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Trump: Iran lahko uniči eno mesto, Los Angeles ali San Diego

Lincoln, 06. 10. 2026 07.56 pred 1 uro 2 min branja 40

Avtor:
M.S.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru med obiskom Nebraske izjavil, da je vojna z Iranom "skoraj končana". Komentiral je tudi možnost napada na ameriška mesta. "Naj uničijo Los Angeles ali San Diego. To je zelo majhna cena."

Donald Trump je v ponedeljek odpotoval v Nebrasko, kjer se je udeležil predvolilnega zborovanja pred novembrskimi vmesnimi volitvami.

Nagovoril je svoje privržence, pri tem pa podal nenavadne izjave. "Mimogrede, Iranu zadajamo hud poraz – to veste, kajne?" je dejal uvodoma.

V nadaljevanju je komentiral poročila o možnem napadu na katero od ameriških mest s strani Irana. "Razmere so nekoliko napete, a to je majhna cena za varnost sveta. Lahko bi uničili eno mesto. Naj uničijo Los Angeles ali San Diego. To je zelo majhna cena," je dejal Trump.

Predvolilno zborovanje v Nebraski
Predvolilno zborovanje v Nebraski
FOTO: AP

Zatrdil je tudi, da se konflikt bliža koncu. "Pravzaprav je že skoraj konec. Vedno pravijo, da imajo visok prag bolečine, a verjemite mi, še ga bodo potrebovali. Konec bo nastopil zelo hitro, tako ali drugače," je dejal.

Volivcem je prav tako zagotovil, da bodo cene goriva kmalu padle. "Vse skupaj se bo hitro končalo in cene bodo strmo padle. Morda boste rekli: Prosim, gospod, cene padajo prehitro! Videli boste," je dodal.

Ob tem je podpisal izvršni ukaz, s katerim želi znižati rekordno visoke cene dizla. Ukaz začasno omogoča uporabo neobdavčenega rdeče obarvanega dizla tudi za vozila na javnih cestah. Rdeče obarvani dizel je v osnovi enak običajnemu dizelskemu gorivu, vendar je zaradi oprostitve davkov namenjen predvsem uporabi zunaj javnih cest, denimo v kmetijskih in gradbenih strojih, poroča CNN.

Obisk Nebraske je del predvolilne turneje, ki jo je Trump poimenoval kot "32-dnevna ofenziva zborovanj". Doslej je obiskal Oklahomo in Alabamo, za sredo pa je predvideno zborovanje v San Antoniu v Teksasu, kar bo njegov drugi obisk te zvezne države v dveh tednih.

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KOMENTARJI40

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miabi
06. 10. 2026 09.20
Iran ni sprožil nobene vojne v sodobni zgodovini, tega pa ne moremo trditi za ZDA.
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0 0
Tinko22
06. 10. 2026 09.19
Kako lahko predsednik da takšno izjavo, majhna cena, če uničijo eno mesto, eh saj to je malo ljudi? Upam, da bo najprej on plačal majhno ceno.
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+1
1 0
Wolfman
06. 10. 2026 09.17
Propaganda je to, v kolikor ZDA izgubijo kontrolo nad sabo! sicer Trumpova vlada uničuje vse vključno z ZDA, pa čeprav sami sebi lažejo in verjamejo, da delajo v dobro za ZDA!
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+1
2 1
Big M
06. 10. 2026 09.18
Kolko krat si že isti komentar napiso? To samo kopi pa paste narejiš a ne?
Odgovori
0 0
Japa Jade
06. 10. 2026 09.21
Big M, če klikneš na njegov nick boš videl njegove pretekle komentarje, pa tega ni med njimi.
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0 0
Big M
06. 10. 2026 09.17
Mamo take |d/0te tu ke ne kapirajo Trumpa oz. ga nočejo in pol verjamejo vse kar jim ti kvazi "novinarji" "servirajo na krožniku" 😂🤣 to crkneš od smeha
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0 0
lokson
06. 10. 2026 09.16
Dajte si pogledat govor in potem modrujte. Pa kaj res ni več poštenega novinarstva,
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+1
1 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
06. 10. 2026 09.12
Ko človek prebere novico o tem, da bi lahko uničenje Los Angelesa ali San Diega predstavljalo majhno ceno, se sprašuje, ali se politiki sploh zavedajo teže takšnih izjav. Govorjenje o milijonih življenj kot o potrošnem materialu pokazuje popolno moralno gnilobo, saj bodo v primeru konflikta navadni ljudje tisti, ki bodo plačali ceno, medtem ko bo elita na varnem.
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+3
5 2
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
06. 10. 2026 09.14
Pa da ne bo pomote, tudi naši evropolitiki niso nič boljši od Trumpetala. Prav tako z lažmi želijo s pomočjo palčka narediti vojno z Rusijo.
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+0
1 1
Rock8
06. 10. 2026 09.11
Spet oranžni klobasa neumnosti
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+1
3 2
BBcc
06. 10. 2026 09.10
Trumpu in Putin se je odpeljalo.
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+1
3 2
AdolfH
06. 10. 2026 09.13
prej se je EU in Bruslju odpeljal kot pa njima
Odgovori
0 0
yolli
06. 10. 2026 09.10
Asaf Eisin.....Izraelski svetovalec Goloba.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-4
0 4
Snopsmajster
06. 10. 2026 09.06
Bolj star bolj nor !!Tramp tover lahko pade,tako kot world trade,Iranci bodo Trampu je..!i mater !!!
Odgovori
+0
2 2
Big M
06. 10. 2026 09.11
Da mu bodo mater je...i ze dolgo govorite pa še zdaj nič ni blo s tega
Odgovori
0 0
JackRussell
06. 10. 2026 09.06
Zopet pere ovcam glave. Priprave za naslednjo kampanjo na kateri se bo potegoval za predsednika GD Vance.
Odgovori
+1
1 0
Big M
06. 10. 2026 09.03
Hahaha Trump pa je za hece 😂
Odgovori
+1
3 2
lokson
06. 10. 2026 09.03
Kakšno nabijanje zopet!!!!!!!
Odgovori
+9
9 0
AlexReal
06. 10. 2026 09.01
Ta človek je nevaren.
Odgovori
+6
11 5
Sowkenc
06. 10. 2026 09.00
To so izjave avtokratskega psihopata. Žal v Slovenji nismo daleč od realnosti.
Odgovori
+6
12 6
qwerty99
06. 10. 2026 08.57
"Prosim, gospod, cene padajo prehitro!" - možakar je resno moten.
Odgovori
+6
11 5
dark Cat
06. 10. 2026 08.55
Kter nakladac🤦
Odgovori
+4
9 5
Preziram desnukarje
06. 10. 2026 08.54
Ma ta človek prav res nima nič v glavi. Je samovšečni dementnež. Ne razumem, da ga Američani ne odnesejo z kapitola.
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+8
12 4
bublika
06. 10. 2026 08.52
na tak ukreo bi lahko za znižanje cen goriva (prodaja neobarvanega gispodinjskega dizla) ucedla tudi Slovenija !!!
Odgovori
+0
1 1
klop12
06. 10. 2026 08.50
a mu je ratal napolnit vsaj telovadnico
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+4
6 2
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