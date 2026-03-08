Trump in Melania na slovesnem sprejemu trupel padlih ameriških vojakov

Kot poroča AP, se je predsednik ZDA skupaj z žalujočimi družinami zbral v vojaški bazi Dover Air Force Base v zvezni državi Delaware, kjer so v ZDA prispele krste s trupli padlih vojakov, prekrite z ameriškimi zastavami.

Ameriško centralno poveljstvo je v nedeljo najprej sporočilo, da so v Kuvajtu umrli trije vojaki, v ponedeljek pa je sporočilo, da je zaradi poškodb umrl še eden. Kasneje so sporočili, da so v objektu, ki je bil zadet med prvimi iranskimi napadi, našli tudi posmrtne ostanke dveh vojakov, ki sta bila prej pogrešana.

V videoposnetku v nedeljo zvečer je predsednik Donald Trump izrekel sožalje družinam in opozoril, da bo verjetno še več ameriških žrtev, saj se bodo bojne operacije nadaljevale, dokler ne bodo dosegli vseh ciljev.

Umrli ameriški vojaki so bili v času napada v bivalni prikolici, ki je bila preurejena v pisarniški prostor. Prikolica je bila zavarovana z do štiri metre visokimi betonskimi pregradami, vendar pa ni bila zavarovana od zgoraj in zadel jo je iranski dron, je poročala STA.