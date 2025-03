Trump in Putin o vojni: kaj se bosta dogovorila?

Tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v ponedeljek potrdil, da bosta Putin in Trump danes spregovorila po telefonu. Ni pa želel komentirati, o čem bosta razpravljala.

"Govorila bova o ozemlju. Govorila bova o elektrarnah," je nadaljeval in dodal, da že potekajo pogovori o "delitvi določenega imetja" med Rusijo in Ukrajino.

"Želimo videti, ali lahko to vojno končamo. Morda lahko, morda ne, vendar menim, da imamo zelo dobre možnosti," je Trump po poročanju britanskega BBC v nedeljo povedal novinarjem na krovu predsedniškega letala. Kot je še dejal, je bilo konec tedna narejenega veliko in hkrati napovedal, da se bo danes pogovarjal s Putinom.

Donald Trump in Vladimir Putin

Do pogovora med Trumpom in Putinom prihaja po nedavnem srečanju ameriške in ukrajinske delegacije v Savdski Arabiji. Na srečanju je ZDA predstavila predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja, kar je Ukrajina tudi podprla.

Putin je nato izrazil načelno podporo začasni prekinitvi ognja, a dodal, da se bodo o predlogu morali še pogajati z ameriškimi sogovorniki. Bil je še mnenja, da mora prekinitev sovražnosti voditi k dolgotrajnemu miru in odpravi temeljnih vzrokov krize. V Kijevu so njegove izjave označili za zelo predvidljive in manipulativne. Medtem je Trump izjavo Putina označil za obetavno.