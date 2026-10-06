Trump: Iran lahko uniči eno mesto, Los Angeles ali San Diego

Donald Trump je v ponedeljek odpotoval v Nebrasko, kjer se je udeležil predvolilnega zborovanja pred novembrskimi vmesnimi volitvami.

Nagovoril je svoje privržence, pri tem pa podal nenavadne izjave. "Mimogrede, Iranu zadajamo hud poraz – to veste, kajne?" je dejal uvodoma.

V nadaljevanju je komentiral poročila o možnem napadu na katero od ameriških mest s strani Irana. "Razmere so nekoliko napete, a to je majhna cena za varnost sveta. Lahko bi uničili eno mesto. Naj uničijo Los Angeles ali San Diego. To je zelo majhna cena," je dejal Trump.