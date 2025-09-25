Trump po fiasku s tekočimi stopnicami: Trojna sabotaža ZN

Incident pred zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, kjer so se ob prihodu v zgradbo pred Donaldom in Melanio Trumpom nenadoma ustavile tekoče stopnice, tehnične težave pa je imel tudi v dvorani med svojim govorom, je dobil nadaljevanje. Trump je v zapisu na družbenih omrežjih Združene narode obtožil trojne sabotaže. S primerom se ukvarja tudi ameriška tajna služba.

Donald Trump in Melania sta se morala po tekočih stopnicah povzpeti peš. FOTO: Profimedia icon-expand

"Včeraj se je v Združenih narodih zgodila prava sramota – Ne eden, ne dva, ampak trije zelo zlovešči dogodki!" je očitno razjarjen Trump zapisal na družbenem omrežju. Ameriški predsednik je prepričan, da ni šlo za naključje, temveč za trojno sabotažo ZN, ki bi se je morali sramovati. Ob tem je imel v mislih ustavljene tekoče stopnice, okvaro teleprompterja in težave z zvokom med njegovim govorom. Po incidentu je The Times poročal, da naj bi se uslužbenci ZN šalili, da bodo izklopili tekoče stopnice. Trump trdi, da bi morali ljudi, ki so to storili, aretirati.

"Neverjetno je, da z Melanio nisva padla na ostre robove stopnic. Oba sva se dobro držala ograje, sicer bi bila katastrofa," je še zapisal in se obregnil tudi ob teleprompter, s katerega bi moral prebrati svoj govor. Kot trdi Trump, je bil teleprompter popolnoma zatemnjen, težave naj bi bile tudi z zvokom, svetovni voditelji v dvorani pa niso slišali njegovega govora, razen če so ga poslušali prek slušalk s tolmačem. "Po končanem govoru sem vprašal Melanio: 'Kako sem se odrezal?', odgovorila mi je, da ni slišala niti besede."

Donald Trump trdi, da zaradi težav z zvokom Melania Trump ni slišala njegovega govora. FOTO: AP icon-expand