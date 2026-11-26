Bela hiša je po pogovorih, ki so včeraj potekali za zaprtimi vrati v Trumpovem letovišču Mar-a-Lago, srečanje označila za izjemno. V izjavi za javnost so zapisali, da sta se sogovornika osredotočila na vojni v Ukrajini in Iranu. Pri tem so izpostavili, da je pomembno, da se Rusija izogiba kakršnim koli dejanjem, ki "namerno ali nenamerno širijo vojno".

Ameriški predsednik Donald Trump in generalni sekretar Nata Mark Rutte julija na plenarnem zasedanju vrha Nata v Turčiji. FOTO: AP

Predsednik ZDA Donald Trump je srečanje danes komentiral tudi na svojem družbenem omrežju Truth Social. Zapisal je, da je Marka Rutteja obvestil o svojih pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom med nedavnim srečanjem na Kitajskem. Putin bi moral po mnenju Trumpa "umakniti vse vojaške sile z ozemelj po vsej Evropi", da bi čim hitreje dosegli sporazum med Rusijo in Ukrajino.

Dodal je, da sta z Ruttejem govorila tudi o obrambnih izdatkih. Izpostavil je naložbe v 20 novih obratov za proizvodnjo orožja, tako v ZDA kot v članicah Nata. "Osredotočajo se na proizvodnjo sistemov Patriot, THAAD, raket Tomahawk ter številnih novih orožij, tako ofenzivnih kot defenzivnih, ki jih javnost ali druge države še niso videle," je dodal. Poudaril je še, da ZDA "še nikoli v zgodovini niso proizvajale več vojaške opreme ali streliva", kar bo po oceni predsednika koristilo njihovim partnerjem in zaveznikom. Srečanje je potekalo v občutljivem trenutku za čezatlantske odnose. Trump je namreč na Kitajskem označil Putina za prijatelja, kar je povzročilo zaskrbljenost med evropskimi zaveznicami in v Ukrajini ter sprožilo ostre kritike v ZDA.