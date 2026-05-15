Tujina

Trump v rezidenci komunistične partije: Sklenili smo fantastične sporazume

Peking, 15. 05. 2026 06.36 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Trump na Kitajskem

Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je ob drugem dnevu obiska v Pekingu dejal predsednik ZDA Donald Trump, medtem ko se je z gostiteljem, kitajskim kolegom Xi Jinpingom, sprehajal po vrtovih kompleksa Zhongnanhai. Dodal je, da sta razpravljala tudi o "mnogih drugih zadevah" in razrešila številna nesoglasja.

Trump je danes v Pekingu obiskal rezidenco Zhongnanhai, kjer živijo in delajo najvišji kitajski politični voditelji, po novem dvostranskem srečanju in delovnem kosilu s Xijem pa bo zaključil dvodnevni obisk in zapustil Kitajsko.

"Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, odličnih za obe državi," je med sprehodom po vrtovih rezidence vodstva kitajske komunistične partije povedal Trump, ki se mudi na prvem državniškem obisku na Kitajskem v svojem drugem mandatu, potem ko je državo obiskal že leta 2017.

"Tako kot vzajemna trgovina bo vzajemen tudi obisk," je še dejal ameriški predsednik in izrazil upanje, da bo Xi ob morebitnem prihodnjem obisku v ZDA, kamor je povabljen septembra, tako navdušen, kot je sam navdušen nad Kitajsko, navaja britanski BBC.

Beseda tudi o vojni

V poznejši izjavi je Trump pojasnil, da sta s Xijem govorila tudi o "mnogih drugih zadevah" in "razrešila veliko različnih problemov, ki jih drugi ne bi bili sposobni rešiti". Ena od tem je bila po njegovih besedah tudi vojna z Iranom, v luči katere sta se voditelja že v četrtek zavzela za odprtje strateško pomembne Hormuške ožine, nad katero ima islamska republika ključen vpliv.

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so danes vnovič izrazili upanje, da bo v vojni na Bližnjem vzhodu čim prej doseženo premirje, in da se bodo pomorske poti čim prej odprle, poročajo tuje tiskovne agencije. "Nima smisla nadaljevati tega konflikta, do katerega sploh ne bi smelo priti," so navedli.

Trump na Kitajskem 2017
Trump na Kitajskem 2017
FOTO: AP

Iskri se pri vprašanju Tajvana

Prvi dan obiska predsednika ZDA, ki ga v Pekingu spremlja visoka politična in gospodarska delegacija, je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav med državama ostaja več nerešenih vprašanj. Ena spornejših točk je Tajvan, kar je Xi označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih med Kitajsko in ZDA.

Napetosti ostajajo tudi na področju gospodarstva in trgovine, čeprav v trgovinski vojni med svetovnima velesilama trenutno velja nekakšno premirje.

Xi se je v četrtek sestal z voditelji nekaterih največjih podjetij iz ZDA, ki so s Trumpom odpotovali v Peking, med njimi sta bila tudi Elon Musk (Tesla) in Jensen Huang (Nvidia). Pri tem je nakazal, da je Kitajska pripravljena širše odpreti vrata za podjetja iz ZDA, obe strani se nadejata poslovnih priložnosti.

Trump Kitajska Xi Jinping zunanja politika gospodarstvo

