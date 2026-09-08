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Trump in Putin eno uro na telefonu

Moskva , 08. 09. 2026 17.33 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Donald Trump, Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški predsednik Donald Trump sta se znova pogovarjala po telefonu. V enournem klicu sta razpravljala o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Iz Kremlja so sporočili, da je bil njun pogovor odprt in konstruktiven. Putin naj bi sicer Trumpu povedal, da nima sovražnih načrtov do Evrope.

Po navedbah ruske strani se je Trump med pogovorom osredotočil predvsem na možnosti za hiter konec vojne, ki traja že peto leto. Ameriški predsednik je izpostavil tudi potencial trgovinske izmenjave med državama, je po pogovoru povedal svetovalec Kremlja za zunanjo politiko Jurij Ušakov.

"Glede na ugibanja o domnevno sovražnih namerah Rusije do evropskih držav je bilo poudarjeno, da nimamo absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope," je Ušakov povzel Putinove besede v luči očitkov, da Kremelj stopnjuje kampanje sabotaže proti evropskim podpornikom Ukrajine. "Miti, ki se širijo o ruski grožnji, so pretveza Evropejcev, da povečajo podporo Ukrajini in lastno vojaško porabo," je dodal.

Ušakov je pojasnil, da sta voditelja poleg tega izmenjala poglede na izid obiskov Trumpovih odposlancev v Moskvi in Kijevu minuli konec tedna.

Telefonski pogovor sicer sledi obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja, ki ju je ruski predsednik v Moskvi sprejel pretekli konec tedna. Witkoff in Kushner sta obiskala tudi Kijev.

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Odposlanca naj bi Trumpu tako predstavila revidirane mirovne predloge, ki pa naj ne bi prinašali večjih napredkov v pogajanjih za mir. Rusija naj se namreč še vedno ne bi strinjala s predlogom, da obe strani prekineta zračne napade.

Srečanje Putina in Trumpa na Aljaski
Srečanje Putina in Trumpa na Aljaski
FOTO: AP

Ameriški uradnik je v nedeljo za Kyiv Independent potrdil, da bo prvi slušalko dvignil Trump, ki bo poklical ruskega voditelja. Trump naj bi po pogovoru poklical še ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Trenutno se zdi, da je edini napredek ameriško prizadevanje za nov krog tristranskih pogajanj, ki so v zadnje pol leta zastala zaradi ameriškega posredovanja v Iranu. Zelenski je danes izjavil, da si bo njegova država prizadevala za izvedbo tristranskega srečanja še jeseni, če se bodo vse države strinjale. Priznal pa je, da bi bilo lepo, če bi takšno srečanje lahko izpeljali še ta mesec.

Rusija je že večkrat ponovila zahtevo po Donbasu, medtem ko želi Ukrajina vzpostaviti premirje vzdolž trenutnih frontnih linij in varnostna jamstva Zahoda pred morebitno novo rusko agresijo.

Donald Trump Vladimir Putin vojna v Ukrajini mirovna pogajanja Rusija

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