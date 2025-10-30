Trump in Ši dosegla dogovor, ZDA bodo 'takoj' znižale carine

V središču trgovinske vojne med Kitajsko in ZDA so bili ravno redki minerali, ki se uporabljajo pri izdelavi električnih avtomobilov, elektronike in orožja. Kitajska je v zadnjih mesecih okrepila nadzor nad izvozom redkih zemelj, kar je zadalo močan udarec ameriški industriji. Analitiki so ocenili, da Kitajska svojo prevlado v industriji uporablja kot ključni pogajalski adut v trgovinskih pogajanjih, poroča BBC.

Kot je Donald Trump povedal novinarjem na krovu letala Air Force One ob odhodu iz Južne Koreje, je vprašanje dostopa ZDA do redkih zemelj rešeno. "Sporazum o redkih zemljah je zdaj sklenjen in velja za ves svet," je dejal.

Trump je danes napovedal, da bodo ZDA s takojšnjim učinkom znižale vse carine na kitajsko blago, ki so bile sprejete v odgovor na pritok fentanila v ZDA.

Prav tako je zagotovil, da bosta Washington in Peking "sodelovala" glede vojne v Ukrajini, po njegovih besedah pa v pogovorih nista odprla vprašanja Tajvana.

Ameriški predsednik je srečanje označil za velik uspeh in napovedal, da bo aprila obiskal Kitajsko, Ši pa naj bi kmalu zatem obiskal ZDA.

Pogovori med voditeljema dveh največjih svetovnih gospodarstev, ki sta se med Trumpovo turnejo po Aziji sestala v Južni Koreji, so trajali več kot poldrugo uro, po srečanju pa nista dala skupne izjave. To je bilo njuno prvo srečanje po letu 2019.

Na vprašanje, zakaj se ni srečal tudi s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom, je Trump odgovoril, da je bil med tem obiskom "preveč zaposlen", ne izključuje pa možnosti, da bi se v prihodnje vrnil v Azijo in se z njim srečal.

"S Kim Džong Unom sem imel odličen odnos. Mislim, da če ne bi bil izvoljen ... veste, ne mara preveč ljudi, razen mene ... mislim, da bi imeli vojno," je dejal novinarjem. Severna Koreja je sicer le nekaj ur preden je Trump včeraj pristal v Južni Koreji, izstrelila rakete zemlja-zrak.