Trump in Ši po telefonu: Tajvan v ospredju pogovora

Ameriški predsednik Donald Trump je po poročanju The New York Times pogovor označil za zelo uspešen ter poudaril pomen dobrih osebnih odnosov s kitajskim predsednikom Šijem Džinpingom, zlasti v luči načrtovanega obiska Kitajske in srečanja, ki naj bi potekalo spomladi.

Kitajska stran pa je pogovor predstavila precej drugače. Po poročanju državnih medijev je Džinping Tajvan izpostavil kot najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama in jasno poudaril, da Kitajska nikoli ne bo dopustila njegove ločitve. Posebej je opozoril ZDA, naj z vojaško podporo Tajvanu ravnajo izjemno previdno, kar je neposreden odziv na nedavno ameriško odobritev večmilijardnega orožarskega paketa za otok.