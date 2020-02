Trump navdušen nad stotisočglavo množico, ki ga je pričakala v Indiji

V samo 70 letih po neodvisnosti od Velike Britanije je Indija postala "gospodarska velesila in največja demokracija, ki je kadarkoli obstajala", je dejal predsednik ZDA Donald Trump, ki je dvodnevni državniški obisk v Indiji začel z govorom v Ahmedabadu pred približno 100.000 ljudmi na stadionu Motera. Dodal je, da je Indija z 1,3 milijarde prebivalcev"čudež demokracije".

Kot je še dejal Trump, so pogovori o prostotrgovinskem sporazumu med ZDA in Indijo šele na začetku, a bi lahko privedli do "fantastičnega sporazuma". Indija po njegovih besedah predstavlja neverjeten potencial in že kmalu bo država imela največji srednji razred na svetu, je še dejal Trump.

Dvostranska blagovna izmenjava med državam je leta 2018 znašala zgolj 140 milijard ameriških dolarjev (slabih 130 milijonov evrov), kar je približno desetina blagovne izmenjave med ZDA in EU. ZDA zato v Indiji vidijo velik gospodarski potencial.