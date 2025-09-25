Trump po fiasku s tekočimi stopnicami: Trojna sabotaža ZN

"Včeraj se je v Združenih narodih zgodila prava sramota – Ne eden, ne dva, ampak trije zelo zlovešči dogodki!" je očitno razjarjen Trump zapisal na družbenem omrežju. Ameriški predsednik je prepričan, da ni šlo za naključje, temveč za trojno sabotažo ZN, ki bi se je morali sramovati. Ob tem je imel v mislih ustavljene tekoče stopnice, okvaro teleprompterja in težave z zvokom med njegovim govorom.
Po incidentu je The Times poročal, da naj bi se uslužbenci ZN šalili, da bodo izklopili tekoče stopnice. Trump trdi, da bi morali ljudi, ki so to storili, aretirati.
"Neverjetno je, da z Melanio nisva padla na ostre robove stopnic. Oba sva se dobro držala ograje, sicer bi bila katastrofa," je še zapisal in se obregnil tudi ob teleprompter, s katerega bi moral prebrati svoj govor. Kot trdi Trump, je bil teleprompter popolnoma zatemnjen, težave naj bi bile tudi z zvokom, svetovni voditelji v dvorani pa niso slišali njegovega govora, razen če so ga poslušali prek slušalk s tolmačem. "Po končanem govoru sem vprašal Melanio: 'Kako sem se odrezal?', odgovorila mi je, da ni slišala niti besede."
Zapis, v katerem Trump pojasnjuje svoj vidik tehničnih težav, bo poslal tudi generalnemu sekretarju Združenih narodov in vodstvo pozval k preiskavi. Poziva tudi, naj shranijo vse posnetke varnostnih kamer, ki so ujele dogajanje ob tekočih stopnicah. S primerom se ukvarja tudi tajna služba, je sporočil Trump.
Strani si odgovornost za težave prelagata. Sekretariat ZN je že včeraj sporočil, da je tekoče stopnice najverjetneje nehote ustavil Trumpov snemalec, ki je nenamerno sprožil varnostni mehanizem, za delovanje teleprompterja pa da je odgovorna ameriška delegacija in da s tem nimajo nič. Bela hiša trdi, da gre za aparat ZN.
