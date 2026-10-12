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Trump in Rubio naj bi razmišljala o odstavitvi veleposlanice v Grčiji

Washington, 12. 10. 2026 07.40 pred 42 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Kimberly Guilfoyle

Ameriški predsednik Donald Trump in državni sekretar Marco Rubio po poročanju ameriških medijev razmišljata o odstavitvi veleposlanice ZDA v Grčiji Kimberly Guilfoyle zaradi vrste očitkov o njenem neprimernem ravnanju pred imenovanjem in med službovanjem v Atenah.

Po navedbah neimenovanega visokega ameriškega uradnika sta Donald Trump in Marco Rubio zaradi poročil o ravnanju Kimberly Guilfoyle zelo jezna, odločitev o morebitnih ukrepih naj bi sprejela ta teden.

Nekdanja voditeljica na Fox News in nekdanja zaročenka Trumpovega sina Donalda Trumpa mlajšega se je znašla pod drobnogledom po več poročilih časnika Wall Street Journal o domnevni korupciji. Ponujala naj bi dostop do predsednika v zameno za finančno pomoč.

Pred senatnim zaslišanjem za potrditev na položaj veleposlanice naj bi od Trumpovega podpornika in donatorja Erica Detersa tudi zahtevala, da poravna njen račun za kreditno kartico American Express v višini 100.000 dolarjev (okoli 89.000 evrov). V zameno naj bi mu ponudila pomoč pri vzpostavljanju stikov z visokimi vladnimi predstavniki glede njegovih domnevnih davčnih in drugih težav.

Deters je za televizijo MS NOW to potrdil, vendar zagotovil, da zahtevanega zneska ni plačal, saj takrat ni imel toliko denarja.

Druženje z lobistom in pričevanja zaposlenih

Časnik Wall Street Journal je že pred tem poročal o domnevnem spornem ravnanju Guilfoyle kot veleposlanice v Grčiji. Med drugim naj bi na enem od sprejemov namignila, da bi ZDA lahko spodkopale grško vlado, če bi se za to odločile. Predstavniki grške vlade so kasneje zanikali, da je bila izrečena kakršnakoli grožnja.

Ob tem naj bi Guilfoyle zastopala poslovne interese grške gradbene in energetske skupine Aktor ter njenemu registriranemu lobistu Christosu Marafatsosu dovolila sodelovanje na zasebnih diplomatskih srečanjih z visokimi predstavniki.

Dodatne očitke je objavil britanski tabloid Daily Mail, ki je poročal o domnevno slabem ravnanju Guilfoyle z zaposlenimi na ameriškem veleposlaništvu v Atenah. Po navedbah virov naj bi jim grozila z odpovedmi in člane varnostne ekipe prerazporejala zaradi manjših incidentov. Med drugim naj bi enega od varnostnikov degradirala, potem ko se ob štirih zjutraj, ko je bila veleposlanica na počitnicah na Mikonosu, ni odzval na njeno zahtevo po ledu.

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State Department naj bi zaradi očitkov o ravnanju z zaposlenimi, zasebnih potovanjih, sprejemanju daril in povezavah s poslovnimi interesi sprožil notranjo preiskavo. Tega urad generalnega inšpektorja še ni potrdil ali zanikal.

Demokratska senatorka Jeanne Shaheen ter demokratska kongresnika Gregory Meeks in Robert Garcia iz Kalifornije so pozvali k preiskavi očitkov. Podpredsednik ZDA JD Vance je v petek dejal, da je treba pred sklepanjem počakati na preverjena dejstva.

Donald Trump mlajši in Kimberly Guilfoyle
Donald Trump mlajši in Kimberly Guilfoyle
FOTO: Profimedia

Rubio, ki se je prejšnji teden mudil na obisku v Grčiji, se je komentiranja očitkov sprva izognil, dan po objavi prvega poročila pa je pohvalil delo veleposlanice. Ko so ga novinarji v četrtek ponovno vprašali o obtožbah, je poudaril, da poročanja medijev ni mogoče samodejno šteti za potrjena dejstva.

Trump je Guilfoyle za veleposlanico v Grčiji predlagal decembra 2024. Pred tem je delala kot tožilka v Kaliforniji ter televizijska voditeljica in vidna Trumpova podpornica.

Z Donaldom Trumpom mlajšim sta bila zaročena štiri leta. Razšla sta se decembra 2024, isti mesec, ko jo je Trump predlagal za diplomatski položaj. Med letoma 2001 in 2006 je bila poročena tudi z demokratskim guvernerjem Kalifornije Gavinom Newsomom, ki je bil takrat župan San Francisca.

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zda veleposlanica Kimberly Guilfoyle

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KOMENTARJI1

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Gram
12. 10. 2026 08.15
Zaradi velikanske korupcije bi že zdavnaj bilo treba odstaviti celotno aktualno administracijo.
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