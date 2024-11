Trump govoril z Zelenskim: 'Obljubim ti, zadovoljen boš z menoj'

Predvolilne izjave Donalda Trumpa in njegovih najožjih sodelavcev so povzročile nemalo skrbi v Kijevu in Bruslju. Trump je med drugim pod vprašaj postavil dobavo vojaške opreme Kijevu in dejal, da Rusije ni mogoče vojaško premagati. Zato si je nabral kar nekaj jeze, predvsem v Ukrajini. Toda spletni medij Axios, ki se sklicuje na svoje vire, poroča, da naj bi pogovori vsaj malo pomirili Ukrajince.

Volodimir Zelenski hiter telefonski klic po volitvah razume kot pozitiven znak, Trump pa še ni govoril z Vladimirjem Putinom, čeprav je ta dejal, da bi se oglasil na Trumpov klic oz. da ga bo morda celo poklical sam. Pogovor Trumpa in Zelenskega je trajal 25 minut, novoizvoljeni predsednik pa je dejal, da bo podprl Ukrajino, vendar ni šel v podrobnosti.

Trije viri, seznanjeni s pogovorom, so povedali, da Zelenski ocenjuje pogovor kot dober in da se nista povečala njegova zaskrbljenost in "brezup" zaradi Trumpove zmage.

Na liniji tudi Musk

V pogovor naj bi se vključil tudi poslovnež in domnevni član nove Trumpove administracije Elon Musk. Zelenskemu naj bi obljubil, da bo še naprej podpiral Ukrajino preko Starlinkovih satelitov, čeprav za časnik tega ni želel potrditi. Starlinkovi terminali so bili zelo pomembni za komunikacije ukrajinske vojske, na drugi strani pa je Musk kritiziral dobavo vojaške opreme Ukrajini in predložil celo svoj mirovni načrt, ki je razjezil Kijev. Musk naj bi se tudi redno pogovarjal z Vladimirjem Putinom.

Musk je sicer nazadnje na omrežju X zapisal, da se bosta "vojna in nesmiselno ubijanje v Ukrajini kmalu končala". Milijarder se je odzval na poročanje časnika Newsweek, ki je poročal o 1300-kilometrski demilitarizirani zoni, ki naj bi jo nadzorovale evropske vojske, Rusija pa bi zadržala osvojeno ozemlje.

Veliko je še neznanega, Zelenski in Trump naj ne bi govorila o Trumpovem načrtu oz. načrtih za končanje vojne in o nadaljnjih dobavah orožja. O tem smo poročali pred dnevi.