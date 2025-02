Trump in Putin se strinjata: Napočil je čas za sodelovanje

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v nedeljo za TASS povedal, da se okrog pogovora pojavlja več različnih informacij ter da on tem ne ve nič. "V tem trenutku pogovorov ne morem ne potrditi ne zanikati," je dejal. Danes pa so telefonski pogovor potrdili tudi v Kremlju.

Donald Trump je že konec minulega tedna dejal, da je govoril z Vladimirjem Putinom in da pričakuje še več takšnih pogovorov. "Verjamem, da napredujemo," je dejal in ponovil, da želil zaustaviti vojno. Ob tem je večkrat dejal, da načrtuje tudi srečanje s Putinom ter ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim .

"Načrt Donalda Trumpa za hitro končanje konflikta v Ukrajini ne sme samo zaustaviti vojne, ampak zagotoviti, da ne more več priti do ruske agresije," pa je za britanski ITV dejal ukrajinski predsednik Zelenski. Pri tem je dodal, da Ukrajina ne želi, da se ponovijo izkušnje iz preteklih mirovnih pogajanj in sporazumov, ki niso prinesli rezultatov, na koncu pa so se končali z rusko invazijo pred tremi leti. Da bi se temu izognili, so potrebna varnostna zagotovila, je poudaril.

"Zamrznjen konflikt bo pripeljal do nove agresije vedno znova. Kdo bo potem osvajal nagrade in odšel v zgodovino kot zmagovalec? Nihče. To bi bil absolutni poraz za vse, tako za nas kot tudi za Trumpa," je dejal. "Če bi imeli zagotovilo, da nas Amerika in Evropa ne bosta zapustili, da nas bosta podprli in nam dali varnostna zagotovila, potem bi bil pripravljen na kakršen koli format pogovorov," je dodal.