začetka septembra izvaja napade na domnevna plovila tihotapcev z drogami. Po navedbah ZDA so napadi nujni za zajezitev dotoka mamil v državo. Doslej je bilo v napadih ubitih najmanj 83 ljudi.

Trump je pred dnevi izjavil, da se bodo prizadevanja ZDA za zaustavitev venezuelskih tihotapcev mamil kmalu razširila tudi na kopno. Prav tako je posvaril letalske družbe, naj zračni prostor nad Venezuelo in okoli nje štejejo za zaprt.

V luči napadov in retorike ZDA se Caracas boji, da so operacije ameriške vojske v resnici pretveza za načrtovano zamenjavo oblasti v Venezueli. Maduro je v nedeljo Organizaciji držav izvoznic nafte (Opec) poslal pismo, v katerem je članice pozval, naj Venezueli pomagajo ustaviti ameriško agresijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V pismu, ki ga je na virtualnem srečanju ministrov Opec prebrala podpredsednica Venezuele Delcy Rodriguez, piše tudi, da Washington skuša z vojaško silo prevzeti nadzor nad ogromnimi zalogami venezuelske nafte.