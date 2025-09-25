Svetli način
Tujina

Trump po fiasku s tekočimi stopnicami: Trojna sabotaža ZN

New York, 25. 09. 2025 09.38 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
17

Incident pred zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, kjer so se ob prihodu v zgradbo pred Donaldom in Melanio Trumpom nenadoma ustavile tekoče stopnice, tehnične težave pa je imel tudi v dvorani med svojim govorom, je dobil nadaljevanje. Trump je v zapisu na družbenih omrežjih Združene narode obtožil trojne sabotaže. S primerom se ukvarja tudi ameriška tajna služba.

Donald Trump in Melania sta se morala po tekočih stopnicah povzpeti peš.
Donald Trump in Melania sta se morala po tekočih stopnicah povzpeti peš. FOTO: Profimedia

"Včeraj se je v Združenih narodih zgodila prava sramota – Ne eden, ne dva, ampak trije zelo zlovešči dogodki!" je očitno razjarjen Trump zapisal na družbenem omrežju. Ameriški predsednik je prepričan, da ni šlo za naključje, temveč za trojno sabotažo ZN, ki bi se je morali sramovati. Ob tem je imel v mislih ustavljene tekoče stopnice, okvaro teleprompterja in težave z zvokom med njegovim govorom. 

Po incidentu je The Times poročal, da naj bi se uslužbenci ZN šalili, da bodo izklopili tekoče stopnice. Trump trdi, da bi morali ljudi, ki so to storili, aretirati. 

"Neverjetno je, da z Melanio nisva padla na ostre robove stopnic. Oba sva se dobro držala ograje, sicer bi bila katastrofa," je še zapisal in se obregnil tudi ob teleprompter, s katerega bi moral prebrati svoj govor. Kot trdi Trump, je bil teleprompter popolnoma zatemnjen, težave naj bi bile tudi z zvokom, svetovni voditelji v dvorani pa niso slišali njegovega govora, razen če so ga poslušali prek slušalk s tolmačem. "Po končanem govoru sem vprašal Melanio: 'Kako sem se odrezal?', odgovorila mi je, da ni slišala niti besede."

Donald Trump trdi, da zaradi težav z zvokom Melania Trump ni slišala njegovega govora.
Donald Trump trdi, da zaradi težav z zvokom Melania Trump ni slišala njegovega govora. FOTO: AP

Zapis, v katerem Trump pojasnjuje svoj vidik tehničnih težav, bo poslal tudi generalnemu sekretarju Združenih narodov in vodstvo pozval k preiskavi. Poziva tudi, naj shranijo vse posnetke varnostnih kamer, ki so ujele dogajanje ob tekočih stopnicah. S primerom se ukvarja tudi tajna služba, je sporočil Trump. 

Strani si odgovornost za težave prelagata. Sekretariat ZN je že včeraj sporočil, da je tekoče stopnice najverjetneje nehote ustavil Trumpov snemalec, ki je nenamerno sprožil varnostni mehanizem, za delovanje teleprompterja pa da je odgovorna ameriška delegacija in da s tem nimajo nič. Bela hiša trdi, da gre za aparat ZN. 

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
25. 09. 2025 11.06
+1
Trump je dočakal edino zasluženo nagrado, ker z Nobelovo ne bo nič.
ODGOVORI
1 0
emilzapata
25. 09. 2025 11.06
svet je padel iz tečajev predvsem zato, ke je že dolgo prehlajena ZdA močno zbolela, npr že mi slovenci imamo precej diplomatov in novinarjev v ZDA, pa nikarsnih njihovih prispevkov o gnili ameriski druzbi, ko se bo ta stabilizirala, bo svet zaplul v mirneše vode, Moje izkusnje izpred 25 let: v Las Vegasu 150kg americanka smeje zapravlja denar za igralnim avtomatom, bolj ko izgublja, bolj se ji smeji, potem pa samo 50km stran zaideš v indijanske rezervate, kjer se nehote spomniš na naše Rome, ki imajo pri nas res pravo ameriko, prava sramota za ameriko. in ti nam prodajajo ameriski nacin življenje, ki se ti že po nekaj dneh začne upirati
ODGOVORI
0 0
McGregor---
25. 09. 2025 11.06
+1
Biden-u se to ne bi moralo zgoditi, on se tega sploh zavedal nebi 😂😂😂
ODGOVORI
1 0
mackon08
25. 09. 2025 10.59
-1
Uh skoraj so ga stopnice ubile.
ODGOVORI
0 1
Luigi Taveri II.
25. 09. 2025 10.56
+1
Stopnice so odnesle tudi Bidna
ODGOVORI
1 0
Luigi Taveri II.
25. 09. 2025 10.55
-1
Izklop stopnic je po novem teroristično dejanje
ODGOVORI
0 1
Aijn Prenn
25. 09. 2025 10.54
-1
Karma, ker je Makarona zablokiral na cesti.
ODGOVORI
0 1
srp28
25. 09. 2025 10.51
+0
Kaj dela propaganda danes, vsako slabo novico izkoristi v njegov prid, ce ne drugega izjavlja lazi, ki scasoma postanejo resnica v očeh volilcev, bruhhhh v kaksnem svetu zivimo
ODGOVORI
3 3
Da se mene pita..
25. 09. 2025 10.48
+3
Baje je hoja po stopnicah zdrava,kaj se pritožuje za vsak d...
ODGOVORI
6 3
Cogo
25. 09. 2025 10.44
+2
levaki ne prenesejo, da kdo na glas govori resnico. itak, da so poskušali vse, da ga utišajo.
ODGOVORI
5 3
Albert Konečnik
25. 09. 2025 10.42
+0
Če bi bilo po moje, bi mu preprečil še marsikaj drugega.
ODGOVORI
6 6
Potouceni kramoh
25. 09. 2025 10.42
+2
Trumpa bi moralo biti večno strah kamorkoli gre glede na to kakšno karmo oddaja.
ODGOVORI
7 5
Blue Dream
25. 09. 2025 10.45
+1
mislim da ga tudi je po tem Kirkovem dogodku in po problemih z ušesi
ODGOVORI
5 4
Blue Dream
25. 09. 2025 10.54
+1
najbrž velikokrat pogleduje na bližnje strehe
ODGOVORI
2 1
Blue Dream
25. 09. 2025 10.37
-2
Tip ga je mel že na pol v hlačah . Je za trenutek pomisli evo to je to
ODGOVORI
2 4
minimalizem
25. 09. 2025 10.35
+0
kok je stari dosadan
ODGOVORI
6 6
