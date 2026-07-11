'Če me bo Iran ubil ali to poskušal, bo letelo na tisoče raket'

"Tisoč raket je pripravljenih in usmerjenih proti Islamski republiki Iran, takoj za njimi pa bo sledilo še tisoče drugih, če bo iranska vlada uresničila svojo grožnjo, ki jo je izrekla na številnih koncih sveta, da bo ubila ali poskušala ubiti aktualnega predsednika ZDA, v tem primeru mene!" je Trump v petek pozno zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social .

"Ukazi so že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena, voljna in sposobna, da v obdobju enega leta, z možnostjo podaljšanja, popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana," je še dodal.

Ameriški časnik Wall Street Journal je pred dnevi ob sklicevanju na dobro obveščene vire poročal, da je Izrael ZDA posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na Trumpa.