Trump in Ši po telefonu: Tajvan v ospredju pogovora

Ameriški predsednik Donald Trump je po poročanju The New York Times pogovor označil za zelo uspešen ter poudaril pomen dobrih osebnih odnosov s kitajskim predsednikom Šijem Džinpingom, zlasti v luči načrtovanega obiska Kitajske in srečanja, ki naj bi potekalo spomladi.
Kitajska stran pa je pogovor predstavila precej drugače. Po poročanju državnih medijev je Džinping Tajvan izpostavil kot najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama in jasno poudaril, da Kitajska nikoli ne bo dopustila njegove ločitve. Posebej je opozoril ZDA, naj z vojaško podporo Tajvanu ravnajo izjemno previdno, kar je neposreden odziv na nedavno ameriško odobritev večmilijardnega orožarskega paketa za otok.
Tajvan se je na dogajanje odzval umirjeno. Sporočil je, da podpira stabilnost v regiji, hkrati pa bo nadaljeval krepitev lastne obrambe. ZDA medtem vztrajajo, da se njihova uradna politika ni spremenila, še naprej sledijo načelu ene Kitajske, obenem pa ohranjajo neformalne odnose in obrambno sodelovanje s Tajvanom.
Analitiki ocenjujejo, da je Džinping z ostrim tonom želel vnaprej začrtati rdeče črte pred prihajajočim vrhom s Trumpom ter pokazati odločnost tako domači javnosti kot ameriškemu vodstvu. Na drugi strani Trump ostaja previden in pogosto dvoumen, piše The New York Times. Priznava, da je Tajvan za Džinpinga vprašanje nacionalnega ponosa, obenem pa izraža upanje, da Kitajska ne bo posegla po sili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.