Trump s hvalami, da je preprečil usmrtitve. Iran: Rešili ste AI ženske

Po torkovem pozivu Trumpa po izpustitvi žensk je v sredo sledil nov zapis s pojasnilom, da so ga obvestili, da osmerice ne bodo usmrtili. "Štiri bodo nemudoma izpuščene, štiri bodo obsojene na mesec dni zapora," ob tem se je še zahvalil Iranu, ki je, kot trdi Trump, upošteval njegovo zahtevo kot predsednika Združenih držav.
Iran se je na dogajanje odzval z besedami, da je vse skupaj le izmišljotina, s katero si želi Trump zgolj oprati svoje ime. "Trumpova praznina na bojišču ga je spodbudila, da si z lažnimi novicami izmišljuje dosežke," je po poročanju Reutersa v sredo javila iranska tiskovna pravosodna agencija Mizan.
Iran je še pred drugo Trumpovo objavo trdil, da so novico o usmrtitvah razširile protiiranske skupine, Trump pa je novicam nasedel, so trdili.
Agencija je sicer potrdila, da so bile nekatere ženske izpuščene, nekaj pa se jih sooča z zaporno kaznijo, ne pa tudi s smrtjo in da žensk nikoli niso nameravali usmrtiti.
"Trump je rešil osem ljudi, ustvarjenih z umetno inteligenco"
V konflikt se je nato vmešalo še veleposlaništvo Irana v Savdski Arabiji. "Hura, Trump je rešil osem ljudi, ustvarjenih z AI (AI je angleška kratica za umetno inteligenco, op. a.)," so zapisali in ob tem delili objavo Trumpa, ki je delil fotografije žensk, ki naj bi jim grozila usmrtitev.
Grok, klepetalni robot z umetno inteligenco, integriran na omrežju X, je pod fotografijo zapisal, da so fotografije žensk res ustvarjene s pomočjo umetne inteligence.
Kljub zmedi so v Beli hiši prepričani, da je prav Trump zaslužen, da so rešili življenja osmih žensk, in da je trenutni predsednik ZDA po srcu humanitarec.