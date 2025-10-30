Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump in Ši dosegla dogovor, ZDA bodo 'takoj' znižale carine

Busan, 30. 10. 2025 06.43 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S. , STA
Komentarji
0

Predsednik ZDA Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta na srečanju v Južni Koreji dosegla enoletni sporazum o redkih zemljah. Washington bo zato nemudoma znižal carine na kitajsko blago, je potrdil Trump, ki je dogovor s Šijem označil za velik uspeh. Po Trumpovi oceni bi lahko v kratkem sklenili tudi trgovinski sporazum s Kitajsko.

Kot je Donald Trump povedal novinarjem na krovu letala Air Force One ob odhodu iz Južne Koreje, je vprašanje dostopa ZDA do redkih zemelj rešeno. "Sporazum o redkih zemljah je zdaj sklenjen in velja za ves svet," je dejal.

V središču trgovinske vojne med Kitajsko in ZDA so bili ravno redki minerali, ki se uporabljajo pri izdelavi električnih avtomobilov, elektronike in orožja. Kitajska je v zadnjih mesecih okrepila nadzor nad izvozom redkih zemelj, kar je zadalo močan udarec ameriški industriji. Analitiki so ocenili, da Kitajska svojo prevlado v industriji uporablja kot ključni pogajalski adut v trgovinskih pogajanjih, poroča BBC. 

Donald Trump in Ši Džinping
Donald Trump in Ši Džinping FOTO: AP

Trump je danes napovedal, da bodo ZDA s takojšnjim učinkom znižale vse carine na kitajsko blago, ki so bile sprejete v odgovor na pritok fentanila v ZDA.

Prav tako je zagotovil, da bosta Washington in Peking "sodelovala" glede vojne v Ukrajini, po njegovih besedah pa v pogovorih nista odprla vprašanja Tajvana.

Ameriški predsednik je srečanje označil za velik uspeh in napovedal, da bo aprila obiskal Kitajsko, Ši pa naj bi kmalu zatem obiskal ZDA. 

Pogovori med voditeljema dveh največjih svetovnih gospodarstev, ki sta se med Trumpovo turnejo po Aziji sestala v Južni Koreji, so trajali več kot poldrugo uro, po srečanju pa nista dala skupne izjave. To je bilo njuno prvo srečanje po letu 2019.

Na vprašanje, zakaj se ni srečal tudi s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom, je Trump odgovoril, da je bil med tem obiskom "preveč zaposlen", ne izključuje pa možnosti, da bi se v prihodnje vrnil v Azijo in se z njim srečal. 

"S Kim Džong Unom sem imel odličen odnos. Mislim, da če ne bi bil izvoljen ... veste, ne mara preveč ljudi, razen mene ... mislim, da bi imeli vojno," je dejal novinarjem. Severna Koreja je sicer le nekaj ur preden je Trump včeraj pristal v Južni Koreji, izstrelila rakete zemlja-zrak. 

donald trump ši džinping kitajska zda
Naslednji članek

Mala francoska vasica, iz katere se širijo omamne vonjave

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330