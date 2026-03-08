Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump in Melania na slovesnem sprejemu trupel padlih ameriških vojakov

Washington , 08. 03. 2026 16.32 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Donald Trump in Melania Trump ob dostojanstvenem prenosu

Ameriški predsednik Donald Trump se je v spremstvu soproge Melanie Trump udeležil slovesnega sprejema trupel šestih ameriških vojakov, ki so bili ubiti v napadu z dronom na poveljniški center v Kuvajtu.

Kot poroča AP, se je predsednik ZDA skupaj z žalujočimi družinami zbral v vojaški bazi Dover Air Force Base v zvezni državi Delaware, kjer so v ZDA prispele krste s trupli padlih vojakov, prekrite z ameriškimi zastavami. 

Ameriško centralno poveljstvo je v nedeljo najprej sporočilo, da so v Kuvajtu umrli trije vojaki, v ponedeljek pa je sporočilo, da je zaradi poškodb umrl še eden. Kasneje so sporočili, da so v objektu, ki je bil zadet med prvimi iranskimi napadi, našli tudi posmrtne ostanke dveh vojakov, ki sta bila prej pogrešana. 

V videoposnetku v nedeljo zvečer je predsednik Donald Trump izrekel sožalje družinam in opozoril, da bo verjetno še več ameriških žrtev, saj se bodo bojne operacije nadaljevale, dokler ne bodo dosegli vseh ciljev.

Umrli ameriški vojaki so bili v času napada v bivalni prikolici, ki je bila preurejena v pisarniški prostor. Prikolica je bila zavarovana z do štiri metre visokimi betonskimi pregradami, vendar pa ni bila zavarovana od zgoraj in zadel jo je iranski dron, je poročala STA. 

zda iran trump

Izginuli MH370, ki že 12 let buri duhove

Objavili napačen Putinov posnetek, v njem pokašljuje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
vizita
Portal
Temna plat meditacije in čuječnosti, o kateri se premalo govori
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Nakup pijače v baru: moškemu nastavil ogledalo
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
moskisvet
Portal
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Kaj dan žena v resnici sproži pri moških?
Kaj dan žena v resnici sproži pri moških?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
dominvrt
Portal
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551