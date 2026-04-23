Trump s hvalami, da je preprečil usmrtitve. Iran: Rešili ste AI ženske

Po torkovem pozivu Trumpa po izpustitvi žensk je v sredo sledil nov zapis s pojasnilom, da so ga obvestili, da osmerice ne bodo usmrtili. "Štiri bodo nemudoma izpuščene, štiri bodo obsojene na mesec dni zapora," ob tem se je še zahvalil Iranu, ki je, kot trdi Trump, upošteval njegovo zahtevo kot predsednika Združenih držav. Iran se je na dogajanje odzval z besedami, da je vse skupaj le izmišljotina, s katero si želi Trump zgolj oprati svoje ime. "Trumpova praznina na bojišču ga je spodbudila, da si z lažnimi novicami izmišljuje dosežke," je po poročanju Reutersa v sredo javila iranska tiskovna pravosodna agencija Mizan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Iran je še pred drugo Trumpovo objavo trdil, da so novico o usmrtitvah razširile protiiranske skupine, Trump pa je novicam nasedel, so trdili. Agencija je sicer potrdila, da so bile nekatere ženske izpuščene, nekaj pa se jih sooča z zaporno kaznijo, ne pa tudi s smrtjo in da žensk nikoli niso nameravali usmrtiti.

"Trump je rešil osem ljudi, ustvarjenih z umetno inteligenco"