Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Diplomacija med ledeniki: Trump in Putin iz oči v oči

Anchorage, 13. 08. 2025 15.33 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
20

Ameriški in ruski predsednik se bosta v petek srečala na vojaški bazi Elmendorf-Richardson v Anchorageu na Aljaski. Medtem ko je Anchorage obiskalo že veliko ameriških predsednikov, bo to prvi uradni obisk ruskega predsednika. Dogodek se bo odvijal na kraju s simbolnim pomenom za obe državi.

Elmendorf-Richardson, največja vojaška baza na Aljaski, združuje letalsko bazo Elmendorf in vojaški kompleks Fort Richardson. Na območju živi več kot 32.000 ljudi, kar predstavlja približno 10 % prebivalstva Anchoragea. Zgodovinsko gledano ima območje poseben pomen tudi za Rusijo, saj so ZDA Aljasko odkupile od Ruskega imperija pred 158 leti, piše Sky News.

Preberi še Pogovori med evropskimi voditelji in Trumpom končani

Marikoga bi presentilo dejstvo, kako blizu sta pravzaprav državi. Med otokom Little Diomede, ki pripada ZDA, in ruskim otokom Big Diomede v Beringovem prelivu je manj kot tri milje razdalje. Putinov svetovalec za zunanje zadeve, Jurij Ušakov, je ob tem dejal, da je lokacija "povsem logična" in omogoča simbolično srečanje na stičišču interesov.

Vojak na Aljaski.
Vojak na Aljaski. FOTO: Profimedia

Pogovori na Aljaski so namenjeni razpravi o aktualnih globalnih vprašanjih, predvsem o vojni v Ukrajini. Bela hiša hkrati umirja pričakovanja o morebitnem mirovnem dogovoru. Tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je srečanje opisala kot "poslušalno vajo" za boljše razumevanje položaja, je poročal Sky News. Kritiki opozarjajo, da bi Vladimir Putin lahko izkoristil zgodovinske primerjave, predvsem odkup Aljaske, za argumentiranje sprememb meja v Ukrajini.

Preberi še Ukrajina se boji, da bo Trump popustil Putinovim zahtevam

Elmendorf-Richardson je imel ključno vlogo že v hladni vojni, ko je bil strateška obrambna točka proti Sovjetski zvezi. Danes tam domujejo letala, kot je lovec F-22 Raptor, ki ga ameriško letalstvo označuje za neprekosljivega. Območje je znano po dramatičnih gorskih kulisah, ledenikih, rekah in bogatem življenju v naravi, a njegova odročnost zahteva dobro pripravo.

Trump Putin Aljaska srečanje Ukrajina
Naslednji članek

Litva bo svoje državljane učila izdelovati in uporabljati drone

Naslednji članek

Več mesecev trpela bolečine, najstnici v želodcu odkrili veliko kepo dlak

SORODNI ČLANKI

Pogovori med evropskimi voditelji in Trumpom končani

Girdwood bo kraj zgodovinskega vrha Putin - Trump

Ukrajina se boji, da bo Trump popustil Putinovim zahtevam

Zelenski svari: vsaka odločitev brez Ukrajine bo mrtvorojena

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
13. 08. 2025 17.01
-1
Rusija je že zdavnaj izgubila vojno, zgubila status velesile in postala senca Kitajske. Dogovor Trump-Putin o končanju vojne v Ukrajini govori, da se Rusija strinja z končanjem morije in vojne katero je zagrešila. Edina rešitev za Putina da podpiše kapotulacijo pod pogojem da mu ne sodijo za kriminal.
ODGOVORI
0 1
The_Duke
13. 08. 2025 17.04
Ti pa veš nasmejati ljudi!
ODGOVORI
0 0
alicante1234
13. 08. 2025 17.05
🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
myomy
13. 08. 2025 16.54
+3
Sicer pa pametna lokacija. Čim dlje stran od EU. Več, kot je Aljaska, se ne da.
ODGOVORI
3 0
Bolfenk2
13. 08. 2025 16.53
+2
V bistvu se bo vojna v Ukraini končala enako kot v hitlerjevi Nemčiji. Zelenko si bo pripravil kapsulo cianida in kanglico bencina. Vzhodno Ukraino bodo od nacizma osvobodili Rusi, zahodno pa Američani. Vmes pa kijevski zid.
ODGOVORI
3 1
myomy
13. 08. 2025 16.50
+3
Seveda ne bo nobenih dogovorov, ker jih Zahod itak redno krši. Lahko pa imajo ZDA podoben plan kot so ga imeli z Iranom, katerega so povabili na mirovne pogovore, med pogovori pa napadli Iran. Zahod je ena velika strupena kača. Že od nekdaj.
ODGOVORI
3 0
myomy
13. 08. 2025 16.46
Tud Kitajska ni daleč stran.
ODGOVORI
0 0
Betuul
13. 08. 2025 16.43
-1
A ni rečen da bo soočenje v saudski arabiji
ODGOVORI
0 1
bandit1
13. 08. 2025 16.45
+2
Tam vse obrežejo ne greta tja.
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
13. 08. 2025 16.42
+2
Lepo da se vsaj Trump in Putin prizadevata za mir. Če poslušaš EU voditelje so jih polna usta samo vojne.
ODGOVORI
4 2
jank
13. 08. 2025 16.50
+0
Za takšen mir se ni težko zavzemati. Ni težko biti mirovnik Trump in trgovati s tujim ozemljem. Ni težko biti mirovnik Putin ob takšnem Trumpu.
ODGOVORI
1 1
toxicox
13. 08. 2025 16.41
+1
jaz pa mislim da se bo putin pokakal in sreččanja ne bo pozabi naj na ukrajinsko zemljo
ODGOVORI
3 2
a res1
13. 08. 2025 16.37
+2
Včeraj ste pa poročali o čisti drugi lokaciji. Jutri bo nova. V petek bosta oba na svojem koncu...
ODGOVORI
3 1
modelx
13. 08. 2025 16.41
+1
na manj kot 4km se lahko tudi dereta preko in bo vse ok
ODGOVORI
1 0
modelx
13. 08. 2025 16.35
+0
sevniški zet se je že naučil plesati kazačok. melona, ga zna že iz sevnice
ODGOVORI
1 1
Rde?a pesa in hren
13. 08. 2025 16.33
+5
Zadevo bosta rešila. Onadva. Sama. Brez zelenega. A s tiho podporo Či Pinga in ostalih v kljubu K8. EU bo samo prikimala. Pika.
ODGOVORI
8 3
modelx
13. 08. 2025 16.32
+0
kavbojci še vedno sanjajo preteklost. f22 je zastarelo letalo. še iranci ga sesujejo, še predno rečeš keks
ODGOVORI
5 5
Lark
13. 08. 2025 16.44
+0
Preteklost je žal EU z našimi genialnimi voditelji...
ODGOVORI
1 1
bandit1
13. 08. 2025 16.30
+1
Dobro zakaj bi se sestala v EU, ki je pot toplotno kupolo z 32 stopinj celzija. Tam pa lahko zakurijo in jim bo prijetno toplo, ne pa da švicata.
ODGOVORI
3 2
Bolfenk2
13. 08. 2025 16.44
+1
Lahko se bosta slikala pred kaminom.
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089