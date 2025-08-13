Diplomacija med ledeniki: Trump in Putin iz oči v oči

Elmendorf-Richardson, največja vojaška baza na Aljaski, združuje letalsko bazo Elmendorf in vojaški kompleks Fort Richardson. Na območju živi več kot 32.000 ljudi, kar predstavlja približno 10 % prebivalstva Anchoragea. Zgodovinsko gledano ima območje poseben pomen tudi za Rusijo, saj so ZDA Aljasko odkupile od Ruskega imperija pred 158 leti, piše Sky News.
Marikoga bi presentilo dejstvo, kako blizu sta pravzaprav državi. Med otokom Little Diomede, ki pripada ZDA, in ruskim otokom Big Diomede v Beringovem prelivu je manj kot tri milje razdalje. Putinov svetovalec za zunanje zadeve, Jurij Ušakov, je ob tem dejal, da je lokacija "povsem logična" in omogoča simbolično srečanje na stičišču interesov.
Pogovori na Aljaski so namenjeni razpravi o aktualnih globalnih vprašanjih, predvsem o vojni v Ukrajini. Bela hiša hkrati umirja pričakovanja o morebitnem mirovnem dogovoru. Tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je srečanje opisala kot "poslušalno vajo" za boljše razumevanje položaja, je poročal Sky News. Kritiki opozarjajo, da bi Vladimir Putin lahko izkoristil zgodovinske primerjave, predvsem odkup Aljaske, za argumentiranje sprememb meja v Ukrajini.
Elmendorf-Richardson je imel ključno vlogo že v hladni vojni, ko je bil strateška obrambna točka proti Sovjetski zvezi. Danes tam domujejo letala, kot je lovec F-22 Raptor, ki ga ameriško letalstvo označuje za neprekosljivega. Območje je znano po dramatičnih gorskih kulisah, ledenikih, rekah in bogatem življenju v naravi, a njegova odročnost zahteva dobro pripravo.
