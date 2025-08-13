Diplomacija med ledeniki: Trump in Putin iz oči v oči

Ameriški in ruski predsednik se bosta v petek srečala na vojaški bazi Elmendorf-Richardson v Anchorageu na Aljaski. Medtem ko je Anchorage obiskalo že veliko ameriških predsednikov, bo to prvi uradni obisk ruskega predsednika. Dogodek se bo odvijal na kraju s simbolnim pomenom za obe državi.

Elmendorf-Richardson, največja vojaška baza na Aljaski, združuje letalsko bazo Elmendorf in vojaški kompleks Fort Richardson. Na območju živi več kot 32.000 ljudi, kar predstavlja približno 10 % prebivalstva Anchoragea. Zgodovinsko gledano ima območje poseben pomen tudi za Rusijo, saj so ZDA Aljasko odkupile od Ruskega imperija pred 158 leti, piše Sky News.

Marikoga bi presentilo dejstvo, kako blizu sta pravzaprav državi. Med otokom Little Diomede, ki pripada ZDA, in ruskim otokom Big Diomede v Beringovem prelivu je manj kot tri milje razdalje. Putinov svetovalec za zunanje zadeve, Jurij Ušakov, je ob tem dejal, da je lokacija "povsem logična" in omogoča simbolično srečanje na stičišču interesov.

Vojak na Aljaski. FOTO: Profimedia icon-expand

Pogovori na Aljaski so namenjeni razpravi o aktualnih globalnih vprašanjih, predvsem o vojni v Ukrajini. Bela hiša hkrati umirja pričakovanja o morebitnem mirovnem dogovoru. Tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je srečanje opisala kot "poslušalno vajo" za boljše razumevanje položaja, je poročal Sky News. Kritiki opozarjajo, da bi Vladimir Putin lahko izkoristil zgodovinske primerjave, predvsem odkup Aljaske, za argumentiranje sprememb meja v Ukrajini.