Trump v rezidenci komunistične partije: Sklenili smo fantastične sporazume

Trump je danes v Pekingu obiskal rezidenco Zhongnanhai, kjer živijo in delajo najvišji kitajski politični voditelji, po novem dvostranskem srečanju in delovnem kosilu s Xijem pa bo zaključil dvodnevni obisk in zapustil Kitajsko. "Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, odličnih za obe državi," je med sprehodom po vrtovih rezidence vodstva kitajske komunistične partije povedal Trump, ki se mudi na prvem državniškem obisku na Kitajskem v svojem drugem mandatu, potem ko je državo obiskal že leta 2017. "Tako kot vzajemna trgovina bo vzajemen tudi obisk," je še dejal ameriški predsednik in izrazil upanje, da bo Xi ob morebitnem prihodnjem obisku v ZDA, kamor je povabljen septembra, tako navdušen, kot je sam navdušen nad Kitajsko, navaja britanski BBC.

Predsednik ZDA Donald Trump s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom na Kitajskem AP

Beseda tudi o vojni

V poznejši izjavi je Trump pojasnil, da sta s Xijem govorila tudi o "mnogih drugih zadevah" in "razrešila veliko različnih problemov, ki jih drugi ne bi bili sposobni rešiti". Ena od tem je bila po njegovih besedah tudi vojna z Iranom, v luči katere sta se voditelja že v četrtek zavzela za odprtje strateško pomembne Hormuške ožine, nad katero ima islamska republika ključen vpliv. Na kitajskem zunanjem ministrstvu so danes vnovič izrazili upanje, da bo v vojni na Bližnjem vzhodu čim prej doseženo premirje, in da se bodo pomorske poti čim prej odprle, poročajo tuje tiskovne agencije. "Nima smisla nadaljevati tega konflikta, do katerega sploh ne bi smelo priti," so navedli.

Iskri se pri vprašanju Tajvana