Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump in Ši po telefonu: Tajvan v ospredju pogovora

Peking, 05. 02. 2026 09.51 pred 2 urama 2 min branja 6

Avtor:
L.M.
Ši Džinping in Donald Trump

Predsednika ZDA in Kitajske sta opravila obsežen telefonski pogovor o globalnih vprašanjih, vključno z Iranom, Ukrajino in trgovino. Medtem ko je Trump pogovor označil za uspešen, je Kitajska poudarila pomen Tajvana kot ključnega vprašanja ter opozorila na ameriško vojaško podporo otoku.

Ameriški predsednik Donald Trump je po poročanju The New York Times pogovor označil za zelo uspešen ter poudaril pomen dobrih osebnih odnosov s kitajskim predsednikom Šijem Džinpingom, zlasti v luči načrtovanega obiska Kitajske in srečanja, ki naj bi potekalo spomladi.

Kitajska stran pa je pogovor predstavila precej drugače. Po poročanju državnih medijev je Džinping Tajvan izpostavil kot najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama in jasno poudaril, da Kitajska nikoli ne bo dopustila njegove ločitve. Posebej je opozoril ZDA, naj z vojaško podporo Tajvanu ravnajo izjemno previdno, kar je neposreden odziv na nedavno ameriško odobritev večmilijardnega orožarskega paketa za otok.

Kitajska, Tajvan, ZDA
Kitajska, Tajvan, ZDA
FOTO: Shutterstock

Tajvan se je na dogajanje odzval umirjeno. Sporočil je, da podpira stabilnost v regiji, hkrati pa bo nadaljeval krepitev lastne obrambe. ZDA medtem vztrajajo, da se njihova uradna politika ni spremenila, še naprej sledijo načelu ene Kitajske, obenem pa ohranjajo neformalne odnose in obrambno sodelovanje s Tajvanom.

Analitiki ocenjujejo, da je Džinping z ostrim tonom želel vnaprej začrtati rdeče črte pred prihajajočim vrhom s Trumpom ter pokazati odločnost tako domači javnosti kot ameriškemu vodstvu. Na drugi strani Trump ostaja previden in pogosto dvoumen, piše The New York Times. Priznava, da je Tajvan za Džinpinga vprašanje nacionalnega ponosa, obenem pa izraža upanje, da Kitajska ne bo posegla po sili.

ZDA Kitajska Trump Tajvan Ši

Melanio razburilo vprašanje o Epsteinovi partnerici

Pozivi k dvigu vseh plač, ne le minimalne

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
05. 02. 2026 12.10
Tajvan je kitajski, sploh ni debate..
Odgovori
0 0
sabro4
05. 02. 2026 12.04
naj se neha praskat kjer ga ne srbi in poskrbi da doma gestapo neha z pobijanjem, dušebrižnik
Odgovori
0 0
brabusednet
05. 02. 2026 11.47
Z Putinom se je dogovoril za Doneck,z Šijem za Tajvan on pa Grenlandijo.
Odgovori
0 0
Sickk 2
05. 02. 2026 11.39
Kramp bo prodou tajvan oz pustu kitajski preuzem u zameno za neki dinarckov...
Odgovori
+2
2 0
ivan z Doba
05. 02. 2026 11.30
Kar sta si dovolila trump in putin, si bo Ši na Tajvanu.😡
Odgovori
+3
3 0
CorbaMorba
05. 02. 2026 11.13
Ste v ultra desnih krogih zasledili podatek koliko denarja so (NAM) megakorporacije kot so Microsoft, Amazon in Palantir 'pokradle' na podlagi ICE deportacij?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ganljivo sporočilo skeptikom: Vsaka družina je edinstvena in veljavna
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
moskisvet
Portal
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515