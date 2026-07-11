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'Če me bo Iran ubil ali to poskušal, bo letelo na tisoče raket'

Washington, 11. 07. 2026 12.34 pred 31 minutami 1 min branja 26

Avtor:
T.H.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Kot je še posvaril, bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile.

"Tisoč raket je pripravljenih in usmerjenih proti Islamski republiki Iran, takoj za njimi pa bo sledilo še tisoče drugih, če bo iranska vlada uresničila svojo grožnjo, ki jo je izrekla na številnih koncih sveta, da bo ubila ali poskušala ubiti aktualnega predsednika ZDA, v tem primeru mene!" je Trump v petek pozno zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

"Ukazi so že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena, voljna in sposobna, da v obdobju enega leta, z možnostjo podaljšanja, popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana," je še dodal.

Ameriški časnik Wall Street Journal je pred dnevi ob sklicevanju na dobro obveščene vire poročal, da je Izrael ZDA posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na Trumpa.

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Teheran sicer že več let napoveduje maščevanje Trumpu zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Solejmanija januarja 2020 med njegovim prvim predsedniškim mandatom.

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Trump je sicer v petek potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Po njegovih besedah je Teheran prosil za nadaljevanje pogajanj, ZDA pa so v to privolile.

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KOMENTARJI26

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M_teoretik
11. 07. 2026 13.06
Ka pa ukaza za napad na Islamsko Republiko Japonsko pa ni dal!?
Odgovori
0 0
PetindvajsetUR
11. 07. 2026 13.05
Opala Doni, voham strah?? 😁😁
Odgovori
0 0
Actual Asparagus
11. 07. 2026 13.04
Levnuharji pač ne razumejo osnov geopolitičnega stanja in razmerja v današnjem svetu. Levnuhar bo vedno kritiziral zahod. Obenem pa so prav ti levnuharji tisti, ki najbolj izkoriščajo vse kar jim je grdi zahod nudil.
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0 0
Aijn Prenn
11. 07. 2026 13.03
Ateta je tolk strah, da čist neprespan in neurejen naokrog hodi.
Odgovori
0 0
Minifa
11. 07. 2026 13.00
Glede na to, da so ZDA brez razloga napadle IRAN pobile na stotine otrok, vodstvo in kar po vrsti vse brez izbire je MAŠČEVANJE IRANA VEČ KOT UPRAVIČENO.
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-1
1 2
YouRangMyLord
11. 07. 2026 12.59
Pričel nespametno pohlepnonaftno in pogojevalno vojno v Iranu v španoviji z Netijem, pobil tam celotno 50člansko vodstvo iranskega režima, zdaj pa jokca, se boji za svoje življenje a kljub temu še dalje grozi z raketiranjem Irana in počne še vedno nadalje nespametna dejanja in si ne prizna da je vojno izgubil? V Ankaro pred 4dnevi na NATO srečanje letel s podarjenim mu qatarskim Boeingom kot novi AirForce, v katerega so amerisški davkoplačevalci morali dodatno vložiti še 100/ milijonov dolarjev za varnostno nadgradnjo, ponj v Ankaro pa je moral priti stari AirForce 1, ker se zbal, da ga bodo z zraku razstrelili, ker so nenadoma na tanovem letalu zaznali "varnostno tehnične težave" ? S tem, da je glavna novica v Ameriki ta, kako Trump prikriva čudno izginotje senatorja Kentuckyja Mitcha McDonnella, ki je še kako pomagal "tlakovati" Trumpu pot do tja, kjer je sedaj, vendar ker ga je tudi pošteno kritizsiral, je sedaj "čudežno izginil po intervenciji, ko so ga odpeljali reševalci 14. junija po domnevnem zastoju srca na domu; kar pa naši mediji seveda ne poročajo.
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+1
1 0
Minifa
11. 07. 2026 12.59
Glede na to, da so ZDA brez razloga napadle IRAN pobile na stotine otrok, vodstvo in kar po vrsti vse brez izbire je
Odgovori
-2
0 2
Big M
11. 07. 2026 12.58
A je kje članek o tem ko so Španci prijokali nazaj k Trumpiju?🤔🤔🤔
Odgovori
-1
1 2
Aijn Prenn
11. 07. 2026 13.04
Si fajn spala, pa se ti je kaj sanjalo?? ;-))
Odgovori
0 0
vlahov
11. 07. 2026 12.57
Trump bi lahko oz. mora poslati rakete nad morilce v IRG - teroristično org.
Odgovori
+1
2 1
KaiC
11. 07. 2026 12.57
Itak da bo letelo na tisoče raket - Ognjemete mamo za praznovanje.
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+0
2 2
Sickk 2
11. 07. 2026 12.56
Bog ne dj napisat kej cez krampa, te takoj zbrisejo od kar so te g h n o j i desni na oblasti, ce ne ti pa itak sekta sam minuse tala. Fujj
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-2
1 3
Big M
11. 07. 2026 12.55
Evo in komentarji že padajo! 😆😆😆 Ko prileti prispevek o 🍊 kjer ga opišejo oz. prikažejo kot največjo pošast daleč naokoli...iz temnih, globokih lukenj prilezejo, priplazijo najbol čustveni osebki ki jih premoremo na tej spletni strani 🫪. In pol bereš kej pišejo...ahahaha!
Odgovori
+0
2 2
tina se je kur bala
11. 07. 2026 12.52
Oranzni zaostalez.
Odgovori
-2
7 9
Aijn Prenn
11. 07. 2026 13.06
A zdej se jih pa ne boji več?
Odgovori
0 0
JApajaDAja
11. 07. 2026 12.50
sam si je narisal tarčo na čelo.....
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+0
9 9
destrikk@live.com
11. 07. 2026 12.49
Zdej bo izraelci izvedli i na konc bo okrivili iran i evo ti sr....
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+1
5 4
dober dan
11. 07. 2026 12.53
Zakaj bi izrael ubil svoje najuporabnejše sredstvo?
Odgovori
-3
2 5
boslo
11. 07. 2026 12.53
Naj dokončajo zadevo in mir
Odgovori
-1
2 3
Čamil
11. 07. 2026 12.49
bos ja ti kj🤣
Odgovori
+0
3 3
royayers
11. 07. 2026 12.48
psihopat. pa da te cimprej najdejo
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+1
5 4
Big M
11. 07. 2026 12.48
No in zato ker so prej vjutro napisali en pozitivni prispevek o Trumpije morajo zdaj zopet vse uničti in ga prikazati v najbol negativni luči 😂🤣, da cπkneš. So ga preveč "počlovečili"! Nič novega pri MSM. Še jokali boste ko ga ne bo! Kaj druga pa žene algoritem 😆?
Odgovori
-4
2 6
M_teoretik
11. 07. 2026 12.48
#'Nepotrjena identiteta': deformiran balon ali NLP?# Precej spominja na Trampa!?
Odgovori
+3
3 0
M_teoretik
11. 07. 2026 12.46
Pozabil je še ukazat kopensko ofenzivo!? Al neupa!?
Odgovori
-1
2 3
Big M
11. 07. 2026 12.49
Oranžni si nič ne upa, absolutno nič! 🤣😂🤣😂
Odgovori
-1
2 3
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