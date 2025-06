Trump in Musk nič več, jabolko spora zakon o davkih

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v izjavi zapisala:"To je nesrečen primer Elona, ki je nezadovoljen z zakonom One Big Beautiful Bill [republikanski zakon o davkih in porabi], ker ne vključuje politik, ki si jih je želel. Predsednik se osredotoča na sprejetje tega zgodovinskega zakona in na to, da bo naša država spet velika."

Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem dejal, da je "zelo razočaran" nad Muskovo kritiko njegovega zakona. Dodal je: "Zelo sem razočaran nad Elonom. Elonu sem veliko pomagal."

V ločeni objavi na omrežju Truth Social je Trump zapisal: "Elon je bil 'izčrpan', prosil sem ga, naj odide, odvzel sem mu mandat za električna vozila, ki je vse silil v nakup električnih avtomobilov, ki jih nihče drug ni hotel (za kar je mesece vedel, da bom storil), in preprosto je ponorel!"