Trump: Iran lahko uniči eno mesto, Los Angeles ali San Diego

Donald Trump je v ponedeljek odpotoval v Nebrasko, kjer se je udeležil predvolilnega zborovanja pred novembrskimi vmesnimi volitvami.
Nagovoril je svoje privržence, pri tem pa podal nenavadne izjave. "Mimogrede, Iranu zadajamo hud poraz – to veste, kajne?" je dejal uvodoma.
V nadaljevanju je komentiral poročila o možnem napadu na katero od ameriških mest s strani Irana. "Razmere so nekoliko napete, a to je majhna cena za varnost sveta. Lahko bi uničili eno mesto. Naj uničijo Los Angeles ali San Diego. To je zelo majhna cena," je dejal Trump.
Zatrdil je tudi, da se konflikt bliža koncu. "Pravzaprav je že skoraj konec. Vedno pravijo, da imajo visok prag bolečine, a verjemite mi, še ga bodo potrebovali. Konec bo nastopil zelo hitro, tako ali drugače," je dejal.
Volivcem je prav tako zagotovil, da bodo cene goriva kmalu padle. "Vse skupaj se bo hitro končalo in cene bodo strmo padle. Morda boste rekli: Prosim, gospod, cene padajo prehitro! Videli boste," je dodal.
Ob tem je podpisal izvršni ukaz, s katerim želi znižati rekordno visoke cene dizla. Ukaz začasno omogoča uporabo neobdavčenega rdeče obarvanega dizla tudi za vozila na javnih cestah. Rdeče obarvani dizel je v osnovi enak običajnemu dizelskemu gorivu, vendar je zaradi oprostitve davkov namenjen predvsem uporabi zunaj javnih cest, denimo v kmetijskih in gradbenih strojih, poroča CNN.
Obisk Nebraske je del predvolilne turneje, ki jo je Trump poimenoval kot "32-dnevna ofenziva zborovanj". Doslej je obiskal Oklahomo in Alabamo, za sredo pa je predvideno zborovanje v San Antoniu v Teksasu, kar bo njegov drugi obisk te zvezne države v dveh tednih.
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